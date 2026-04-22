YUVA : పక్షవాత రోగులకు తక్కువ ధరలో కృత్రిమ గ్లౌజ్ - ఇంట్లోనే హోమ్ థెరపీ చేసుకునేలా రూపకల్పన

వేళ్ల కదలికల కోసం భుజం నుంచి అరచేతి వరకు 2 రకాల పరికరాలను తయారు చేసిన ఓయూ విద్యార్థులు - ఆవిష్కరణకు ఏఐసీటీఈ రూ.19.5 లక్షలు మంజూరు - రూ.10 వేలకే లభించేలా కృషి

Published : April 22, 2026 at 10:15 PM IST

Artificial Glows by OU students : ఆ ఇద్దరు బయో మెడికల్ విద్యార్థులు. విద్యా నైపుణ్యాలు సమాజానికి తోడ్పడాలనే తపన కలవారు. ఈ క్రమంలో పక్షవాతానికి గురైన రోగుల కష్టాలను కళ్లారా చూసి చలించిపోయారు. వారి బాధలను తీర్చేందుకు తమవంతు ప్రయత్నం చేశారు. వినూత్న ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టి కృత్రిమ చేయిని రూపొందించారు. ఆ కృత్రిమ చేతి ప్రాముఖ్యతను గుర్తించిన ఏఐసీటీఈ రూ.19,05,000 ఫండింగ్ చేసింది. మరి ఆ విద్యార్థులు ఎవరు? వారు రూపొందించిన ఆవిష్కరణ ఏంటి? ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో.

ఉస్మానియా బయోమెడికల్ విద్యార్థులు ప్రతిభ : పక్షవాతం వచ్చిందంటే ఆ కుటుంబం కుప్పకూలిపోతుంది. ముఖ్యంగా కాళ్లు, చేతులు పడిపోయిన రోగులు తిరిగి మామూలు స్థితికి రావాలంటే నెలల తరబడి ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవాలి. ఇది ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. సమయం కూడా ఎక్కువే పడుతుంది. కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బయోమెడికల్ విద్యార్థులు ఈ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేలా ఓ ఆవిష్కరణ చేశారు. తక్కువ ధరలోనే పక్షవాత రోగుల చేతులకు కదలికనిచ్చే కృత్రిమ గ్లౌజులను రూపొందించారు.

పక్షవాత రోగుల కష్టాలను చూసి : వీరిద్దరూ బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. సమాజానికి ఉపయోగపడే ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని భావించారు. పక్షవాత రోగుల కష్టాలను చూసి చలించిపోయారు. ఫిజియోథెరపీ కోసం 6 నెలలకు పైగా వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితిని గమనించారు. కేవలం 2 నెలల్లోనే ఫలితం వచ్చేలా 2 రకాల ప్రోటోటైప్ గ్లౌజులను సిద్ధం చేశారు రాజశ్రీ, హర్షవర్ధన్. ఇందులో ఒక గ్లౌజ్ చేతి వేళ్ల కదలికలకు, ఫిజియోథెరపీకి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీని పనితీరును స్వయంగా వివరిస్తోంది విద్యార్థిని రాజశ్రీ.

"వాటిలోపల సెన్సార్లు, మోటర్స్​ ఉన్నాయి. ఇవి వేళ్ల పొజిషన్​ను గుర్తించి రీడింగ్ ఇస్తాయి. దీనితో పాటు పేషెంట్​ పనితీరు, మిషన్​ పనితీరు రెండింటిపై ఫీడ్​బ్యాక్​ ఇస్తుంది. రోగులు దీనితో ప్రాక్టిస్ చేసే సందర్భంలో వారి డిజిటల్​ ట్విన్​ స్క్రీన్​పై కనిపిస్తుంది. దీనిలో రెండు మోడ్స్​ ఉంటాయి. మాన్యువల్​ మోడ్​ రోగి సొంతంగా పనులు చేయగలిగే సందర్భాల్లో వడాతాం. ఆటోమేటిక్​ మోడ్ రోగి సొంతంగా పనులు చేయలేని సందర్భంలో వినియోగిస్తాం"​ - రాజశ్రీ, బయోమెడికల్ విద్యార్థిని

అరచేతికి కదలికలు వచ్చేలా : కేవలం చేతి వేళ్లే కాకుండా, భుజం వరకు పక్షవాతం ప్రభావం ఉన్న రోగుల కోసం వీరు రెండో ఆవిష్కరణను రూపొందించారు. భుజం నుంచి అరచేతి వరకు కదలికలు వచ్చేలా ఈ కృత్రిమ చేయి పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పేద రోగులు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ఉండి హోమ్ థెరపీ చేసుకునేలా దీనిని తీర్చిదిద్దినట్లు చెబుతున్నాడు విద్యార్థి హర్షవర్ధన్.

ఫిజియోథెరపీ రోగులకు అద్భుత ఫలితాలు : విద్యార్థుల మేధస్సుకు అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహం తోడవ్వడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైంది. ఇప్పటికే ఫిజియోథెరపీ కేంద్రాల్లో చికిత్స పొందుతున్న రోగులకు ఈ వైట్ కలర్ గ్లౌజును అమర్చి పరీక్షించగా అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చాయని అధ్యాపకులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును రీసెర్చ్ ప్రమోషన్ స్కీం కింద ఏఐసీటీఈకి పంపగా దీని ప్రాముఖ్యతను గుర్తించిన సంస్థ మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.19.5 లక్షల రూపాయల భారీ నిధిని మంజూరు చేసింది.

"ఈ యంత్రాన్ని రోగులకు పెడితే యంత్రంలో ఉండే పరిస్థితులు తెలుస్తాయి. దీనికి కావాల్సిన మోడిఫికేషన్ చేశాక, కొంతమంది రోగులపై దీనిని పరీక్షిస్తాం. వారి రికవరీని పరిశీలించి నిర్ధారణకు రావచ్చు. దీనికోసం రోజుకు 10 ట్రైల్స్​ జరుపుతాం. రోగుల్లో రోజురోజుకు ఎలాంటి అభివృద్ధి ఉంది. అనే విషయాలను తెలుసుకుంటాం. అది సక్సస్​ అయితే హోమ్​ రీహాబిలిటేషన్​ డివైజ్​లా తీసుకొచ్చే యోచనలో ఉన్నాం" - డా.డి. సుమన్, హెచ్ఓడీ, బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్, ఓయూ

కేవలం రూ.10 వేల లోపే అందుబాటులోకి : సాధారణంగా ఇలాంటి అత్యాధునిక ఫిజియోథెరపీ పరికరాలు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో సుమారు ఏడున్నర లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటాయి. కానీ ఓయూ విద్యార్థులు రూపొందించిన ఈ గ్లౌజ్ కేవలం 10 వేల రూపాయల లోపే అందుబాటులోకి రానుంది.

"విద్యార్థులు చేసే ప్రయోగం సఫలమైతే కేవలం రూ.15 వేలతోనే దీనిని మార్కెట్​లోకి అందుబాటులోనికి తీసుకువస్తారు. ఇది ప్రజలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన రిసెర్చ్​ జరగుతోంది. సుమారు సంవత్సరంలోపు దీనికి సంబంధించి ఫలితాలు వస్తాయి" - కుమార్‌ మొలుగరం, ఓయూ వైస్ ఛాన్స్ లర్

YUVA : 18 ఏళ్ల వయసులోనే టీ హబ్‌లోకి ఎంట్రీ - హైదరాబాద్‌ కుర్రాడి డిఫరెంట్‌ స్టోరీ..!

YUVA : బడికి వెళ్లలేదు - డిగ్రీలు తీసుకోలేదు - రూ.50 వేల జీతంతో కార్పొరేట్ కంపెనీలో టీమ్ లీడర్‌

