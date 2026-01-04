'విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు పక్కా' - ఓయూ, జేఎన్టీయూల్లో ప్రీ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు
ఓయూ, జేఎన్టీయూల్లో ప్రీ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ కార్యక్రమాలు - విద్యార్థులు క్యాంపస్ నియామకాల్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా అవగాహన సదస్సులు - ప్రాంగణ నియామకాల్లో లక్షల ప్రాకేజీలు అందుకుంటున్న విద్యార్థులు
Pre Campus Interviews in OU JNTU : ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఉద్యోగాలు సాధించాలంటే విద్యార్హతలతో పాటు ఇంటర్వ్యూ కూడా చాలా అవసరం. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యే చాలా మంది విద్యార్థులకు తగిన మార్కులు ఉన్నప్పటికీ సాఫ్ట్స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగాలను పొందలేకపోతున్నారు. అందువల్ల విద్యార్థులు కళాశాలల, విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుతున్నప్పుడే ఆయా నైపుణ్యాలపై శిక్షణ ఇచ్చినట్లయితే సులభంగా కొలువు సాధించేందుకు అవకాశం ఉంటుందనేది నిపుణుల మాట. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఓయూ, జేఎన్టీయూలు ఓ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాయి. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరవ్వబోయే విద్యార్థులకు ప్రీ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల పేరుతో అవగాహన కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి.
క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల్లో విజయం సాధించేలా : ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో నిర్వహించే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల్లో విజయం సాధించేలా విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేందుకు జేఎన్టీయూ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ(ఓయూ) అధికారులు వినూత్న పంథాను ఎంచుకున్నారు. ‘ప్రీ-క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ’ పేరుతో వారికి అవగాహన సదస్సులను నిర్వహిస్తున్నారు. త్వరలో ఆయా సంస్థలు ప్రాంగణ నియామకాలు చేపట్టే అవకాశాలున్నాయన్న సమాచారంతో ప్లేస్మెంట్ విభాగం అధికారులు విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్నారు. వారికి ఇంటర్వ్యూ మెళకువలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
సమాచార నైపుణ్యాలపై పట్టు : క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల్లో విద్యార్థులు ఎంపికయ్యేందుకు ఆచార్యులు అన్ని అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. బహుళ జాతి సంస్థల(ఎంఎన్సీలు) ప్రతినిధులు ఏ తరహా ప్రశ్నలు వేస్తారు? తడబడకుండా ఎలాంటి సమాధానాలు ఇవ్వాలనే విషయాలను నేర్పిస్తున్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీ అందుబాటులోకి వస్తుండడం మరిన్ని సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలు, జీసీసీలు(గ్లోబస్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు) ఏర్పాటవుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి సదస్సులు అవసరమని ఆయా వర్సిటీల ఆచార్యులు భావిస్తున్నారు.
రూ.లక్షల్లో ప్యాకేజీలు :
- ఉస్మానియా, జేఎన్టీయూ(జవహర్లాల్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీల్లో) రెండు, మూడేళ్ల నుంచి క్రమం తప్పకుండా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతున్నాయి.
- ప్రాంగణ ఎంపికలు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరైన విద్యార్థులకు రూ.10లక్షల-రూ.25లక్షల వార్షిక వేతనాలు లభిస్తున్నాయి.
- జేఎన్టీయూలో చదువుకున్న ఒక విద్యార్థినికి గతేడాది రూ.52 లక్షల వేతనంతో ఉద్యోగం లభించింది.
- రెండు సంవత్సరాల్లో 70శాతం మందికి ట్రైనీ ఇంజినీర్లు, ఇంటర్న్షిప్లు లభించాయి.
కొలువుల సాధనకు ఈ నైపుణ్యాలు అవసరం : క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల ప్రక్రియపై సరైన అవగాహన లేనందున విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. ఈ ఒత్తిడి అనేది నైపుణ్యాలనూ, విషయ పరిజ్ఞానాన్నీ కప్పిపుచ్చి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఒక సంస్థ నిర్వహించే ప్రాంగణ ఎంపికలకు హాజరై విజయం సాధించిన విద్యార్థి మరో సంస్థ నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూలకు హాజరు కాకూడదనే నిబంధనలు పెడుతుంటారు. అలాంటప్పుడు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలకు వచ్చే సంస్థల వివరాలను ముందుగానే సేకరించి ఇష్టపడే సంస్థల ఇంటర్వ్యూలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
నిర్ణిష్ట అవసరాల గుర్తింపు : మీ ప్రాధాన్య క్రమంలో ఉన్న సంస్థల వ్యాపార సరళి, సంస్థ మానవ వనరుల నిర్వహణ విధానాన్ని నిశితంగా పరిశీలించండి. సంస్థ నిర్దిష్ట అవసరాలకు తగిన విధంగా మీరు ఇంటర్వ్యూకు సన్నద్ధమయినట్లయితే యాజమాన్యాలు కోరుకునే అభ్యర్థిగా మిమ్మల్ని గుర్తిస్తారు. నియామకం పొందే అవకాశాలు కూడా మరింత మెరుగుపడతాయి.
మీరు హాజరయ్యే సంస్థ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహణ ప్రక్రియను తెలుసుకునేందుకు గతంలో ఆ సంస్థకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల నుంచి సూచనలు సలహాలు తీసుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్లోనూ ఇంటర్వ్యూకు సంబంధించిన వివరాలూ, ప్రక్రియలను కొన్ని సంస్థలు తెలియజేస్తుంటాయి. మీ జాబితాలోని సంస్థల వ్యాపార వ్యవహార సరళికి తగినట్లుగా మీ ఇంటర్వ్యూ వ్యూహాన్ని రూపొందించుకోవచ్చు. నైపుణ్యం సాధించేందుకు మిత్రులతో కలిసి మాక్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించడం ఉత్తమం.
భాషపై పట్టు : బహళ జాతి సంస్థలు(ఎంఎన్సీలు) తమ కార్యకలాపాలను ఆంగ్లంలో జరుపుతుంటాయి. మాతృభాషతో పాటు ఆంగ్లంలోనూ మంచి పట్టు సాధించండి. ఇతరులతో సంభాషించేందుకు కూడుకున్న మంచి ప్రవర్తన, తగిన భాష అవసరం. పుస్తకాలు చదవడం అందుకు సహకరిస్తుంది. ఎంపిక చేసినటువంటి పుస్తకాలను చదవడం వల్ల భాషా నైపుణ్యాన్నీ, విషయ పరిజ్ఞానాన్నీ తద్వారా ఆత్మవిశ్వాసాన్నీ బలపరుచుకోవచ్చు. మిత్రులతో నిత్యం ఆంగ్ల సంభాషణలు చేయడం వల్ల తప్పులు సరిదిద్దుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. సమయోచితంగా బృంద చర్చల్లో(గ్రూప్ డిస్కసన్స్) పాల్గొనండి.
