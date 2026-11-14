ఓయూలో యువ మేధస్సు - 88 బృందాలతో 'అన్వేషణ్-2026' సదస్సు
Anveshan-2026 at Osmania : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో 'అన్వేషణ్-2026' సదస్సు ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన యువ పరిశోధకులు తమ వినూత్న శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలతో పాల్గొన్నారు.
Published : November 14, 2026 at 11:52 AM IST
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం మరో అరుదైన ఘట్టానికి వేదికైంది. యువ విద్యార్థుల్లోని పరిశోధనా ప్రతిభను వెలికితీసేందుకు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ సహకారంతో నిర్వహిస్తున్న 'అన్వేషణ్-2026' ఘనంగా జరిగింది. ఈ సదస్సులో దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన యువ శాస్త్రవేత్తలు తమ వినూత్న ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించారు. సమాజంలోని సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపే ఆవిష్కరణలు ఆకట్టుకున్నాయి.
మరో అరుదైన ఘట్టానికి వేదికగా ఓయూ క్యాంపస్
విద్యార్థుల మేధస్సుకు పదును పెడుతూ, సమాజ సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపే అరుదైన ఆవిష్కరణ ప్రదర్శనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వేదికైంది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న 'అన్వేషణ్-2026' సౌత్ జోన్ సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
ఈ ప్రదర్శన కార్యక్రమానికి దక్షిణ భారత్లోని తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళం, తమిళనాడు నుంచి 88 బృందాల్లో 234 మంది విద్యార్థులు తమ పరిశోధన ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు. బేసిక్ సైన్సెస్, అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్, సోషల్ సైన్సెస్, ఇంటర్ డిసిప్లీనరీ, ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రోబోటిక్స్, హెల్త్ సైన్సెస్లో ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించారు.
మేం ఉమెన్ సేఫ్టీ స్మార్ట్ వాచ్ కనుగొన్నాం. చిన్న పిల్లలు, కాలేజీ అమ్మాయిలు, ప్రతి ఒక్కరూ ఎలాంటి నెట్వర్క్ లేకుండా ఈ వాచ్ను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. వాచ్లో ఉన్న ఒక బటన్ నొక్కితే చాలు దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్కు, తల్లిదండ్రులకు వారు ఎక్కడున్నారో సమాచారం వెళుతుంది. - విద్యార్థిని
ఆధునిక సాంకేతికతతో సరికొత్త పరికరాల ఆవిష్కరణ
ఆయా విభాగాలకు చెందిన విద్యార్థులు సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపేలా వీటిని రూపొందించారు. మేధస్సుకు పదును పెట్టి సాంకేతికతను వినియోగించుకొని సరికొత్త పరికరాలను ఆవిష్కరించారు. వాటిని పీపీటీ రూపంలో న్యాయనిర్ణేతల ముందు ప్రదర్శించి వాటి పనితీరును వివరించారు. ఏ తరహా సమస్యకు తమ ఆవిష్కరణ పరిష్కారం చూపుతుంది. తాము దానిని ఎలా రూపొందించాము. అనే వివరాలను వివరిస్తున్నారు. ఇదే క్రమంలో న్యాయనిర్ణేతలు సైతం విద్యార్థుల ఆవిష్కణలపై సూచనలు, సలహాలు అందించారు.
మోకాళ్ల నొప్పులతో మెట్లు ఎక్కేవారికి రక్షణ కవచం
విద్యార్థి దశలోని ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టిన వీరు ఆయా రంగాల్లోని సమస్యలు గుర్తించి వాటికి పరిష్కారం చూపేలా ప్రత్యేక పరికరాలు రూపొందించారు. వాటిల్లో మోకాళ్ల నొప్పులతో మెట్లు ఎక్కేవారికి రక్షణ కవచంతో పాటు శీతల పానియాల్లో మత్తుమందును కనిపెట్టే కోడిగుడ్డు పెంకు, ఆసుపత్రుల్లోని బయో వ్యర్థాలను వేరు చేసే చెయ్యి ఇలాంటి వినూత్న ఆవిష్కరణను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు రూపొందించారు. ప్రయోగాత్మకంగా వీటిని పరిశీలించిన అనంతరం వాటి ప్రాముఖ్యతలను వివరిస్తున్నారు.
పంట పొలంలోకి జంతువులు వచ్చి దూరితే, పంట నాశనం అవుతుంది. ఇలా కాకుండా ఉండేందుకు ఇప్పటి వరకు చాలా మంది దీనిపై ఆవిష్కరణలు చేశారు. మేం ఈ సమస్యకు డ్యుయల్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ను కనుగొన్నాం. - విద్యార్థిని
దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి 88 బృందాలుగా వచ్చిన విద్యార్థుల ఆవిష్కరణల్లో ఉత్తమమైనవి ఎంపిక చేసి బహుమానం అందిస్తారు. ఇక్కడ ప్రతిభ కనబరిచిన విజేతలు జాతీయ స్థాయి అన్వేషణ్ సదస్సులో దక్షిణ భారతదేశం తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు.
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