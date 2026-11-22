ప్రపంచస్థాయి విశ్వవిద్యాలయంగా ఓయూ - రూ.480 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు టెండర్లు
Osmania University Upgradation : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రపంచ స్థాయి వర్సిటీగా అభివృద్ధి చేసే దిశాగ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. రూ. 480 కోట్ల పనులకు సంబంధించిన టెండర్ల ప్రక్రియను శనివారం ప్రారంభించింది.
Published : November 22, 2026 at 11:04 AM IST
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని (ఓయూ) ప్రపంచ స్థాయి విశ్వవిద్యాలయంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. నిర్మాణానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. తెలంగాణ విద్యా సంక్షేమ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీఈడబ్ల్యూఐడీసీ) పర్యవేక్షణలో రూ.1,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో భాగంగా రూ.480 కోట్ల పనులకు సంబంధించిన టెండర్ల ప్రక్రియ శనివారం ప్రారంభమైంది. సంవత్సరం క్రితం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రూ.1,000 కోట్లతో ఓయూను ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
రూ.480 కోట్లతో నిర్మాణాలు
ఒక్కొక్కటి 1,500 మంది సామర్థ్యం గల బాలికలు, బాలుర హాస్టల్ భవనాల నిర్మాణానికి రూ.270 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్నారు. అకడమిక్ బ్లాక్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ (ఆర్ అండ్ డీ) బ్లాక్ నిర్మాణానికి టీజీఈడబ్ల్యూఐడీసీ రూ.210 కోట్ల వ్యయంతో టెండర్లను ఆహ్వానించింది. టెండర్ల సమర్పణకు డిసెంబర్ 11 వరకు గడువు విధించారు. అదే రోజు టెక్నికల్ బిడ్ను తెరుస్తారు. 16న ప్రైస్ బిడ్ను తెరిచి నిర్మాణ సంస్థలను ఖరారు చేస్తారు. సంబంధిత పనులకు డిసెంబర్లో శంకుస్థాపన చేస్తారు.
ఇచ్చిన హామీలో భాగంగా
గత ఏడాది ఆగస్టు 25న ఓయూలో రూ.90 కోట్లతో నిర్మించిన పలు భవనాలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా పరిశోధనకు పెద్దపీట వేసేందుకు, ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు రూ.1,000 కోట్లు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఆ నిధులిచ్చి ఓయూకు వస్తానని ఆరోజు ప్రకటించారు. హామీ ప్రకారం రూ.1,000 కోట్లకు పరిపాలనా పరమైన ఆమోదం తెలుపుతూ గత ఏడాది డిసెంబర్ 9న జీవో 189 జారీ చేశారు. మరుసటి రోజే ముఖ్యమంత్రి ఓయూను సందర్శించారు.
అంతర్జాతీయ ఆర్కిటెక్టులతో సంప్రదింపులు
అయితే గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (2025-26) ఈ నిధులు ఇవ్వలేదు. 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్లో రూ.1,000 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రస్తుతం టెండర్ ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. ఈ నిర్మాణాలకు సంబంధించిన ఉత్తమమైన డిజైన్ల కోసం ఓయూ వీసీ, టీఎస్ఈడబ్ల్యూఐడీసీ అధికారులు గత ఆరు నెలలుగా అంతర్జాతీయ ఆర్కిటెక్టులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. విద్యార్థులకు ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించడం, విద్యా నాణ్యతను పెంచడం, విశ్వవిద్యాలయాన్ని పరిశోధనలకు కేంద్ర బిందువుగా తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఆ దిశగా పనులు జరిగేందుకు ఇదో మైలురాయిగా భావిస్తున్నామని వీసీ కుమార్ వివరించారు.
త్వరలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు
ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రంథాలయం, ఆడిటోరియం, బహుళ విధాలుగా వినియోగించుకునేలా క్రీడా కేంద్రం, జీవ వైవిధ్య పార్క్, అంతర్గత రహదారులు, సైకిల్ ట్రాక్లు, క్యాంపస్లోకి ప్రవేశించేందుకు ద్వారాలు, పూర్తి స్థాయిలో ప్రహరీ నిర్మాణం, ఆరోగ్య కేంద్రం, సుందరీకరణ ఇతర పనుల కోసం టెండర్లు పిలవనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ త్వరలో ప్రారంభం అవుతుందని వీసీ వెల్లడించారు.
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