ETV Bharat / state

ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలల ప్రచారంపై ఓయూ నజర్‌ - వాటిలో చేరొద్దని సూచన

అనుమతుల్లేని ప్రైవేటు డిగ్రీ కళాశాలలపై ఉస్మానియా వర్సిటీ కఠిన వైఖరి - తొందరపడి విద్యార్థులు చేరొద్దని సూచన - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనుబంధ గుర్తింపు లేకుండా నిర్వహిస్తున్న కళాశాలలపై నజర్

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 8:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Unauthorized Private Degree Colleges in Hyderbad : ప్రైవేటు, కార్పొరేటు డిగ్రీ కళాశాలలు నిర్వహిస్తున్న ప్రచారాలపై ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఫోకస్​ పెట్టింది. వర్సిటీ అనుబంధ గుర్తింపు లేకుండా కొన్ని కార్పొరేటు కళాశాలలు చేస్తున్న ప్రచారం నేపథ్యంలో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆదిత్య డిగ్రీ కళాశాల, బిజినెస్‌ స్కూల్‌ వంటి వాటి పేరుతో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ప్రచారం చేస్తున్న కళాశాలల యాజమాన్య ప్రతినిధులు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి అసలు అనుబంధ గుర్తింపే పొందలేదు. దీంతో అధికారులు ఆ ప్రచారాలు నిజం కాదని ఖండించారు. విద్యార్థులు ఆయా కాలేజీల్లో చేరొద్దంటూ సూచించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇదే తరహాలో అనుబంధ గుర్తింపు లేకుండా నిర్వహిస్తున్న కళాశాలల సమాచారం సేకరిస్తున్నారు.

తనిఖీలకు ఆచార్యులు, సిబ్బంది తీవ్ర కొరత : ఉస్మానియా వర్సిటీ పరిధిలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 653 అనుబంధ డిగ్రీ కళాశాలలకు గుర్తింపు ఉండగా ఇందులో మూడోవంతు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌ జిల్లాల్లో ఉన్నాయి. వీటిలో 20 శాతం వరకూ ప్రైవేటు, కార్పొరేటు డిగ్రీ కళాశాలలకు ఎటువంటి అనుబంధ గుర్తింపు లేదు. ఏదైనా పాత కళాశాలల అనుబంధ గుర్తింపుతో కొంతమంది యాజమాన్య ప్రతినిధులు డిగ్రీ కోర్సులు నిర్వహిస్తున్నారు.

అనుమతి లేకుండా పరీక్షలు, మార్కులు : మరికొన్ని యాజమాన్యాలు ఒక ప్రాంతంలో వర్సిటీ నుంచి అనుబంధ గుర్తింపు తీసుకుని హైదరాబాద్‌ నగరం, శివారు ప్రాంతాల్లో తమతమ బ్రాంచీలను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఆదిత్య డిగ్రీ, బిజినెస్‌ స్కూళ్ల పేరుతో ప్రచారం నిర్వహించిన వ్యక్తులు నగరం, పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీస్థాయిలో ఫ్లెక్సీలు, హోర్డింగులు ఏర్పాటు చేసి ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. వాటిల్లో ఎక్కడా అనుబంధ గుర్తింపు యూనివర్సిటీ పేరును ప్రస్తావించడం లేదు. మరోవైపు అనుబంధ గుర్తింపు పొందిన డిగ్రీ కాలేజీలకు వెళ్లి తనిఖీలు చేసేందుకు సరైన సంఖ్యలో ఆచార్యులు, సిబ్బంది లేకపోవడంతో దానంతటదే హాయిగా కొనసాగుతోంది. స్వయం ప్రతిపత్తి(అటానమస్) హోదా కలిగిన కొన్ని డిగ్రీ కాలేజీలు వర్సిటీ అనుమతి లేకుండా పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ, విద్యార్థులకు ఇష్టారాజ్యంగా మార్కులు వేస్తున్నాయి.

"ఓయూ అనుబంధ గుర్తింపు లేకుండా ఎలాంటి డిగ్రీ కోర్సులు నిర్వహించినా ఆయా కాలేజీలు నిర్వహిస్తున్న ప్రచారం ఆధారంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. తప్పుదోవ పట్టించే ప్రచారాలపై క్రిమినల్‌ కేసులూ పెట్టి శిక్ష పడేలా చేయిస్తాం. నామ్‌కేవాస్తే ప్రైవేటు డిగ్రీ కాలేజీలు నిర్వహిస్తున్న యజమానుల నుంచి వారి అనుబంధ గుర్తింపును కొందరు కొని సొంత పేర్లతో డిగ్రీ కళాశాలలు నిర్వహిస్తున్నారని ఇటీవల మా దృష్టికి వచ్చింది. ఇదీ కచ్చితంగా చట్టవిరుద్ధమే. త్వరలో నగర వ్యాప్తంగా ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టనున్నాం" -ప్రొఫెసర్ కుమార్‌ మొలుగరం, ఓయూ వీసీ

యూనివర్సిటీల్లో మత్తుపదార్థాలపై పోలీసుల పంజా : ఈ మధ్య మత్తుబారిన పడుతున్న వారిలో యువతే ఎక్కువాగా ఉంటోంది. హైదరాబాద్​లోని ఉస్మానియా, జేఎన్టీయూ క్యాంపస్‌లలో మత్తు పదార్థాలున్నాయా? ఎవరైనా తీసుకొస్తున్నారా? అన్న అంశాలను తెలుసుకునేందుకు అధికారులు, ప్రొఫెసర్​లు, కొంతమంది విద్యార్థులతో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. క్యాంపస్‌లోని హస్టళ్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో అనుమానాస్పద కదలికలను గుర్తించేందుకు సీసీ కెమెరాలను కూడా పెట్టడానికి సన్నాహాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. విద్యార్థులకు గంజాయి విక్రయించేందుకు ఎవరైనా ప్రయత్నించినా వెంటనే సమాచారం వచ్చేలా ప్రతి హస్టళ్లో కొందరు విద్యార్థులను స్పై, ఇన్​ఫార్మర్​లుగా ఏర్పాటు చేసుకోనున్నారు. జేఎన్టీటీయూ, కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్‌బీ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రైవేటు హస్టళ్లు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో గంజాయి విక్రయిస్తున్నారనే సమాచారాన్ని ఈగిల్‌ టీంతో పంచుకున్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.