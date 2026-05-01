18 నెలల చిన్నారికి అరుదైన కాలేయమార్పిడి చికిత్స - ఉస్మానియా వైద్యుల ఘనత
అరుదైన కాలేయ మార్పిడి చికిత్స చేసిన ఉస్మానియా వైద్యులు -18 నెలల చిన్నారికి విజయవంతంగా ఆపరేషన్ పూర్తి - ప్రస్తుతం బాలుడి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు
Published : May 1, 2026 at 8:58 AM IST
Rare Liver Transplant Saves 18 months Boy : హైదరాబాద్ ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో అరుదైన కాలేయ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ డిసీజ్తో బాధపడుతున్న 18 నెలల చిన్నారికి కాలేయ మార్పిడి చేశారు.
18 నెలల చిన్నారికి అరుదైన చికిత్స : ఉస్మానియా ఆస్పత్రి వైద్యులు అత్యంత అరుదైన శస్త్రచికిత్సను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసి ఓ చిన్నారికి సరికొత్త జీవితాన్ని అందించారు. హైదరాబాద్ పాతబస్తీకి చెందిన 18 నెలల ఇర్ఫాన్ తరచూ నీరసంగా ఉండటం, ఎక్కువగా ఆకలితో ఉండటంతో ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చారు. చిన్నారికి వైద్య పరీక్షలు చేసిన ఉస్మానియా ఆస్పత్రి గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ విభాగం వైద్యులు బాబుకు అత్యంత అరుదైన గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ టైప్ త్రీ సమస్య ఉందని గుర్తించారు.
14 గంటల పాటు సర్జరీ : తండ్రి నుంచి కాలేయాన్ని సేకరించి కాలేయ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సను దిగ్విజయంగా నిర్వహించారు. ఉస్మానియా ఆస్పత్రి సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ విభాగం అధిపతి డాక్టర్ మధుసూదన్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 14 గంటలు శ్రమించి బాబుకు 240 గ్రాముల లివర్ని అమర్చారు. ప్రస్తుతం బాలుడి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
"బాబు తల్లిదండ్రులది చాలా పేదరిక నేపథ్యం. ఈ శిశువు ఎప్పుడు చూసినా ఆకలి అని ఏడుస్తున్నాడని, ఆహారం పెట్టకపోతే కోమాలోనికి వెళ్తున్నాడని తల్లిదండ్రులు చెప్పారు. నాలుగు అడుగులు వేయగానే నీరసం అయిపోయి కూర్చుండిపోతున్నాడని చెప్పారు. మేము ఆ రిపోర్టులు అన్నింటినీ పరిశీలించాక తేలిందేమంటే చిన్న అబ్బాయైనా అతని కొలెస్ట్రాల్ 1200, ట్రైగ్లిజరాయిడ్ 787 ఉంది. షుగర్ తక్కువగా ఉండి కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ ఎక్కువగా ఉండటంతో దానిని గ్లైకోజన్ స్టోరేజ్ డిసీజ్ అని అనుమానించాం. గ్లైకోజన్ అనేది లివర్లో శరీరారికి అవసరమైన షుగర్ను విడుదల చేస్తుంది." - డా.మధుసూదన్, ఉస్మానియా గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ హెచ్వోడీ
ఆరోగ్య శ్రీ పథకం కింద ఉచితంగా : ప్రాణాంతకమైన గ్లైకోజెన్ గ్లూకోజ్ టైప్ త్రీ వ్యాధి నుంచి శస్త్రచికిత్స ద్వారా మహ్మద్ ఇర్ఫాన్ను కాపాడుకోగలిగామని ఉస్మానియా ఆస్పత్రి సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ విభాగం అధిపతి డాక్టర్ మధుసూదన్ తెలిపారు. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో సుమారు 50 లక్షల ఖర్చయ్యే ఈ శస్త్రచికిత్సను ఆరోగ్య శ్రీ కింద పూర్తి ఉచితంగా అందించామన్నారు.
"చిన్నారికి ఒక్క ఎంజైమే ఢిపెక్ట్ ఉంది, మిగతా అన్నీ లివర్ ఫంక్షన్లు నార్మల్గా ఉన్నాయి కదా అని ఎంజైమ్నే సప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుందనుకోవడానికి లేదు. అది మన దేశంలో తయారయ్యేది కాదు. మనం దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ఒక సంవత్సరానికి రూ.60 లక్షలు అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే బాబుకు లివర్ దానం చేసేందుకు అతడి తండ్రి ముందుకు వచ్చాడు. అతడి లివర్కు పరీక్షలు చేసి అన్ని విషయాలు నిర్ధారించుకున్నాం. అనంతరం 220 గ్రా. తీసుకుని పేషెంట్కు అమర్చడం జరిగింది. బాబుకు జీవక్రియలన్ని క్రమంగా రికవరీ అవుతున్నాయి. దేశం మొత్తంలో ఏ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి ఇలాంటిది చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా సవాల్తో కూడుకున్నది. ఆరోగ్య శ్రీ పథకం ద్వారా ఉచితంగా చేయడం జరిగింది"- డా. మధుసూధన్, ఉస్మానియా ఆస్పత్రి గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ హెచ్వోడీ
ఆరోగ్యమంత్రి అభినందనలు : కాలేయ మార్పిడి చేసిన ఉస్మానియా వైద్యులను వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ అభినందించారు. ఇప్పటికే అనేక అరుదైన రికార్డులను సొంతం చేసుకున్న ఉస్మానియా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి కాలేయ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సతో మరింత గుర్తింపు తెచ్చుకున్నట్లయ్యింది.
