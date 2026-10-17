ఆర్థోపెడిక్ ట్రామాలో సరికొత్త పరిణామాలు - కిమ్స్ నిపుణులతో ఓటీఎస్ 2026 సదస్సు
Orthopedic Trauma Summit 2026 : హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్న ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా సమ్మిట్ అంతర్జాతీయ సదస్సులో ఎముకల విరుగుళ్లు, సంక్లిష్ట కీళ్ల గాయాలు, రోబోటిక్ సాంకేతికతతో అధునాతన శస్త్రచికిత్స పద్ధతులపై కిమ్స్ నిపుణులు చర్చించారు.
Published : October 17, 2026 at 8:58 PM IST
Orthopedic Trauma Summit 2026 : రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఎత్తు నుంచి పడిపోవడం వంటి ఘటనల్లో సంభవించే ఎముకల విరుగుళ్లు, సంక్లిష్ట కీళ్ల గాయాలకు మెరుగైన చికిత్స అందించడంలో ఆధునిక సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా వైద్యరంగంలో వస్తున్న నూతన పరిణామాలు, అధునాతన శస్త్రచికిత్స పద్ధతులు, రోబోటిక్ సాంకేతికతపై చర్చించేందుకు హైదరాబాద్ వేదికగా కిమ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా సమ్మిట్ 2026 అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సదస్సులో 1,000 మందికి పైగా ప్రతినిధులు, 120 మంది వైద్య నిపుణులు పాల్గొన్నారు.
పలు ఎముకలు విరగడం వైద్యులకు సవాలు
రోడ్డు ప్రమాదాలు, ఇతర తీవ్ర గాయాల కారణంగా ఎముకలు విరగడం, కీళ్లకు నష్టం కలగడం, కటిభాగంలోని ఎముకలకు గాయాలు కావడం, ఒకేసారి పలు ఎముకలు విరగడం వంటి సమస్యలకు చికిత్స అందించడం వైద్యులకు సవాలుగా మారుతోందని నిర్వహణ అధ్యక్షులు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కాశా పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో సరైన వైద్య నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో పాటు అధునాతన శస్త్రచికిత్స నైపుణ్యాలు, ఆధునిక ఇమేజింగ్ సాంకేతికత, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు, రోబోటిక్ పరిజ్ఞానం అవసరమవుతాయని చెప్పారు. తాజా వైద్య విధానాలపై నిరంతర శిక్షణ పొందడం ద్వారా చికిత్సా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచవచ్చనే లక్ష్యంతో ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు.
సాంప్రదాయ ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా చికిత్సా విధానాలకు, ఆధునిక సాంకేతికతతో అభివృద్ధి చెందుతున్న చికిత్సా పద్ధతులకు మధ్య సమన్వయం పెంపొందించడమే ఈ సదస్సు ప్రధాన ఉద్దేశమన్నారు. వైద్యులు తమ అనుభవాలను పంచుకోవడం, సంక్లిష్ట కేసులపై చర్చించడం, కొత్త చికిత్సా విధానాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేలా ప్రోత్సహించనున్నారని అన్నారు.
ఆర్థోపెడిక్ సదస్సులో యంగ్, ప్రాక్టీసింగ్ సర్జన్స్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా 120 మంది, నలుగురు అంతర్జాతీయ వైద్య నిపుణులు ఆర్థోపెడిక్ ట్రామాలో అత్యాధునిక శస్త్ర చికిత్స విధానాలు, ఎముకల విరుగుళ్లపై నూతన విధానాలు వివరించడం జరిగింది. క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో రోబోటిక్ సాంకేతికతతో శస్త్ర చికిత్సలు ఎలా చేయవచ్చో వివరించడం జరిగింది - డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కాశా, అధ్యక్షులు
నాలుగు దేశాల నుంచి నిపుణులు
ఈ సదస్సులో బ్రిటన్, ఇజ్రాయెల్, థాయ్లాండ్, దక్షిణ కొరియా దేశాలకు చెందిన నలుగురు అంతర్జాతీయ వైద్య నిపుణులతో పాటు దేశంలోని 75 మందికి పైగా ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ వైద్యులు పాల్గొన్నారు. ప్రీ-కాన్ఫరెన్స్ డ్రై ల్యాబ్లు, నిపుణుల చర్చలు, బ్రేక్ఫాస్ట్ సెషన్లు, చర్చా కార్యక్రమాలు, కేసుల ఆధారంగా వైద్య విశ్లేషణలు, సంక్లిష్ట ఎముకల విరుగుళ్ల చికిత్సకు సంబంధించిన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు.
రోబోటిక్ సాంకేతికతపై ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు
ఓటీఎస్-2026లో భాగంగా ట్రామా రోబోటిక్ వ్యవస్థల పనితీరును ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించారు. ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా శస్త్రచికిత్సల్లో ఈ సాంకేతికతను ఎలా వినియోగించవచ్చు? దాని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, పరిమితులు ఏమిటి? వంటి అంశాలపై వైద్యులకు అవగాహన కల్పించారు. కొత్త సాంకేతికతలను వైద్య విధానాల్లోకి తీసుకురావడంతో పాటు వాటిని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించి, రోగుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వినియోగించడంపై దృష్టి సారించారు.
భారత ఆర్థోపెడిక్ వైద్యరంగంలో విశేష సేవలందించిన ముంబయికి చెందిన సీనియర్ వైద్యుడు డాక్టర్ డి.డి. తన్నాను ఈ సదస్సులో గౌరవించారు. ముఖ్యంగా ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా విభాగంలో ఆయన అందించిన సేవలు, వైద్యులకు చేసిన మార్గదర్శనం, తదుపరి తరాల వైద్యుల అభివృద్ధికి చేసిన కృషిని గుర్తిస్తూ ఈ గౌరవం అందించారు. సదస్సులో భాగంగా ఏఓ ట్రామా ఆసియా పసిఫిక్ ఛైర్ డాక్టర్ మందీప్ ధిల్లాన్ ప్రత్యేక ఉపన్యాసం ఇచ్చారు.
మెరుగైన చికిత్సే లక్ష్యం
మూడు రోజులు 'ఆర్థోపెడిక్ ట్రామా' అనే ఇతివృత్తంతో నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సు ద్వారా వైద్య నిపుణులు, శస్త్రచికిత్స వైద్యులు, విద్యావేత్తలు, యువ వైద్యుల మధ్య విజ్ఞాన మార్పిడి, అంతర్జాతీయ సహకారం పెంపొందించాలని నిర్వాహకులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆధారాలతో కూడిన వైద్య విధానాలను ప్రోత్సహించడం, శస్త్రచికిత్స నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడం, సంక్లిష్ట కండరాలు ఎముకల గాయాలకు గురైన రోగులకు మెరుగైన చికిత్స అందించే దిశగా ఈ సదస్సు ఉపయోగపడనుంది. ఈ సదస్సుకు నిర్వహణ అధ్యక్షులుగా డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కాశా, డాక్టర్ అశోక్ గవాస్కర్, డాక్టర్ ప్రణవ్ షా, డాక్టర్ అతుల్ పాటిల్, డాక్టర్ ప్రదీప్ నేమాడే, డాక్టర్ అభయ్ ఎల్హెన్స్, డాక్టర్ అశోక్ రాజు జి. వ్యవహరించారు.
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