నిషేధం ఉన్నా యథేచ్ఛగా లాటరీ టికెట్ల విక్రయం - మోసపోతున్న అమాయకులు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లాటరీలపై నిషేధం ఉన్నా ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో మాత్రం యథేచ్ఛగా నడుస్తోన్న వ్యవహారం - వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో విస్తరించి కూటమి పాలనలో కూడా కొనసాగుతున్న వైనం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 2:42 PM IST

Lottery Ticket Scams in AP : 'రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడైన ఆటో డ్రైవర్, హమాలీ అదృష్టమంటే అతనిదే. కానీ అతన్ని కోటీశ్వరుని చేసింది ఒక్క లాటరీ. రూ.500 పెట్టి టికెట్టు కొన్నాడు. రూ.కోటి సంపాదించాడు. ఎన్నాళ్లని పేదల్లా బతుకుతారు. రండి మీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోండి’ ఇది లాటరీ నిర్వాహకుల ప్రచారం.

ఇలా అక్రమంగా డబ్బు ఎలా సంపాదించొచ్చో, అమాయకులను ఎలా దోచుకోవచ్చో, పేదల కష్టాన్ని ఎలా జుర్రుకోవచ్చో, వారికి డబ్బు ఆశ చూపి రూ.లక్షలు సంపాదించవచ్చని నిరుపేద, మధ్య తరగతి వర్గాలకు ఆశ చూపి లాటరీ టికెట్ల పేరుతో వేలకు వేలు దోచుకుంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లాటరీలపై నిషేధం ఉన్నా ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో మాత్రం ఈ వ్యవహారం యథేచ్ఛగా నడుస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో విస్తరించి కూటమి పాలనలో కూడా కొనసాగుతోంది.

వీరి మాటలు నమ్మి మోసపోయే మధ్య తరగతి కుటుంబాలు తాము కోటీశ్వరులు కావాలని అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి తాము సంపాదించిందంతా ఇందులో పెడుతున్నారు. ఏళ్ల తరబడి ఇలా కొనుగోలు చేసి లక్షలాది రూపాయలు పోగొట్టుకున్న వారు ఎందరో. అలా రోజువారీ కూలీలు, కార్మికులు లాటరీ టికెట్ల కొనుగోలుకు అలవాటుపడి కష్టార్జితాన్ని అక్రమార్కుల పాలు చేస్తున్నారు.

చిత్తు కాగితంలో లాటరీ టికెట్టు : గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పుంగనూరు, మదనపల్లె, పీలేరు నియోజకవర్గ కేంద్రాలతో పాటు వ్యాపారపరంగా పేరొందిన మండల కేంద్రాల్లోనూ విచ్చలవిడిగా లాటరీ టికెట్ల విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. టికెట్లు ఇస్తే బయటపడతాయని విక్రయదారులు చిత్తు కాగితంలో లాటరీ టికెట్టు నంబరు రాయించి ఇచ్చేవారు. ఈ విధానం లాటరీ టికెట్ల క్రయ, విక్రయదారులకే తెలుస్తోంది. మరికొందరు వాట్సప్, ఫోన్‌పే ద్వారా కూడా క్రయ, విక్రయాలు సాగిస్తున్నారు. ఏకంగా లాటరీ టిక్కెట్లనే తెచ్చి విక్రయిస్తున్నారు.

పగలంతా కష్టపడి సంపాదించిన మొత్తాన్ని లాటరీ టికెట్లకు వెచ్చించి సర్వం పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఏఏ రోజు ఎక్కడికి వస్తే టికెట్లు విక్రయిస్తామనేది ముందే ప్రణాళిక రూపొందించుకుని కొందరు గంపగుత్తగా లాటరీ టికెట్లు తీసుకొని వాటిని మరికొందరి చేత అక్కడక్కడ విక్రయించేలా చేస్తున్నారు.

డూప్లికేట్‌ లాటరీ టికెట్లు : పుంగనూరులో తూర్పుమొగశాల, సెంటర్‌ లాడ్జి, ఎన్‌ఎస్‌పేట, కొత్తపేట, గోకుల్‌ సర్కిల్, పురపాలక బస్టాండు, ప్యాలెస్‌ కాంపౌండు ప్రాంతాల్లో లాటరీ టికెట్ల విక్రయాలు సాగుతున్నాయి. గోప్యంగా సాగుతున్న ఈ వ్యాపారంలో ఇటీవల డూప్లికేట్‌ లాటరీ టికెట్లను సైతం విక్రయించి అమాయకుల నుంచి డబ్బు దండుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

మదనపల్లె పట్టణంలో చిత్తూరు బస్టాండు, బెంగళూరు బస్టాండు, చెంబకూరు రోడ్డు, గొల్లపల్లె కూడలి, అమ్మచెరువు మిట్ట ప్రాంతాల్లో తమిళనాడు నుంచి తెప్పించి సీరియల్‌ నంబర్లు, టికెట్లను చరవాణి ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. పట్టణంలోని పలుచోట్ల ఈ వ్యవహారం నడుస్తోంది. పీలేరు పట్టణంలో ఆర్టీసీ బస్టాండు, ఎల్‌బీఎస్‌ రోడ్డు, నాలుగు రోడ్లు, అంబేడ్కర్‌ కూడలి ప్రాంతాల్లో విచ్చలవిడిగా లాటరీ టికెట్ల విక్రయాలు సాగుతున్నాయి. ఏడాదిలో రెండు కేసుల్లో 14 మందిని అరెస్టు చేసి రూ.22,740లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లక్షల విలువైన టికెట్ల విక్రయాలు సాగుతున్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

