మాంచి స్టఫ్ ఉంది సాయంత్రం వస్తారా? - ఫాంహౌస్లో పార్టీల పేరిట ఆహ్వానాలు
ఫాంహౌస్లలో పార్టీలంటూ వాట్సప్, ఇన్స్టాలో మెసేజ్లు పంపుతున్న నిర్వహకులు - నచ్చినంత తాగొచ్చు, ఆడొచ్చంటూ ఎర - రష్యన్ యువతులతో ముజ్రా, రేవ్ పార్టీల నిర్వహణ
Published : August 17, 2026 at 2:57 PM IST
Parties At Farm Houses Hyderabad : వారాంతాల్లో రిలీఫ్ కావాలా? ఈ శనివారం సాయంత్రం మాంచి ‘స్టఫ్’ ఉంది. స్నేహితులతో కలిసి వస్తారా? అర్ధరాత్రి పార్టీ ప్రారంభమవుతుంది, అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం, నచ్చినంత తాగొచ్చు, ఆడొచ్చు, ఒకరికి రూ.20 వేలు మాత్రమే అంటూ శివారులోని ఫాంహౌస్ల ప్రతినిధులు మెసెజ్లు పంపుతున్నారు. వాట్సప్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు చేస్తూ ఆహ్వానాలు పంపుతున్నారు. మద్యం, డ్రగ్స్ పార్టీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొందరు రష్యన్ యువతులతో ముజ్రా, రేవ్ పార్టీలను నిర్వహిస్తున్నారు.
ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండానే పార్టీలు : నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఫాంహౌస్లు నిర్మిస్తున్నారు. మరికొందరు నిర్మాణాలకు అనుమతులు తీసుకున్నప్పటికీ వాటిలో పార్టీలు నిర్వహించుకునేందుకు మాత్రం అధికారుల నుంచి ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోవడం లేదు. పార్టీల గురించి పంచాయతీరాజ్, రెవెన్యూ, పోలీస్ శాఖలకు తెలిసినా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలూ వస్తున్నాయి.
విద్యార్థులకు స్పెషల్ ఆఫర్ల పేరిట రాయితీలు : మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్రెడ్డి ఫాంహౌస్లో డ్రగ్స్ పార్టీ తర్వాత తాత్కాలికంగా పార్టీలన్నీ నిలిచిపోయాయి. కాగా నేడు మళ్లీ ఈ వ్యవహారం జోరందుకుంది. తాజాగా ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు పార్టీలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ఆహ్వానాలు పలుకుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా యువతను ఉసిగొల్పుతున్నారు. విద్యార్థుల కోసం స్పెషల్ ఆఫర్ల పేరిట రాయితీలిస్తూ చెడు వ్యసనాల్లోకి లాగుతున్నారు.
రాత్రంతా విందులు, వినోదాలు : ఫాంహౌస్లలో రాత్రంతా విందులు, వినోదాలతోపాటు కొందరు రాజకీయ నాయకులు తమ వ్యవహారాలను చక్కబెట్టుకుంటున్నారు. శంషాబాద్, షాబాద్, శంకర్పల్లి, మొయినాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, యాచారం, రాజేంద్రనగర్, చేవెళ్ల, జన్వాడ, హయత్నగర్, మంచాల, అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలాల్లో ఎక్కువగా ఫాంహౌస్లున్నాయి.
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మాణాలు : రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, నల్గొండ, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలకు చెందిన కొందరు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఫాంహౌస్లు నిర్మించుకుంటున్నారు. వాటిని స్వయంగా నిర్వహించకుండా వాటిని లీజుకు ఇచ్చేస్తున్నారు. రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం ఇవి నేటికీ పంట భూములే. ఈ తరహా భూముల్లో భవనాలు నిర్మించడం నిబంధనలకు విరుద్ధం. వీటని వ్యవసాయేతర భూములుగా (నాలా కన్వర్షన్) మార్చిన తర్వాతే ఫాంహౌస్లు నిర్మించాలి. కాని అనేక మంది ఈ నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారు. అయినా అధికారులు వీటిపై ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోవడం లేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
ఈ ఒక్క ప్రాంతంలోనే 100కు పైగా ఫాంహౌస్లు : కేవలం మొయినాబాద్, గండిపేట మండలాల్లోనే 100 కుపైగా ఫాంహౌస్లున్నాయి. తుర్కయంజాల్ మున్సిపాలిటీలోని కోహెడలో 40 ఫాంహౌస్లు ఉన్నాయి.
"రంగారెడ్డి జిల్లాలో కొన్ని ఫాంహౌస్లు ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేకుండానే హోటళ్లుగా సేవలందిస్తున్నాయని తెలుసుకున్నాం. ఫాంహౌస్లలో ఎవరు పార్టీ చేసుకుంటున్నారు? ఎవరికి ఇస్తున్నారు? మద్యం సరఫరా చేస్తే లైసెన్స్ తీసుకున్నారా? లేదా? అన్న వివరాలు స్థానిక పోలీసులకు తెలపాలని ఆదేశించాం. ఫాంహౌస్లో రూమ్స్ బుక్ చేసుకుంటే పోలీసులకు తెలిపేందుకు ఓ ప్రత్యేక యాప్ను రూపొందించాం. రోజూ యాప్లో వివరాలు నమోదు చేయాలి. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఫాంహౌస్ సీజ్ చేస్తాం" - డాక్టర్ తరుణ్జోషి, పోలీస్ కమిషనర్, ఫ్యూచర్ సిటీ
కోడి పందేలు తదితరాలు నిర్వహిస్తూ : ఈ ఫాంహౌస్లు నిర్వహించే వారు ముజ్రా, రేవ్ పార్టీలు నిర్వహిస్తుంటారు. వీటిని జనంలోకి తీసుకెళ్లేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఆహ్వానాలు పలుకుతున్నారు. శుక్ర, శనివారాల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉంటాయని వారు నమ్మిస్తున్నారు. పోలీసుల తనిఖీలు ఉండవంటూ వారికి భరోసా ఇస్తున్నారు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పార్టీలు నిర్వహిస్తూ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ ఫాంహౌస్లను కోడి పందేలు నిర్వహణకూ ఉపయోగిస్తున్నట్లుగా కొద్ది రోజుల క్రితం పోలీసు తనిఖీల్లో బయటపడింది.
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