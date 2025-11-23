ETV Bharat / state

సందర్శకులకు సరికొత్త జోష్‌ - విశాఖలో సాహస క్రీడలు, జల విన్యాసాలు!

విశాఖ నగరంలో ఊపందుకోనున్న జల విన్యాసాలు, సాహస క్రీడల సందడి - పారాగ్లైడింగ్, క్రూజ్‌ పర్యాటకానికి పెద్దపీట

Water_and_Adventure_Sports
Water_and_Adventure_Sports (Eenadu)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 23, 2025

Water Sports and Adventure Sports in Visakha: వారాంతాల్లో విశాఖ సాగర తీరం సందర్శకులతో కిటకిటలాడుతుంది. దేశ నలుమూలల నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి కుటుంబాలతో తరలివస్తారు. బీచ్‌లకు పరిమితమవుతున్న సందర్శకులకు సరికొత్త జోష్‌ అందించేందుకు, విభిన్న తరహా పర్యాటకాన్ని పరిచయం చేసేందుకు పలు సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. దీంతో నగరంలో జల విన్యాసాలు, సాహస క్రీడల సందడి మరింత ఊపందుకోనుంది.

కార్డేలియా విలాస నౌక డిసెంబరులో నగరానికి రానుంది. 2, 3 రోజుల పాటు విశాఖ క్రూజ్‌ టెర్మినల్‌లో దాన్ని నిలపనున్నారు. విశాఖ-చెన్నై-అండమాన్‌ మధ్య తిరిగేలా రెగ్యులర్‌ ప్యాకేజీలకు ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. ఇది అమల్లోకి వస్తే తరచూ రాకపోకలు సాగిస్తుంది. బీ విశాఖ తీరం జల క్రీడలకు అనుకూలంగా ఉండడంతో సర్ఫింగ్, కయాకింగ్, స్కూబా డైవింగ్‌ విన్యాసాలకు ఎక్కువమంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వారాంతాల్లో ఆన్‌లైన్‌ వెబ్‌సైట్లలో విరివిగా శోధిస్తున్నారు. భీమిలి, రుషికొండ, సాగర్‌నగర్‌ వద్ద మరిన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

హెలీ టూరిజానికి ఆసక్తి: గతంలో ఓ సంస్థతో కలిసి వీఎంఆర్‌డీఏ హెలీ టూరిజం నిర్వహించేది. అప్పట్లో టికెట్‌ ధర రూ.2,500తో నగరం చుట్టూ తిప్పేవారు. అరకులోనూ పర్యటించేలా ఆలోచన చేశారు. విశాఖ ఉత్సవ్‌లో కొనసాగించినా తర్వాత నిలిపేశారు. ఇటీవల విశాఖ నగరంలో జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో దీనిపై మళ్లీ కదలిక వచ్చింది. విహంగ్‌ అడ్వంచర్స్‌ సంస్థ ఈ హెలీ టూరిజానికి ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. దీంతో ఈ డిసెంబరు, జనవరిలో జరిగే విశాఖ, అరకు ఉత్సవాల్లో విహంగ పర్యటనలకు అవకాశం ఉంది. గోల్ఫ్‌ కోర్సులు, స్నో పార్కులు, గోకార్టింగ్, మ్యూజియాలు, వాటర్‌ పార్కులు, థీమ్‌ బేస్డ్‌ పార్కులు లాంటివి రానున్నాయి. అలాగే హైథ్రిల్‌ రైడ్స్, జిప్‌లైన్, జెయింట్‌ స్వింగులు వస్తున్నాయి.

పీపీపీ విధానంలో మరో థ్రిల్‌ సిటీ: విశాఖ నగరం సాహస క్రీడలకు ఎంతో అనుకూలమని విశ్వనాథ స్పోర్ట్స్‌ అండ్‌ కన్వెన్షన్స్‌ డైరెక్టర్‌ రాహుల్‌ తెలిపారు. కొత్తగా ఏ విన్యాసం ఏర్పాటు చేసినా స్పందన వస్తుందని ఇప్పటికే అక్కయ్యపాలెం వద్ద అడ్వెంచర్‌ థ్రిల్‌ సిటీ నడుస్తోందని చెప్పారు. విజయవాడలోని భవానీ ఐలాండ్‌లో పీపీపీ విధానంలో మరో థ్రిల్‌ సిటీ నిర్మిస్తున్నామని ఇందుకు ప్రభుత్వం స్థలం కేటాయించిందని స్పష్టం చేశారు. విశాఖలో వాటర్‌స్పోర్ట్స్, ప్రొఫెషనల్‌ గోకార్టింగ్‌ ఎరీనా ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లు రాహుల్ పేర్కొన్నారు.

