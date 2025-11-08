ETV Bharat / state

జీవవ్యవర్థాలతో ఆర్గానిక్ ఎరువుల తయారీ - జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కీలక ఒప్పందం

రూ.5 కోట్లతో నెలకొల్పనున్న మ్యానిఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ - 6 గంటల్లోనే ఆర్గానిక్ ఎరువులు తయారు చేయవచ్చంటున్న నిపుణులు - జీవ ఎరువుల ఉత్పత్తులు రైతులకు అందించే దిశగా కార్యాచరణ

Jayashankar Agricultural University Signs key Agreement
Jayashankar Agricultural University MOU With Bioway (ETV)
Published : November 8, 2025 at 8:08 AM IST

Organic Fertilizer Manufacturing at Jayashankar University : వ్యవసాయంలో విచక్షణారహితంగా రసాయన ఎరువుల వాడకంతో భూమి, వాతావరణం, నీరు కలుషితం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో యూరియాకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆర్గానిక్ ఎరువులు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకొచ్చింది. అత్యధిక నాణ్యత గల ఆర్గానిక్ ఎరువులను ప్రయోగాత్మకంగా రైతులకు చెంతకు తీసుకొచ్చేందుకు తాజాగా హైదరాబాద్​లోని రాజేంద్రనగర్‌లో యూనివర్సిటీ, వియత్నాంకు చెందిన బయోవే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గానిక్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ సంస్థ మధ్య కీలక ఒప్పందం కుదిరింది.

త్వరలో రూ.5 కోట్ల వ్యయంతో ఉత్పత్తి : ఆర్గానిక్ ఎరువులు తయారీ కోసం రాజేంద్రనగర్‌లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో త్వరలో బయోవే సంస్థ రూ.5 కోట్ల వ్యయంతో ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని నెలకొల్పనుంది. వ్యవసాయ మార్కెట్‌ యార్డులు, కూరగాయలు, గృహ తదితర వ్యర్థాలతో అధిక పోషక విలువలు గల ఆర్గానిక్ ఎరువులను తయారు చేస్తామని యూనివర్సిటీ ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్య వెల్లడించారు.

జీవవ్యవర్థాలతో ఆర్గానిక్ ఎరువుల తయారీ - జయశంకర్ వ్యవసాయ విద్యాలయం కీలక ఒప్పందం (ETV)

''జయశంకర్​ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, వియత్నాం దేశానికి సంబంధించిన బయోవే అనే ఫర్టిలైజర్ కంపెనీతోని పీపీపీ మోడ్​లో ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయడం జరిగింది. ఆరు గంటల వ్యవధిలో భూమి మీద దొరికే ప్రతి జీవ వ్యర్థాల నుంచి వచ్చేది కావచ్చు, యానిమల్​ నుంచి వచ్చేది కావచ్చు. ప్రతి బయో వెస్ట్​ నుంచి వ్యవసాయానికి ఎంతో అమూల్యమైన బయోఫర్టిలైజర్స్​ని కేవలం ఆరు గంటల వ్యవధిలో డికంపోజ్​ చేయొచ్చు. దాన్ని తయారు చేసి ఒక అమెరికన్​ సైంటిస్ట్​ కనుగొన్న వాల్కనోస్​ నుంచి వచ్చే ఒక బ్యాక్టీరియా లైఫ్​ 120-150 సెంటీగ్రేడ్​లో కూడా అది చనిపోకుండా బతికే ఉంటుంది. అది బతికి ఉన్నంత కాలం ఇది డీకంపోజిషన్​ వేగంగా అవుతుంది. ఇదే దీని స్పెషాలిటీ అందుకనే ఆరు గంటల్లో మాత్రమే డికంపోజ్​ అయ్యి ఆ తర్వాత కావాల్సిన బయో ఫర్టిలైజర్​ వస్తుంది'' - ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

6 గంటల వ్యవధిలో ఎరువు తయారీ : ఈ ఆర్గానిక్ ఎరువులు ఫ్యాక్టరీలో కేవలం 6 గంటల వ్యవధిలో తయారు చేయవచ్చని బయోవే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గానిక్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ సంస్థ వర్గాలు తెలిపాయి. రాబోయే మూడు మాసాల్లో వియత్నాం నుంచి బయోవే కంపెనీ ప్రతినిధులు తిరిగి హైదరాబాద్ వచ్చి రాజేంద్రనగర్‌లోని యూనిర్సిటీ ప్రాంగణంలో యూనిట్ నెలకొల్పాలని నిర్ణయించారు. వ్యవసాయ వర్సిటీతో కుదుర్చుకున్న ఈ ఎంఓయూ భారత్‌లో తొలిసారి అని వియత్నాం డిప్యూటీ అంబాసిడర్ న్గుయెన్ కాంగ్ టాన్ తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 12 దేశాలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నామని, ఇది 13వ ఒప్పందం అని ప్రకటించారు.

జీవ వ్యర్ధాలను జీవ ఎరువులు వల్ల ఉపయోగం : రెండేళ్ల తర్వాత ఈ జీవ ఎరువులు ఉత్పత్తులు అన్నీ కోణాల నుంచి శాస్త్రవేత్తలు మదింపు చేసి రైతులకు పెద్ద ఎత్తున అందించడానికి కృషి చేయాలని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ వర్సిటీ నిర్ణయించింది. జీవ వ్యర్ధాలను జీవ ఎరువులుగా వినియోగించడం వల్ల పర్యావరణంలో కాలుష్యం తగ్గుతుంది. రైతులు రసాయనిక ఎరువుల వాడకం తగ్గించడంతో పాటు ప్రభుత్వాలపై రాయితీల భారం తగ్గడం, భూసార క్షీణత సైతం తగ్గుతుందని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు.

