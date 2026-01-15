ప్రకృతి వ్యవసాయంతో ప్రజలకు ఆరోగ్యం: రైతులకు ఏడాదంతా ఆదాయం
ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులపై దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో పెరిగిన అవగాహన-మిశ్రమ పంటల సాగు విధానంతో గ్రామీణ మహిళలకు మంచి లాభాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 11:47 AM IST
Natural Farming: ప్రకృతి సిద్ధంగా సాగు చేసిన ఉత్పత్తులపై దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో అవగాహన పెరిగింది. గతంలో రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అమలు చేసిన సేంద్రియ సాగు, మిశ్రమ పంటల సాగు ఫలితాలు ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయిలో సాక్షాత్కరిస్తున్నాయి. ఎనీ టైమ్ మనీ, ఐదు అంచెల పంటల సాగు విధానం ద్వారా మహిళలు మంచి ఫలితాలు పొందుతున్నారు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లతోపాటు మొక్కజొన్న, పత్తి వంటి పంటలను ప్రకృతి ఆధారితంగా సాగుచేస్తూ గ్రామీణ మహిళలు ఆర్థికంగా స్వావలంబన పొందుతున్నారు.
క్రిమిసంహారక మందులు వాడకుండా: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానం, సేంద్రియ ఉత్పత్తులతో గ్రామీణ మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడుతున్నారు. కొద్దిపాటి భూమి ఉన్నప్పటికీ రసాయనిక ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందులు వాడకుండా పెట్టుబడి భారాన్ని తగ్గించుకొని, సాగును లాభసాటిగా మార్చుకున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా లక్షా 10 వేల ఎకరాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు ఐదంచెల పద్ధతిలో సేంద్రియ సాగు చేస్తున్నారు. వ్యవసాయ శాఖలోని ప్రకృతి వ్యవసాయ విభాగాన్ని గత టీడీపీ ప్రభుత్వంలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రోత్సహించారు. అప్పటి నుంచి అంచెలంచెలుగా విస్తరించిన సేంద్రీయ సాగు, ఐదు అంచెల పంటల సాగు పద్ధతులు గ్రామీణ మహిళలకు ఆదాయాన్ని సమకూర్చుతున్నాయి. ఐదంచెల సాగు విధానంలో కేవలం ఎకరా నుంచి రెండు ఎకరాల భూమి ఉన్న వారు కూడా ఆరోగ్యవంతమైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను సాగుచేసి, విక్రయిస్తూ ఆదాయం పొందుతున్నారు.
క్యారెట్, బీట్ రూట్ , ముల్లంగితో పాటు నాలుగైదు రకాల ఆకు కూరలు వేసుకున్నాం, బార్డర్ క్రాఫ్లో తీగ జాతి (కాకర, బీర, దోసకాయ, సొరకాయ) సాగు చేస్తున్నాం.మేము ఘన, ద్రవ జీవామృతం తప్ప వేరే పురుగు మందులు వాడము. మెయిన్ క్రాఫ్ మీద పురుగులు పడకుండా ఎడ్జ్లో ఐదు శాతం సజ్జ, అలసందల వంటివి పురుగుల కోసం పండిస్తాం -రైతు
ఇలా ఏడాది పొడవునా ఆదాయం: మిశ్రమ పంటల సాగు విధానం గ్రామీణ మహిళలకు బాగా కలిసి వస్తోంది. ఆకు కూరలు, కూరగాయలు, దుంపకూరలు, పండ్లు సాగు చేస్తున్నారు. ఈ తరహా సాగు పద్ధతిలో మహిళలు ఏడాది పొడవునా ఆదాయం పొందుతున్నారు. కూరగాయలు, ఆకుకూరల్లో ఓ దాని ధర పెరిగినా, మరోటి తగ్గినా ఇబ్బంది లేకుండా నిత్యం వాటి విక్రయాల ద్వారా ఆదాయం వస్తూనే ఉంది. అదే విధంగా నిత్యం డిమాండ్ ఉండే కొత్తిమీర, మెంతికూర సాగుచేస్తూ రోజువారీ ఆదాయం పొందుతున్నారు. ఐదంచెల మిశ్రమ పంటల సాగు విధానంపై వ్యవసాయ ప్రకృతి సాగు విభాగం అధికారులు రైతులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. పురుగు మందుల అవశేషాలతో ఆరోగ్యానికి జరుగుతున్న నష్టం గురించి ప్రజల్లో వస్తున్న అవగాహన కారణంగా రైతుల్లోనూ చాలా వరకు మార్పు కనిపిస్తోంది. ప్రకృతి సిద్ధమైన ఉత్పత్తులను సాగుచేసి వినియోగదారుల ఆరోగ్యం కాపాడాలనే దిశగా రైతులు అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులు ఆచరించడంతో ఎరువులు, పురుగు మందుల వాడకం తగ్గి భూమి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. భూమి సారవంతం కావాలంటే ప్రతి రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు రావాలి. ఈ విధానాన్ని ఆచరించడం ద్వారా ప్రజలకు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం లభించడంతో పాటు రైతులు నాణ్యమైన దిగుబడులు, అధిక లాభాలను ఆర్జించవచ్చు.
