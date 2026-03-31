ప్రకృతి వ్యవసాయంతో లాభాలు - యూట్యూబ్​ ద్వారా మెళకువలు - రైతు సక్సెస్​ స్టోరీ ఇదే!

అనేక రకాల పండ్లు సాగు చేస్తున్న రైతు - అరుదైన పండ్ల జాతుల సాగుతో చక్కటి లాభాలు - అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు సేంద్రియ సాగుపై అవగాహన - యూట్యూబ్‌నే గురువుగా మార్చుకుని సాగు పాఠాలు

Published : March 31, 2026 at 9:54 PM IST

Organic Farming Farmer Success Story : గుంటూరు జిల్లా పేరు చెప్పగానే మిరప, ప్రత్తి, పొగాకు లాంటి వాణిజ్య పంటలే గుర్తుకువస్తాయి. అన్నదాతలు సైతం ఎక్కువగా ఈ పంటలనే పండించే వారు. లాభాలు వచ్చినా, నష్టం వాటిల్లినా పంట మార్పిడికి వెళ్లకుండా మూసగా వాణిజ్య పంటలనే అధిక పెట్టుబడులతో సాగు చేసేవారు. దీంతో గత నాలుగైదు ఏళ్లుగా మిరప, ప్రత్తి, పొగాకు రైతులకు కన్నీళ్లే మిగులుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన గుంటూరు జిల్లాలోని కోర్నెపాడు గ్రామానికి చెందిన యడ్లపల్లి మురళీకృష్ణ అనే రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా అనేక రకాల పండ్లు సాగు చేస్తున్నారు. వైవిధ్యమైన పంటలు ద్వారా నేలతల్లి ఆరోగ్యానికి భరోసా కల్పిస్తూ చక్కటి లాభాలను సొంతం చేసుకుంటున్నారు.

ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనే ఆలోచన : పంటలు బాగా పండాలి మంచి దిగుబడి రావాలంటే సారవంతమైన నేల అవసరం. కానీ అన్నదాతలు చీడ పురుగులు, వైరస్​ల నుంచి పంటను కాపాడుకునేందుకు వినియోగిస్తున్న రసాయన ఎరువులు, పురుగుమందులు పండించే భూమి శక్తిని దెబ్బతీస్తున్నాయి. దీంతో రోజురోజుకూ పంట ఉత్పత్తి తగ్గిపోతూ రైతులకు నష్టాలు తప్పడం లేదు. ఈ సమస్యకు సేంద్రియ వ్యవసాయమే పరిష్కారమని నమ్మారు గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు మండలం కోర్నెపాడు గ్రామానికి చెందిన యడ్లపల్లి మురళీకృష్ణ అనే రైతు. వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఈ రైతు దాదాపు 3 దశాబ్దాలుగా ప్రత్తి, మిరప లాంటి వాణిజ్య పంటలనే సాగు చేశారు.

గత ఐదేళ్ల వరకు కూడా అందరి అన్నదాతల మాదిరి రసాయనాలు వాడి మిరప, ప్రత్తి పంటలను పండించారు. అయితే తన పిల్లల కోసం అమెరికా వెళ్లిన మురళీకృష్ణను అక్కడ సేంద్రియ విధానాల్లో పండ్లు, కూరగాయలు పండించడం ఆకట్టుకుంది. ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనే ఆలోచనను కలిగించింది. దీంతో స్వదేశం రాగానే వాణిజ్య పంటలను, రసాయన ఎరువుల్ని పక్కన పెట్టి ప్రకృతి సాగు ప్రారంభించారు.

యూట్యూబ్ ద్వారా మెళకువలు : మురళీకృష్ణకు వాణిజ్య పంటల సాగు తప్పితే సేంద్రియ విధానాల్లో పండ్ల తోటలను పెంచిన అనుభవం లేకపోవడంతో యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రకృతి వ్యవసాయం మెళకువలు నేర్చుకున్నారు. ఆపిల్‌ బేర్, జామ, రేగి, మామిడి, నిమ్మ, బత్తాయి, నారింజ, నేరేడు, సీతాఫలం, సపోటా, కశ్మీర్‌ యాపిల్‌, అరటి లాంటి పండ్ల మొక్కలు పెంచుతున్నారు. వీటితో పాటు టమాట, కాకర, వంకాయ, బీరకాయ వంటి కూరగాయలు, ఆకుకూరలను సాగు చేస్తున్నారు.

బంగారం లాంటి నేలను రసాయన ఎరువులు ద్వారా నాశనం చేస్తున్న విషయాన్ని ఆలస్యంగా గుర్తించానని, అందుకే తన వంతుగా భూ సారాన్ని కాపాడేందుకు సేంద్రియ వ్యవసాయం బాట పట్టినట్లు మురళీకృష్ణ తెలిపారు. గత నాలుగైదు ఏళ్లుగా పూర్తిగా ప్రకృతి సాగు చేస్తూ ఈ ప్రాంతంలో లభించని అరుదైన పండ్ల జాతుల సాగుతో చక్కటి లాభాలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు.

ఆదాయం బాటలో రైతు : ఏళ్ల మురళీకృష్ణ తన ఎకరం పొలంలో ప్రణాళిక ప్రకారం దాదాపు 12 రకాల పండ్ల తోటలను పెంచుతున్నారు. మామిడి, రేగి మెుక్కల మధ్య అంతర పంటలుగా బత్తాయి, నారింజ, సీతాఫలం లాంటి మెుక్కలు వేసి నిరంతరం పంట చేతికి వచ్చేలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. పండ్ల జాతి మెుక్కలతో పాటు పక్క పొలాల నుంచి రసాయనాలు, పశువులు, కోతులు తన పొలంలోకి రాకుండా వాక్కాయ మెుక్కలు నాటారు. ఈ మెుక్కలు ముళ్లతో ఉండి సహజ కంచెగా ఉపయోగపడటమే కాకుండా ఖర్చు లేకుండా మంచి ఆదాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నాయి. ఇలా ఏడాది పొడవునా పంట దిగుబడులతో మెరుగైన ఫలితాలు అందుకుంటున్నారు. సమీపంలోని గుంటూరు మార్కెట్లో ఉత్పత్తుల్ని విక్రయించడం ద్వారా అధిక ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నారు. అటు ప్రజలకు రసాయనాలు కలవని నాణ్యమైన పండ్లను చేరువ చేస్తూ భూ సారాన్ని కాపాడుతూ రైతుగా అందరి అభినందనలు అందుకుంటున్నారు.

"అందరు ఆర్గానిక్​గా తినడానికి ఈ మొక్కలు నాటాను. సొంతంగా అన్ని రకాల పండ్ల మొక్కలు పెట్టాను. ఆదాయం బాగా ఉంటుంది. పండ్లు తియ్యగా ఉండడంతో బెనిఫిట్​ అవుతున్న. ఎలాంటి రసాయనాలు వాడను. సేంద్రియగా పండ్లు పండిస్తున్నాను" - యడ్లపల్లి మురళీకృష్ణ, ప్రకృతి రైతు

మంచి ఆరోగ్యం, మెరుగైన ఆదాయం : ప్రకృతి వ్యవసాయం తాను చేయడమే కాదు మరో పదిమందికి ఈ సేంద్రియ సాగు ప్రయోజనాల్ని చేరువ చేయాలనే లక్ష్యంతో మురళీకృష్ణ తాను పండించిన పండ్ల ఉత్పత్తుల్ని స్థానికులకు ఉచితంగా కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ పండ్ల రుచి, నాణ్యత చూసిన వారు ఆరోగ్యం కోసం తప్పనిసరిగా ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేస్తారనే ఆలోచనతో ముందుకు సాగుతున్నారు. మంచి ఆరోగ్యం, మెరుగైన ఆదాయం అనే నినాదంతో తోటి రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

