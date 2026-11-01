తనువు చాలించినా నలుగురు జీవితాల్లో వెలుగు - దుఃఖంలోనూ అవయవ దానమిచ్చిన తల్లిదండ్రులు
Organ Donation in Hyderabad : హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంతో మరణించింది. పుట్టెడు దుఃఖాన్ని దిగమింగుకొన్న తల్లిదండ్రులు, ఆమె అవయవాలను దానమిచ్చి నలుగురికి పునర్జన్మనిచ్చారు.
Published : November 1, 2026 at 11:50 AM IST
ప్రమాదాలు, ఇతర అనారోగ్య పరిస్థితుల కారణంగా అనేక మందికి అవయవ మార్పిడి చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనం ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నా, వారికి సాయం చేయడం తప్ప అవయవాలను అందించలేదు. అయితే తమవారు మరణించిన బాధలోనూ ఆ అవయవాలను ఇతరులకు అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలోని ఇటీవల మరణించిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని అవయవదానం చేసి ఆదర్శంగా నిలిచింది.
తోటివారితో కలిసి ఆడుతూ, పాడుతూ ఉండాల్సిన వయసులో, విధి ఆ చిన్నారిని బలి తీసుకుంది. లారీ ప్రమాదంలో గాయపడి, పది రోజుల పాటు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలతో పోరాడి, చివరికి జీవన్మృతురాలిగా నిలిచింది. పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ తండ్రి తీసుకున్న నిర్ణయం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన గూడా నారాయణరావు కుమార్తె రోహిత (13), కూకట్పల్లిలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది.
నలుగురి జీవితాల్లో వెలుగులు
గత నెల 20న తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆటోలో గుడికి వెళ్లివస్తుండగా బాలానగర్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద వెనుక నుంచి ఓ లారీ ఢీకొట్టింది. తీవ్రంగా గాయపడిన రోహితను ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో, బ్రెయిన్డెడ్ అయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. 'ఎస్వోటీటీవో తెలంగాణ' వైద్య బృందం ఆ విద్యార్థిని కుటుంబానికి అవయవ దానం గురించి అవగాహన కల్పించింది. వారు అంగీకరించడంతో ఆమె శరీరం నుంచి 2 కిడ్నీలు, కాలేయాన్ని సేకరించారు. ప్రాణాపాయ పరిస్థితిలో ఉన్న నలుగురికి వాటిని శస్త్రచికిత్స చేసి వాటిని అమర్చారు. కంటి కార్నియాలను కూడా సేకరించి దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి అమర్చినట్లు నోడల్ అధికారి ప్రొఫెసర్ శ్రీభూషణ్ రాజు వెల్లడించారు.
ఈ వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు
భవిష్యత్తులో అవయవదానం చేయాలని నిర్ణయించుకున్న వారు www.jeevandan.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. సంస్థ తరఫున డోనర్కార్డును కూడా ఆన్లైన్లో అందిస్తారు. ఈ సమ్మతి ప్రక్రియను ప్రతిజ్ఞగా పేర్కొంటారు. అవయవాలు అవసరమైన వారు ఆన్లైన్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్లు
హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో జీవన్దాన్ సంస్థ ప్రతినిధులను సంప్రదించవచ్చు. 040 23489494, 63006 25242 ఫోన్ నంబర్ల ద్వారా మన సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
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