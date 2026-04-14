తెలంగాణలో నిప్పుల వర్షం - ఆ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌

రాష్ట్రంలో మండుతున్న ఎండలు - ఉదయం 9 గంటల నుంచే భానుడి భగభగలు - రాష్ట్రంలో 42 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవుతున్న గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు - పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ

Record Temperature in Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 4:35 PM IST

Record Temperature in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకూ పెరగుతున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచే భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవుతున్నాయి. నిన్న ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌లో 42.4, ఆదిలాబాద్‌లో 42.3 ఉష్ణోగ్రతలు, ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌లో 41, ఖమ్మంలో 40.4 ఉష్ణోగ్రతలు, హైదరాబాద్‌లో 40.1 గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

ఆ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ : ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, హైదరాబాద్‌ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ అధికారులు ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఎల్లుండి నుంచి ఎండలు మరింత ఠారెత్తించనున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఇవాళ ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌ జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని, రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌, నిజామాబాద్‌, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని ప్రకటించారు. ఎల్లుండి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఎల్లుండి నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్​లో ఈ ఏడాది తొలిసారిగా 40°C దాటింది.

  • హిమాయత్‌నగర్ - 40.6°C
  • ముషీరాబాద్ - 40.6°C
  • మెట్టుగూడ - 40.6°C
  • బేగంపేట్ - 40.5°C
  • మౌలాలీ - 40.5°C
  • హయత్‌నగర్ - 40.5°C
  • మలక్‌పేట - 40.5°C
  • ఉప్పల్ - 40.4°C
  • కాప్రా - 40.4°C
  • మియాపూర్ - 40.4°C
  • కార్వాన్ - 40.3°C
  • యూసుఫ్‌గూడ - 40.3°C
  • షేక్‌పేట - 40.2°C
  • రాజేంద్రనగర్ - 40.2°C
  • శేరిలింగంపల్లి - 40.1°C

వచ్చే 6రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 41-42°C దాటవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

