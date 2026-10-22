బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం - 3 రోజులపాటు భారీ వర్షాలు
ఉత్తర అండమాన్ సముద్రంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. ఈ ఆవర్తనం పశ్చిమ- వాయువ్య దిశగా కదిలి ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం, అండమాన్ దీవుల మీదుగా కేంద్రికృతమైందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:01 PM IST
Orange Alert For Coastal Andhra : ఉత్తర అండమాన్ సముద్రంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. ఈ ఆవర్తనం పశ్చిమ- వాయువ్య దిశగా కదిలి ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం, అండమాన్ దీవుల మీదుగా కేంద్రికృతమైందని దీని ప్రభావంతో రేపు ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం : ఈ అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలి మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దీని ప్రభావంతో అండమాన్-నికోబార్ దీవులు, లక్షద్వీప్, ఏపీ, కర్ణాటక, కేరళలోని పలు ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఉపరితల ఆవర్తనం నేపథ్యంలో వాతావరణశాఖ కోస్తాంధ్రకు ఇవాళ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : అండమాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనం కేంద్రీకృతమై ఉండగా దీని ప్రభావంతో రేపటికి ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ ఆది, సోమవారాల్లో వాయుగుండంగా రూపాంతరం చెందుతుందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. ఆ తరువాత 2-3 రోజుల్లో మరింత బలపడి కోస్తాంధ్ర తీరానికి సమీపంలోకి చేరే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. దీని ప్రభావంతో ఈ నెల 25న రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు, రాష్ట్రంలో మిగతా ప్రాంతాల్లో సోమవారం నుంచి మూడు రోజులు అక్కడక్కడ భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వివరించారు.
ప్రజలు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆదివారం నుంచి మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లరాదని వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు ఈ లోపు తీరానికి తిరిగి రావాలని హెచ్చరించారు. రేపు పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, ఏలూరు, గుంటూరు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, మిగతా జిల్లాల్లో చెదురుమదురుగా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
రోడ్లన్నీ జలమయం : ఎల్నినో ప్రభావంతో కడప నగరం వేసవి కాలాన్ని తలపించింది. ఉక్కపోతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడగా మరోవైపు వర్షాలు కురవక రైతులు అగచాట్లు పడ్డారు. కరువు తప్పదనుకుంటున్న సమయంలో కడపలో రాత్రి నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. నగరంలోని రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండడంతో వాహనదారులు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వర్షాలు కురవడంతో రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
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