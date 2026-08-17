రాష్ట్రంలో ఆప్షన్-3 ఇళ్ల నిర్మాణంపై సందిగ్ధత - నిధుల విడుదలకు కేంద్రం కొత్తగా స్పర్శ్ విధానం
స్పర్శ్ విధానంలో లబ్ధిదారు బ్యాంకు ఖాతాకు నగదు జమ - డబ్బు అందదనే భావనలో ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని నిలిపేసిన గుత్తేదారులు - ఆప్షన్-3 ఇళ్ల ప్రక్రియను కొనసాగించేలా గృహనిర్మాణశాఖ కసరత్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 7:21 AM IST
Option-3 Housing Construction SPARSH Method : రాష్ట్రంలో ఆప్షన్-3 ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రక్రియ సందిగ్ధంలో పడింది. ఇంటి నిర్మాణానికి ప్రభుత్వమిచ్చే సొమ్ము గుత్తేదారుకు అందేలా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో లబ్ధిదారుకు ప్రత్యేక ఖాతా సృష్టించారు. కానీ కేంద్రం కొత్తగా స్పర్శ్ విధానంలో నిధుల విడుదల చేయడంతో నేరుగా లబ్ధిదారు బ్యాంకు ఖాతాకు నగదు జమ అవుతున్నాయి. డబ్బు తమకు రాదనే భావనతో నెల రోజులుగా ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని గుత్తేదారులు నిలిపివేశారు. ఈ సమస్యను అధిగమించి నిర్మాణాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేలా గృహనిర్మాణశాఖ అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు సంబంధించిన నిధుల విడుదలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన స్పర్శ్ విధానంతో రాష్ట్రంలో ఆప్షన్-3 అంటే ప్రభుత్వమే ఇళ్లు కట్టించి లబ్ధిదారుకు అందించే విధాన ప్రక్రియ సందిగ్ధంలో పడింది. స్పర్శ్ విధానంలో ఇంటి నిర్మాణానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలిచ్చే నగదు నేరుగా లబ్ధిదారుల ఆధార్ అనుసంధాన బ్యాంకు ఖాతాకే బదిలీ కావాలనేది నిబంధన. కానీ గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆప్షన్-3 విధానం కోసం ప్రభుత్వమిచ్చే సొమ్ము గుత్తేదారు బ్యాంకు ఖాతాకు బదిలీ అయ్యేలా లబ్ధిదారుడి అనుమతి మేరకు అతని పేరు మీద ప్రత్యేక ఖాతా సృష్టించారు. సదరు లబ్ధిదారులు ఆ నగదు తీసుకోకుండా ఫ్రీజ్ చేశారు. స్పర్శ్ విధానంలో దీనికి అవకాశం లేదు. ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టినా డబ్బు అందదనే భావనలో గుత్తేదారులు ఉన్నారు. దీంతో నెల రోజులుగా ఆప్షన్-3 ఇళ్ల నిర్మాణం ఆగిపోయింది.
ఒక్కో ఇంటికి రూ.1.50 లక్షలు : రాష్ట్రంలో ఆప్షన్-3 కింద 3.05 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు. ప్రభుత్వమే పేదలకు ఇళ్లు కట్టించి ఇచ్చేలా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఈ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. వీటికి కేంద్రం ఒక్కో ఇంటికి రూ.1.50 లక్షలు ఇస్తుండగా అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రూ.30 వేలు అందించింది. అప్పట్లోనే ఈ విధానంలో జరిగే నగదు బదిలీకి పెద్దగా బ్యాంకులేవీ ఆసక్తి చూపలేదు. చివరికి ఒక బ్యాంకు మాత్రమే ముందుకు రావడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆప్షన్-3 కింద ఎంపిక చేసిన మొత్తం లబ్ధిదారులకు ఆ బ్యాంకుకు సంబంధించిన ప్రత్యేక ఖాతాల్ని తెరిచారు.
ప్రభుత్వమిచ్చే సొమ్ము ఆ ఖాతాలోకి బదిలీ కాగానే గుత్తేదారు ఖాతాకు దాన్ని మళ్లించేలా ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. లబ్ధిదారు ఆ డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోకుండా ఖాతాను ఫ్రీజ్ చేసి ఉంచారు. గుత్తేదారు కట్టే ఇంటి నిర్మాణం సరిగ్గా లేకపోయినా నాణ్యత పరంగా సమస్యలున్నా, లబ్ధిదారే సొంతంగా కట్టుకోవాలన్నా ఆ ఒప్పందం నుంచి బయటికి వచ్చే అవకాశమే లేకుండా చేశారు.
ఇప్పటికీ కొలిక్కి రాలేదు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అస్తవ్యస్తంగా చేపట్టినా పేదల ఇళ్లు అర్ధాంతరంగా మధ్యలో నిలిచిపోకూడదనే ఆలోచనతో కూటమి ప్రభుత్వం దీనిని కొనసాగించింది. నాణ్యంగా పనులు చేపట్టని కొంతమంది గుత్తేదారులను తొలగించి కొత్త వారితో పనులు చేయిస్తోంది. ప్రస్తుతం 3.05 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలకు 1.20 లక్షల వరకు పూర్తయ్యాయి. మిగిలినవి వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. అయితే స్పర్శ్ విధానంలో ఆప్షన్-3 విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఎంతవరకు సాధ్యమో గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. బ్యాంకులతోనూ సంప్రదింపులు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఇది కొలిక్కి రాలేదు.
కొంతమంది లబ్ధిదారులకు ఒకటికి మించి బ్యాంకు ఖాతాలుంటాయి. స్పర్శ్ విధానంలో వీరి విషయంలో తరచూ నగదు బదిలీ జరిగే బ్యాంకు ఖాతాలు మారే అవకాశం ఉంది. ఇళ్లు నిర్మాణం పూర్తయిన మేరకు ప్రభుత్వమిచ్చే సొమ్ము ఏ ఖాతాకు బదిలీ అవుతుందో గుత్తేదారు గుర్తించడం కష్టం. ఒకవేళ తెలిసినా ఆ సొమ్మును తన ఖాతాకు బదిలీ చేసుకునేందుకు ప్రతిసారి లబ్ధిదారులు అంగీకారం తెలపాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే బ్యాంకులు ఆ మొత్తాన్ని గుత్తేదారు ఖాతాకు బదిలీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించి నిర్మాణాలను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దానిపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
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