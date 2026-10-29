'ఎల్నినోపై ప్రభుత్వ కార్యాచరణలో స్పష్టత లేదు' : విపక్షాల ఫైర్
Opposition parties on El Nino : ఎల్నినోపై అఖిలపక్ష సమావేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని తప్పుబట్టాయి. తాగు, సాగునీరు, విద్యుత్, పశుగ్రాసం విషయంలో స్పష్టమైన ప్రణాళిక ప్రకటించాలని అన్నాయి.
Published : October 29, 2026 at 7:39 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:21 AM IST
Opposition Parties on El Nino : ఎల్నినో పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వ కార్యాచరణలో స్పష్టత లేదని విపక్షాలు విమర్శించాయి. పంట నష్టపోయిన రైతులను ఎలా ఎదుర్కొంటారో, పట్టణాలు, నగరాల్లో తాగునీటి కొరత రాకుండా ఏం చేస్తారో చెప్పలేదన్నారు. భరోసా ఇవ్వాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ప్రజలను భయపెడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ ఆరోపించింది.
సీఎం రైతుల సమస్యలను పట్టించుకోకుండా దిల్లీ పర్యటనలకే పరిమితమవుతున్నారని బీజేపీ విమర్శించింది. హైదరాబాద్లో తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి పటిష్ఠమైన ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఎంఐఎం పార్టీ డిమాండ్ చేయగా, కౌలు రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలను ఆదుకోవాలని కమ్యూనిస్టు పార్టీ కోరింది.
ఎల్నినోపై అఖిలపక్ష సమావేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని తప్పుబట్టాయి. ముందస్తు అంచనా వేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని, ఇప్పుడు పరిస్థితి తీవ్రరూపం దాల్చాక ప్రజలు, ప్రతిపక్ష పార్టీలే బాధ్యత తీసుకోవాలన్నట్లు వ్యవహరిస్తోందని ప్రధాన పార్టీలు విమర్శించాయి. ఇప్పటికైనా తాగు, సాగు నీరు, విద్యుత్, పశుగ్రాసం విషయంలో స్పష్టమైన ప్రణాళిక ప్రకటించాలని సూచించాయి.
క్రాప్ హాలిడే ఎందుకు ప్రకటించారు?
ఈ అఖిలపక్ష సమావేశానికి ముఖ్యమంత్రి రాకపోవడం బాధాకరమని బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శించారు. సుమారు 24 లక్షల ఎకరాల్లో పంట దెబ్బతిన్నట్లు చెప్పిన ప్రభుత్వం, ఎలా ముందుకు వెళ్తారో స్పష్టం చేయలేదన్నారు. యాసంగి పంటకు క్రాప్ హాలిడే ఎందుకు ప్రకటించారో, కృష్ణా నీళ్లను ఎందుకు సద్వినియోగం చేసుకోలేదో చెప్పలేదని ఆక్షేపించారు. ఉద్యాన, ఇతర పంటల విషయంలో కూడా భరోసా ఇవ్వలేదన్నారు. దెబ్బతిన్న పంటకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రూ.50 వేల పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.
"గతంలో ఇంతకంటే తక్కువగా వర్షపాతం ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజలు ఇంత ఇబ్బందులకు గురి కాలేదు. ప్రభుత్వం ఎన్నడూ ఈ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ప్రధానంగా కృష్ణా, గోదావరి నీళ్లను వినియోగించుకోవడంలో ఈ సర్కారు ఘోరంగా విఫలమైంది. ప్రభుత్వాధినేతలు, మంత్రులు ప్రజలను భయపెట్టే విధంగా మాట్లాడటం సరైంది కాదు" - నిరంజన్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి
రైతులను ఆదుకునేందుకు ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న చర్యలేమిటో ప్రభుత్వం స్పష్టంగా వెల్లడించలేదని బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి విమర్శించారు. ఎల్నినో ప్రభావం ఉండే అవకాశంపై 6 నెలల ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసిందన్నారు. రైతులను ఆదుకునేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.7 వేల కోట్లు కేటాయించిందని, గుజరాత్ ప్రభుత్వం హెక్టారుకు రూ.8,500 చొప్పున సహాయం అందిస్తోందని తెలిపారు. తెలంగాణలో మాత్రం పంటలు వేయవద్దని చెప్పడం తప్ప, రైతులను ఎలా ఆదుకుంటారో ప్రభుత్వం వెల్లడించడం లేదన్నారు.
కార్యాచరణ రూపొందించండి
వ్యవసాయ కూలీలు, కౌలు రైతులను కూడా ఆదుకునేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని సీపీఐ, సీపీఎం కోరాయి. హైదరాబాద్లో తాగునీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా ఏం చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ప్రశ్నించిన ఎంఐఎం, పటిష్ఠమైన ప్రణాళిక లేకపోతే రానున్న రోజుల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని పేర్కొంది.
ఈ సమావేశంలో మాజీ ఎంపీ అంజన్ కుమార్ యాదవ్, రైతు కమిషన్ ఛైర్మన్ కోదండరెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నాయకులు వినోద్ కుమార్, ఎల్.రమణ, సింగిరెడ్డి నిరంజన్రెడ్డి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ కొమురయ్య, ఎంఐఎం నేతలు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ, అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ, సీపీఐ నేతలు పల్లా వెంకట రెడ్డి, కూనంనేని సాంబశివరావు, సీపీఎం నాయకులు జాన్ వెస్లీ, నంద్యాల నరసింహా రెడ్డి, టీజేఎస్ అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ కోదండరాం, సమాజ్వాదీ పార్టీ నాయకులు ప్రొఫెసర్ సింహాద్రి, వెంకటేశ్వర్లు, ఆర్జేడీ నాయకురాలు శోభ యాదవ్, బీఎస్పీ నాయకుడు శ్రీరామ్ కృష్ణ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు హేమ సుదర్శన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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