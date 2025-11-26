ETV Bharat / state

అర్హత లేని వారితో నడుస్తున్న మెడికల్​ షాపులు! - మరి ఏ గోళీ ఎంత సురక్షితం

ఔషధాలు విక్రయించేందుకు పలు నిబంధనలు విధించిన ప్రభుత్వం - నిబంధనలను అతిక్రమిస్తూ వ్యాపారాలు సాగిస్తున్న మెడికల్ షాపులు - అర్హతలేని వారితో మెడికల్ షాపులు నడుపుతున్న యాజమాన్యాలు

Medical Shops Scams In Telangana
Medical Shops Scams In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Medical Shops Scams In Telangana : దేశవ్యాప్తంగా ఓ వైపు నకిలీ, నాసిరకం మందుల బెడద వెంటాడుతూ ఉంది. ఊరూ పేరూ లేని కొన్ని చిన్న కంపెనీలు నుంచి పెద్ద సంస్థలు ఇలాంటి మందులను మార్కెట్లో కుమ్మరిస్తున్నాయి. అధిక లాభాలకు ఆశపడి పంపిణీదార్లు ఈ మందులను పేషెంట్లకు విక్రయిస్తున్నారు. దీనివల్ల జబ్బులు తగ్గకపోగా లేనిపోని కొత్త సమస్యలు వచ్చి రోగులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే మరోవైపు ఔషధ దుకాణదారులు నిబంధనలు అతిక్రమించి ఇష్టారాజ్యంగా మందులు విక్రయిస్తున్నారు.

ఫార్మాసిస్టులు లేకుండానే విక్రయాలు : ఔషధ దుకాణదారులపై నమ్మకంతో రోగులు మందులు కొనుగోలు చేస్తూ వారు ఇచ్చిన మాత్రలు వేసుకుంటున్నారు. అయితే ఔషధాలు విక్రయించడంలో ప్రభుత్వం పలు నిబంధనలు రూపొందించింది. నిర్వాహకులు వాటిని ఖాతరు చేయడం లేదు. మందుల్లో కొన్ని సాధారణమైనవి, మరికొన్ని తీవ్ర ప్రభావం చూపేవి ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని గుర్తింపు పొందిన వైద్యులు మాత్రమే ప్రిస్కిప్షన్​లో రాయాలి. వారు రాస్తేనే మందులు షాపు వారు విక్రయించాలి అనే నిబంధన ఉంది. అది కూడా ఫార్మాసిస్ట్ సమక్షంలోనే ఇవ్వాలి. చాలా దుకాణాల్లో ఫార్మాసిస్టులు అందుబాటులో ఉండటం లేదు.

అర్హతలేని వారితో మెడికల్ షాపులు నడుపుతూ : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చిన్నా చితకా వైద్య సేవలు చేసేవారు చీటీలపై మందులు రాసి ఇచ్చినా దుకాణదారులు సరఫరా చేస్తూనే ఉన్నారు. యాంటీబయాటిక్ క్రయవిక్రయాలకు సంబంధించిన హెచ్​ -1 రిజిస్టర్లు చాలా వరకు నిర్వహించడం లేదని సమాచారం. కొందరు ఫార్మసిస్టుల సర్టిఫికెట్లు అద్దెకు తీసుకుని, అర్హతలేని వారిని దుకాణాల్లో పెట్టుకొని మందులు అమ్ముతున్నారన్నది బహిరంగ రహస్యమే.

8 దుకాణాలు గుర్తించాం : ఈ విషయమై వనపర్తి డ్రగ్ ఇన్​స్పెక్టర్ రష్మిని మాట్లాడుతూ "ఈ నెలలో లైసెన్సులు లేని 8 దుకాణాలను గుర్తించి వారికి నోటీసులు జారీ చేశాం" అని తెలిపారు. కాలం చెల్లిన మందులు విక్రయించినా, ఫార్మాసిస్టులు అందుబాటులో లేకున్నా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

వెలుగు చూసిన ఘటనలు :

  • వనపర్తి జిల్లాలో లైసెన్సు కలిగిన ఔషధ దుకాణాలు 280 ఉన్నాయి. ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండానే కొనసాగే దుకాణాలు సుమారు 200 వరకు ఉన్నట్లు సమాచారం.
  • ఈ సంవత్సరం జులై నెలలో పెబ్బేరు పట్టణంలోని ఓ ఔషధ దుకాణదారుడు కాలం చెల్లిన మందులను విక్రయించాడు. కాగా సదరు వ్యక్తి రెండు రోజుల తర్వాత ఆ మాత్రలపై ఉన్న తేదీని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. విషయం బయటికి వెళ్లకుండా అధికారులు సదరు ఔషధ దుకాణంపై దాడి చేశారు. తనిఖీలో కాలం చెల్లిన మందులు లభించాయి.
  • ఇటీవల వనపర్తి జిల్లా కేంద్రంలో అర్హతలేని వ్యక్తి ఓ క్లినిక్​ను నిర్వహిస్తున్నాడు. సంతానం సమస్యలున్నవారికి సంతానం కలిగిస్తానంటూ మందులు ఇస్తున్నాడు. అయితే ఇతడు ఇచ్చిన మాత్రలు వేసుకున్న ఓ గర్భిణికి గర్భస్రావం అయింది. దీంతో వైద్యశాఖ అధికారులు క్లినిక్​ను సీజ్​ చేశారు. చీటీపై మందులు రాసిన వ్యక్తిపై, ఔషధాలు ఇచ్చిన దుకాణంపై మాత్రం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.

నాసిరకం మందుల సమస్య : ఇటీవల నకిలీ, నాసిరకం మందులను అదుపు చేసేందుకు రాష్ట్రాల్లోని ఔషధ నియంత్రణ వర్గాలకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వశాఖ సారథ్యంలోని జాతీయ ఔషధాల నాణ్యత, నియంత్రణ సంస్థ (సీడీఎస్​సీఓ) ఇటీవల జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ నకిలీ, నాసిరకం మందుల సమస్య తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు రాష్ట్రాల ఔషధ నియంత్రణ సంస్థల ల్యాబ్​లతో పాటు, సీడీఎస్​సీఏ ప్రయోగశాలల్లో నిర్వహించిన పరీక్షల్లో కొన్నిఫేక్ మందులు, మరిన్ని నాసిరకం ఔషధాల బండారం బయటపడింది.

