గ్యాస్ లీక్ కట్టడికి భారీ ఆపరేషన్ - 4 ఫైరింజన్లతో ఓఎన్జీసీ సిబ్బంది యత్నం
Operations to Contain ONGC Gas Leak: కోనసీమ జిల్లాలోని ఓఎన్జీసీ బ్లో అవుట్లో గ్యాస్ లీకేజీని అరికట్టేందుకు ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం గ్యాస్ లీక్ తీవ్రత ఉదయం కంటే తగ్గిందని అధికారులు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:26 PM IST
కోనసీమ జిల్లాలోని ఓఎన్జీసీ బ్లో అవుట్లో గ్యాస్ లీకేజీని అరికట్టేందుకు చేపట్టిన భారీ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం గ్యాస్ లీక్ తీవ్రత ఉదయం కంటే తగ్గిందని అధికారులు తెలిపారు. గ్యాస్ కట్టడికి గన్నవరం కాలువ ద్వారా 600 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేసారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా సమీప ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురు మండలం గెద్దాడ వద్ద ఓఎన్జీసీ రీ డ్రిల్లింగ్ పాయింట్ నుంచి తెల్లవారుజామున సీఎన్జీ గ్యాస్ లీక్ అయ్యింది. గ్యాస్ లీకైన ప్రాంతానికి అర కిలోమీటర్ మేర బ్లోఅవుట్ శబ్దాలు భారీగా వచ్చాయి. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. గ్యాస్ను కట్టడి చేసేందుకు ONGC అధికారులు భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. నాలుగు ఫైర్ ఇంజన్లతో బ్లో అవుట్ను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఘటనాస్థలికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. గ్యాస్ బావికి వెల్ క్యాప్ అమర్చే క్రమంలో ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. కొన్ని గంటల్లోనే లీకేజీని అరికడతామని ఓఎన్జీసీ అధికారులు చెబుతున్నారని వెల్లడించారు. ప్రజలు భయాందోళన చెందవద్దని అధికారుల ఇచ్చే సూచనలు పాటించాలని కోరారు.
గ్యాస్ లీక్ తీవ్రత ఉదయం కంటే తగ్గిందని ఓఎన్జీసీ అధికారులు తెలిపారు. గ్యాస్ను కట్టడి చేసేందుకు నీటి కోసం గన్నవరం కాలువ ద్వారా 600 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేసారు. అంతేకాకుండా గ్యాస్ లీక్ ప్రాంతానికి కిలో మీటర్ల మేర ప్రాంతలోని ప్రజలను అధికారులు ఖాళీ చేయించారు. సుమారు 1000 మంది బాధితులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. గెద్దాడ నుంచి కొండాలమ్మచింత వరకు జాతీయరహదారి మూసివేశారు. కొండాలమ్మచింత మీదుగా నగరం గ్రామం నుంచి ట్రాఫిక్ పునరుద్ధరణ చేశారు. గ్యాస్ లీక్ అయిన ప్రాంతలో పి.గన్నవరం ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ, జలవనరుల శాఖ డీఈఈ రవీంద్రబాబు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా అధికారులు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు.
ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు : గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనపై మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల భద్రత విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని అధికారులను ఆదేశించారు. ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతో సమన్వయం చేసుకుని తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. గ్యాస్ లీకేజీ ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశించారు. పోలీస్, రెవెన్యూ, సంబంధిత శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని స్పష్టం చేశారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ సహాయక చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజల ప్రాణాలు, భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ స్పష్టం చేశారు.
అదుపులోకి వచ్చే వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : అలానే ఈ ఘటనపై రాజ్యసభ సభ్యుడు సానా సతీష్ బాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని కోరారు. ప్రజల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించడం అభినందనీయమని అన్నారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు చేపట్టిన చర్యలు కీలకమన్నారు. గ్యాస్ బావి చుట్టూ కిలోమీటరు పరిధిలో ప్రజలను ఖాళీ చేయించడం ద్వారా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఓఎన్జీసీ ఉన్నతాధికారులు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన సాంకేతిక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. లీకేజీ పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చే వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. ప్రభావిత గ్రామాల ప్రజలు అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ సహకరించాలని సానా సతీష్ బాబు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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