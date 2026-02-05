రోజుకో ఊరిలో - రాత్రివేళలో వేటాడుతున్న పెద్దపులి - భయాందోళనలో జనం
థర్మల్ డ్రోన్స్ ద్వారా పులిజాడ గుర్తించేందుకు చర్యలు - పులి మళ్లీ ఎర్రంపాలెం ప్రాంతానికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, రాత్రిపూట ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 5:01 PM IST
Operation Tiger Rescue Team At Rajamahendravaram: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మాటు వేసిన పెద్దపులి ప్రజలకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తోంది. రోజుకో ఊరిలో సంచరిస్తూ రాత్రివేళల్లో వేటాడుతూ, ఉదయం పూట సేద తీరుతోంది. గ్రామాల్లోని పశువులపై పెద్దపులి పంజా విసురుతోంది. పుణ్యక్షేత్రం గ్రామంలోని పామాయిల్ తోటలో ఆవును చంపిన పెద్దపులి, జి.ఎర్రంపాలెంలోని 3 ఆవులను మింగేసి మరో మూగజీవిని తీవ్రంగా గాయపరిచింది. పులిని పట్టుకునేందుకు ట్రాప్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినా చిక్కడం లేదు. హడలెత్తిస్తున్న పెద్దపులిని మత్తుమందు ఇచ్చి బంధించేందుకు అధికారులు యత్నిస్తున్నారు.
థర్మల్ డ్రోన్స్ ద్వారా పులిజాడ: ఎర్రంపాలెంలో కలెక్టర్, ఎస్పీ, అటవీశాఖ అధికారుల పర్యటించారు. థర్మల్ డ్రోన్స్ ద్వారా పులిజాడ గుర్తించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు కలెక్టర్ కీర్తి తెలిపారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధారంగా పులి కదలికలపై విశ్లేషణ జరుగుతుందని ఆమె అన్నారు. పులి మళ్లీ ఇదే ప్రాంతానికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అధికారుల సూచనలు పాటించాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాత్రిపూట ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని సూచించారు. పులి కనిపిస్తే వెంటనే అటవీశాఖ, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని పులిని పట్టకోవడానికి ప్రజల సహకారమే అత్యంత కీలకమని కలెక్టర్ కీర్తి అన్నారు.
పుణే నుంచి రెస్క్యూ బృందం: అంతేకాకుండా పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు పూర్తి సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నామని రాజమహేంద్రవరం సీసీఎఫ్ బీఎన్ఎన్ మూర్తి తెలిపారు. ప్రజలు పెద్దపులి ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాజానగరం మండలం జి. ఎర్రంపాలెంలో పెద్దపులి ఆవు దూడలను చంపేసిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. పులికి మత్తు ఇచ్చి సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు జాతీయ పులుల సంరక్షణ అథారిటీ నుంచి అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నామని తెలిపారు. పూణే నుంచి రెస్క్యూ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సంబంధించిన ఐదుగురు సభ్యుల బృందం జీరంపాలెం చేరుకుంది. అటవీ అధికారులతో కలిసి బృందం సభ్యులు ఘటన స్థలిని పరిశీలించారు.
'గత మూడు, నాలుగు రోజుల నుంచి పెద్దపులి రాజమహేంద్రవరం చుట్టు పక్కల వివిధ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుంది. దాని వయసు సుమారు 3 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఆ పెద్దపులి ఇప్పటివరకు మనుషుల మీద ఎలాంటి దాడికి పాల్పడలేదు. కానీ రాత్రి వేళల్లో పశువులను చంపుతుంది. సంబంధిత శాఖల అనుమతులతో పులిని పట్టుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టాం. సాంకేతికత ఆధారంగా దాని ఉనికి తెలుసుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేశాం. వీలైనంత త్వరగా పులిని పట్టుకుని జాగ్రత్తగా సంరక్షణా కేంద్రానికి తరలిస్తాం. దాని కోసం గ్రామస్థులంతా సహకరించాలి.' -బీఎన్ఎన్. మూర్తి, రాజమహేంద్రవరం సర్కిల్ సీసీఎస్
