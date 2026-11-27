'ఏడో రోజు పెద్దపులి ఆపరేషన్' - పట్టుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టామన్న అధికారులు
Big Tiger In NTR District : ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం స్థానికులను కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తోంది. అటవీశాఖ అధికారులు చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఏడో రోజుకు చేరుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:03 PM IST
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం స్థానికులను కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. తిరువూరు మండలం ఏ.కొండూరు అటవీ ప్రాంతంలో వారం రోజులుగా పెద్దపులి సంచరించటం కలకలం రేపుతోంది. పులిని పట్టుకునేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు, హనుమాన్ బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో పని చేస్తున్నాయని అధికారులు చెపుతున్నారు. కనుమూరులోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో నాలుగు రోజులు పులి మకాం వేసింది. ఆహారం, నీరు అందుబాటులో ఉన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు.
ప్రస్తుతం ఆంధ్ర, తెలంగాణ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉందని, పులిని సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు ఎర, బోన్లను అందుబాటులో ఉంచినట్లు అధికారులు చెపుతున్నారు. స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. జీపీఎస్ ట్రాకర్ ద్వారా పులి కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గతంలో తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ అటవీ ప్రాంతాల్లో సైతం పులి సంచరించింది. ఇప్పటి వరకు వెయ్యి కిలోమీటర్లు పులి సంచరించింది. పులిని పట్టుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టామని అటవీశాఖ అదనపు ప్రధాన ముఖ్య వన్యప్రాణుల సంరక్షణ అధికారి రాహుల్ పాండే తెలిపారు.
ఏడో రోజుకు చేరుకున్న ఆపరేషన్ : కనుమూరు ఫారెస్ట్లో సంచరిస్తున్న పెద్దపులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అటవీశాఖ అధికారులు చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఏడో రోజుకు చేరుకుంది. గత మూడు రోజులుగా ట్రాకింగ్ సిగ్నల్స్ అందకపోవడంతో పులి కదలికలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే పులి దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో సంచరిస్తుండటంతో ట్రాకింగ్ సిగ్నల్స్ అందినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నిన్న అర్ధరాత్రి కనుమూరు ఫారెస్ట్లోనే పెద్దపులి సంచరించినట్లు అటవీశాఖ అధికారులు నిర్ధారించారు. పులి ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. ప్రత్యేక నిఘా ఉంచి పెద్దపులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అధికారులు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నారు. చుట్టు పక్కల గ్రామాల ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆర్డీవో ఏ. కుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
పెద్దపులి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందటే : పెద్దపులి మహారాష్ట్ర నుంచి పాపికొండల అడవుల్లో ప్రయాణించి ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరు మండల అటవీ ప్రాంతాలకు చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి ఏ.కొండూరు మండలం పుడమిగట్టు ప్రాంతంలో సుమారు 30 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించింది. గత శనివారం తెల్లవారుజామున తిరువూరు మండల పరిధిలోని జి. కొత్తూరు-చిక్కుళ్లగూడెం అటవీ ప్రాంతానికి చేరినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
అధికారుల గాలింపు చర్యలు : పెద్దపులి ఆచూకీ కోసం అటవీశాఖ అధికారుల గాలింపు చర్యలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో గంపలగూడెం మండలం కనుమూరు ఫారెస్ట్లో గత ఐదురోజులగా పెద్ద పులి తిష్ట వేసింది. పులికి అవసరమైన ఆహారం, నీరు సమృద్ధిగా లభించడంతో పాటు అనువైన అటవీ వాతావరణం ఉండటంతో కనుమూరు ఫారెస్ట్లోనే ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
పెద్దపులి సంచరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించవద్దని, ఒంటరిగా అటవీ ప్రాంతాలు, పొలాల వైపు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. దూడలు, మేకలు, పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉంచుకోవాలని, ఒంటరిగా బయట తిరగవద్దని ప్రజలను హెచ్చరించారు. పులికి సంబంధించిన సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే 100 నంబరుకు ఫోన్ చేయాలని కోరారు.
సమృద్ధిగా ఆహారం, నీరు - కనుమూరు అటవీ ప్రాంతంలోనే తిష్ట వేసిన పెద్దపులి