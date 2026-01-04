బాలకార్మికుల విముక్తి కోసం ఆపరేషన్ స్మైల్ - ఎక్కడైనా వారు కనిపిస్తే వెంటనే సమాచారం ఇవ్వండి
బాలకార్మికుల విముక్తి కోసం ఆపరేషన్ స్మైల్ కార్యక్రమం - ఎక్కడైనా బాలకార్మికులు పనిచేస్తే సమాచారం ఇవ్వాలని కోరుతున్న పోలీసులు - పిల్లలను పనుల్లో పెడితే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్న అధికారులు
Operation Smile Program To Find Child Laborers : బడికి వెళ్లి బలపం పట్టాల్సిన పిల్లలు ఇటుక బట్టీలు, హోటళ్లు, కర్మాగారాల్లో కూలీలుగా, వీధుల్లో తిరుగుతూ యాచకులుగా మారుతున్నారు. ఇలాంటి వాటి నుంచి వారికి విముక్తి కలిగించి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం, బడుల్లో చేర్పించే బృహత్తర లక్ష్యంతో ఏటా ప్రభుత్వం జనవరిలో ఆపరేషన్ స్మైల్, జులైలో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఆపరేషన్ స్మైల్ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ఇప్పటి వరకు పలువురు బాల కార్మికులను అధికారులు గుర్తించి విముక్తి కల్పించారు. బాధ్యులైన యజమానులపై కేసులు నమోదు చేశారు.
ప్రత్యేక బృందాల ఏర్పాటు : పోలీసు శాఖ ఆసిఫాబాద్, కాగజ్నగర్ డివిజన్లలో బాల కార్మికులను గుర్తించడం కోసం రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ టీంలో ఎస్సై, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లతోపాటు జిల్లాల బాలల సంరక్షణ విభాగం, ఛైల్డ్లైన్, విద్య, కార్మిక శాఖలు, ఎన్జీవోల(స్వచ్ఛంద సంస్థల) నుంచి ఒక్కొక్కరు చొప్పున నియమించారు. ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. బాల కార్మికులను గుర్తించి పాఠశాలల్లో చేర్పించడం, తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం, కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించడం, అవసరమైతే సంబంధిత యజమానులపై కేసులు నమోదు చేయడం, రక్షణ గృహాల్లో చేర్పించడం లాంటివాటిని చేస్తుంటారు. బాలకార్మిక చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి పిల్లలను పనిలో పెట్టినట్లయితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
453 మందికి బాలకార్మికులకు విముక్తి : ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో 2022-25 వరకు నాలుగు దఫాలుగా అధికారులు ఆపరేషన్ స్మైల్, ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు రెండు డివిజన్లలో 453 బాల కార్మికులను గుర్తించి వారికి పనుల నుంచి విముక్తి కల్పించారు. కొంతమంది బడీడు పిల్లలను విద్యాసంస్థల్లో చేర్పించారు. ఇదిలా ఉండగా గుర్తించిన వారిలో బాలలు 420, బాలికలు 33 మంది ఉన్నారు. తాజాగా ఆపరేషన్ స్మైల్-12 విడత తనిఖీ ప్రత్యేక బృందాలకు పలు అంశాలపై జిల్లా ఎస్పీ నితికా పంత్ దిశా నిర్దేశం చేశారు.
"బడి ఈడు బాలలను విధిగా చదువుకోనివ్వాలి. వారిని పనుల్లో పెట్టుకుంటే సంబంధిత యజమానులు, తల్లిదండ్రులు శిక్షార్హులవుతారు. ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ప్రత్యేక బృందాల ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలను ముమ్మరం చేశాం. ఇప్పటికే ఎనిమిది బాలకార్మికులను గుర్తించాం. ఇద్దరు బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేశాం. ఎక్కడైనా బాలకార్మికులు పని చేస్తున్నట్లుగా తెలిస్తే వెంటనే పోలీసులు, బాలల సంరక్షణ విభాగం సిబ్బందికి తెలియజేయాలి." - మహేశ్, జిల్లా బాలల సంరక్షణ అధికారి
గతంలో చేపట్టిన తనిఖీల్లో గుర్తించిన వివరాలు :
- అదృశ్యమైన బాలలు 03
- వారిలో వీధి బాలలు 04
- బాల కార్మికులు 404
- బాల్య వివాహాలు 08
- డ్రాపౌట్లు 34
బాలకార్మికులను గుర్తిస్తూ : నగర జీవనంలో ఆకలి వల్లో, ఆర్థిక సమస్యల కారణంగానో బాల కార్మికులు పెరుగుతున్నారు. చిన్నారుల హక్కులను, స్వేచ్ఛను బాలకార్మిక వ్యవస్థ హరిస్తోంది. చదువుకు దూరమై కూలీలుగా కొనసాగడం వల్ల వారి జీవితం దుర్భరంగా మారి భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకమవుతుంది. వీరిలో అధికశాతం జీవితాంతం నిరక్షరాస్యులుగానే మిగిలిపోతున్నారు. వారిని పనిలోంచి బయటకు తీసుకొచ్చి, సంరక్షించి తల్లిదండ్రుల చెంతకు చేర్చడం లాంటి కార్యక్రమం జరుగుతోంది.
ఇందుకు పలు శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుని నగర పోలీసులు ముందుకు సాగుతున్నారు. బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన దిశగా పోలీసులు, శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారులు పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు బాలకార్మికులను గుర్తించామని చెబుతున్నారు. హాయిగా తోటి పిల్లలతో చదువుకోవాల్సిన బాలలను పనిలో పెట్టడం తీవ్ర నేరమని అలా ఎవరైనా చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నారు. బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనకు అందరూ కలిసి రావాలని కోరుతున్నారు.
