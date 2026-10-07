పాకిస్థాన్ "హనీ ట్రాప్" గుట్టురట్టు - రక్షణ రహస్యాలు లీక్ చేస్తున్న నేవీ ఉద్యోగులు
Operation Firewall 2026: రక్షణ రహస్యాలే లక్ష్యంగా పాకిస్థాన్ వలపు వల విసిరింది. ఆ ఉచ్చులో నౌకాదళ ఉద్యోగులు చిక్కుకున్నారు. దేశ రక్షణ రహస్యాలను చేరవేస్తున్న ముఠాగుట్టును ఏపీ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ రట్టు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 1:51 PM IST
Operation Firewall 2026 : పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగం (ISI) ఆపరేటర్లు విసిరిన వలపు వల (హనీ ట్రాప్)లో చిక్కుకుని మన దేశ రక్షణ రహస్యాలను వారికి చేరవేస్తున్న ముఠా గుట్టును ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం (సీఐ సెల్) ఛేదించింది. వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసింది. అందులో భాగంగానే "ఆపరేషన్ ఫైర్వాల్-2026" పేరిట ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళం, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, గుజరాత్, గోవా, దిల్లీ, తమిళనాడు, ఛత్తీస్గఢ్, బిహార్ సహా 10 రాష్ట్రాల్లో భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. మొత్తం 18 మంది అనుమానితులను గుర్తించింది. వారిలో 13 మంది నౌకాదళ ఉద్యోగులే ఉన్నారు. వీరందర్నీ సీఐ సెల్ అధికారులు విచారించారు. వారి వద్ద నుంచి మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
విశాఖ నేవల్ బేస్లోని నౌకదళ అధికారుల వద్ద కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన డ్రైవర్గా అన్నం సాయి వరప్రసాద్ అనే వ్యక్తి పని చేస్తున్నారు. సాయి వరప్రసాద్తో పాటు ప్రదీప్ ముఖర్జీ అనే నౌకాదళ ఉద్యోగి పాత్రకు సంబంధించి కీలక ఆధారాలు లభించడంతో వారిని అరెస్టు చేశారు. సాయి వరప్రసాద్ను విశాఖపట్నంలో అరెస్టు చేసి, అక్కడి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ప్రదీప్ ముఖర్జీని కోయంబత్తూరులో అరెస్టు చేసి, ట్రాన్సిట్ వారెంట్పై విజయవాడకు తీసుకువచ్చి, స్థానిక కోర్టులో హాజరుపరిచారు. న్యాయస్థానాలు ఇద్దరికీ ఈనెల 14 వరకు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధించాయి.
భారత నౌకాదళ, రక్షణ స్థావరాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన, రహస్య సమాచారాన్ని అన్నం సాయి వరప్రసాద్ పాకిస్థాన్ నిఘా సంస్థ ఏజెంట్లకు ఎప్పటికప్పుడు చేరవేసేవాడని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ప్రతిగా వారి నుంచి అతనికి తరచుగా భారీ మొత్తంలో డబ్బు అందేవని విచారణలో తేలింది.
పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగం ఆపరేటర్లు భారతీయ మొబైల్ నంబర్లను ఉపయోగించి వాట్సాప్ ఖాతాలను యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి అవసరమైన ఓటీపీలను నౌకాదళ ఉద్యోగి ప్రదీప్ ముఖర్జీ సమకూర్చేవాడని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పాకిస్థాన్ ఏజెంట్లతో నిరంతరం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తూ, నౌకాదళ, రక్షణ స్థావరాలకు సంబంధించిన అత్యంత సున్నితమైన, రహస్య సమాచారాన్ని వారికి చేరవేసినట్లు నిర్ధారించారు.
జోషితా పాల్, అన్వి మెహతాల పేరిట ఉచ్చులోకి: పాకిస్థాన్ నిఘా సంస్థ తమ వద్ద పని చేసే మహిళలతో హనీ ట్రాప్ వలపు వల పన్నుతోంది. అందులో భాగంగా జోషితా పాల్, అన్వి మెహతా అనే పేర్లతో నేవీ ఉద్యోగులతో పరిచయం చేసుకుని పాక్ అధికారులు గూఢచర్య రాకెట్ నడిపించారు. మరోవైపు, తమకు సహకరించిన వారికి క్రిప్టో కరెన్సీ, ఇతర హవాలా మార్గాల ద్వారా పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగం ఏజెంట్లు డబ్బులు చెల్లిస్తున్నారు.
జోషితా పాల్: ముంబయిలోని ఓ నౌకా నిర్మాణ సంస్థలో ఉద్యోగినంటూ నమ్మిస్తూ ఫేస్బుక్ ద్వారా నేవీ అధికారులు, ఉద్యోగులతో కాంటాక్ట్ అయ్యారు. కవ్వించే మాటలతో వారికి నమ్మకం కలిగించారు. అనంతరం వాట్సప్ కాల్స్, వీడియో కాల్స్లో మాట్లాడుతూ యుద్ధనౌకలు, జలాంతర్గాముల కదలికలు, కమాండింగ్ ఆఫీసర్ల వివరాలు, ఫొటోలు పంపాలని అడిగేవారు. అవి ఇస్తే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులిస్తామని ఆశ చూపి, రహస్య సమాచారాన్ని కొల్లగొట్టేవారు.
అన్వి మెహతా: దిల్లీకి చెందిన సైకాలజిస్ట్నని నమ్మించి నౌకాదళ ఉద్యోగులతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయం చేసుకున్నారు. వాట్సప్ వాయిస్, వీడియో కాల్స్ ద్వారా వలపు వల విసిరారు. నౌకాదళంలోని నౌకల ఫొటోలు పంపాలని అడిగేవారు. వీడియో కాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు నౌకాదళ స్థావరాలు, జలంతర్గాములకు చెందిన రహస్య ప్రాంగణాలను చూపించాలని ఒత్తిడి చేసేవారు. తద్వారా రక్షణకు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని పొందేవారు.
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