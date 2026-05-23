చెత్త రహిత, సుందర నగరాల నిర్మాణమే లక్ష్యం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్'
ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్ననాయకులు -ప్రతి ఒక్కరూ పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచన - శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరిలో ఆపరేషన్ క్లీన్స్వీప్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 8:00 PM IST
Operation Clean Sweep Program : కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్త పారిశుద్ధ్య విప్లవాన్ని తీసుకువచ్చింది. అందమైన నగరాలను నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో, కూటమికి చెందిన ఎన్నికైన ప్రతినిధులు "ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్" "స్వర్ణాంధ్ర–స్వచ్ఛాంధ్ర" కార్యక్రమాలను నేరుగా క్షేత్రస్థాయికి తీసుకువెళ్లి ప్రారంభించారు. ప్రజల భాగస్వామ్యంతో మాత్రమే నిజమైన పరిశుభ్రతను సాధించగలమని వారు నొక్కి చెప్పారు.
నాలుగు వారాల పాటు ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ : రాష్ట్రాన్ని ప్లాస్టిక్ రహిత, వ్యర్థ రహిత ప్రాంతంగా మార్చే లక్ష్యంతో, "ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్" పేరుతో నాలుగు వారాల పాటు జరిగే ప్రచార కార్యక్రమాన్ని మంత్రి నారాయణ విజయవాడలో ప్రారంభించారు. ఆయన గాలిలోకి బెలూన్లను వదిలి, పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో కలిసి రోడ్లను శుభ్రం చేశారు. ఆయన రోడ్డు డివైడర్లకు రంగులు వేసి, మొక్కలు కూడా నాటారు. జూన్ 20 వరకు కొనసాగనున్న ఈ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు చురుకుగా పాల్గొనాలని నారాయణ పిలుపునిచ్చారు.
"ఈ కార్యక్రమం నాలుగు వారాల పాటు కొనసాగుతుంది. మొదటి వారంలో మేము రహదారులు, బహిరంగ ప్రదేశాలను క్షుణ్ణంగా శుభ్రం చేసే పనిని చేపడుతున్నాం. రెండవ వారంలో ప్రజల సహకారంతో మేము మురుగు కాలువలను శుభ్రం చేస్తున్నాం. మూడవ వారంలో కమర్షియల్ ప్రాంతాలు నివాస సముదాయాలలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను వేరు చేసి, తొలగించడానికి మేము దానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అంతేకాకుండా నాలుగో వారంలో మేము బహిరంగ మరుగుదొడ్లను శుభ్రం చేస్తున్నాం. ఈ నాలుగు వారాల పాటు ఈ కార్యక్రమం సమర్థవంతంగా అమలు జరిగేలా చూసేందుకు మేము ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాం. అదనంగా ఈ కార్యక్రమలో భాగంగా, ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాం. మన పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలంటే కేవలం ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు మాత్రమే కాకుండా ప్రజల సహకారం కూడా ఎంతో అవసరం" -నారాయణ, పురపాలకశాఖ మంత్రి
వీధుల్ని శుభ్రంచేసిన నాయకులు : కడప జిల్లా పులివెందులలో బీటెక్ రవి ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో మంత్రి సత్యకుమార్ శివరాంనగర్ ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న చెత్తను తొలగించారు. నగరాల స్వచ్ఛతలో ప్రజల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరని పిలుపునిచ్చారు. కదిరిలో ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్, కూటమి నాయకులు, మున్సిపల్ సిబ్బందితో కలిసి వీధుల్ని శుభ్రపరిచారు. హిందూపురంలో కూటమి నాయకులు పూల మార్కెట్, బస్టాండ్, గాంధీచౌక్ ప్రాంతాల్లో పేరుకుపోయిన చెత్తను డంపింగ్ యార్డుకు తరలించారు. కర్నూలు వినాయక ఘాట్ వద్ద జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్వయంగా శ్రమదానంలో పాల్గొన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం బోసు బొమ్మ సెంటర్లో టీడీపీ నాయకులు, మున్సిపల్ కమిషనర్ రోడ్లను శుభ్రపరిచారు. విజయనగరంలో ఎమ్మెల్యే అదితి గజపతిరాజు, బొబ్బిలిలో బేబీ నాయన చీపుర్లు పట్టారు. సాలూరులో మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణిబైక్పై "స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్ర" కార్యక్రమానికి వచ్చారు. రోడ్లను శుభ్రం చేసి పారిశుధ్య కార్మికుల సేవలను కొనియాడారు.
పిల్లలే సంపద - మూడో బిడ్డకు రూ.30 వేలు - నాలుగో బిడ్డ పుడితే రూ.40 వేలు: సీఎం చంద్రబాబు
అనకాపల్లిని అదృష్టం వరించింది - మరో రంగారెడ్డి జిల్లాగా మారుస్తా: సీఎం చంద్రబాబు