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అర్ధరాత్రి వేళలో పోకిరీల హింస - ఒంటరిగా కనిపిస్తే వేధింపులే!

రాజధానిలో రోడ్లపై ప్రజలను వేధిస్తోన్న గంజాయి మాఫియా - పగ తీర్చుకోవడానికి పండుగ రోజులనే అవకాశంగా మార్చుకుంటున్న పోకిరీలు - అర్ధరాత్రి వేళలో కత్తులతో తిరుగుతున్న వైనం

Operation Chabutra In Hyderabad
Operation Chabutra In Hyderabad (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 1:03 PM IST

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Operation Chabutra In Hyderabad : హైదరాబాద్​లో అల్లరిమూకలు చిన్న చిన్న విషయాలకే హింసకు పాల్పడుతూ, శాంతిభద్రతలకు సవాలు విసురుతూ అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నాయి. గంజాయి మాఫియా రోడ్లు, కాలనీలలో చురుకుగా ఉంటూ ప్రజలను వేధిస్తోంది. పండుగలు, వేడుకలను ప్రత్యర్థులపై పగ తీర్చుకునే అవకాశాలుగా వాడుకుంటున్నారు. కొందరు వ్యక్తులు తమ వాహనాల్లో కత్తులు, కటార్లను ఉంచుకుని, అర్ధరాత్రి వేళ నగరంలో తిరుగుతూ భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్నారు.

  • ఘట్‌కేసర్ సమీపంలో ట్రాఫిక్ రద్దీలో ఒక కుటుంబం కారులో వెళ్తుండగా గొడవ తలెత్తింది. ద్విచక్ర వాహనంపై ఉన్న ఇద్దరు యువకులు దాడి చేసే ఉద్దేశంతో ఆ కారును వెంబడించారు. భయంతో కారును వేగంగా పోనిచ్చి ఆ కుటుంబం ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
  • మరో ఘటనలో మేడిపల్లి ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబం గృహప్రవేశ వేడుక జరుపుకుంటుండగా, తమకు కాకుండా వేరొకరికి ఇల్లు అమ్మారన్న కోపంతో ఒక పొరుగు వ్యక్తి 30 నుంచి 40 మందితో వచ్చి వారిపై దాడి చేశాడు.

వ్యాపారులు, పాదచారులను బెదిరించి వసూలు : హైదరాబాద్​లో మాదకద్రవ్యాల వినియోగం పెరగడం నేరాలకు ఆజ్యం పోస్తోంది. నగర శివార్లలోని ఖాళీ స్థలాలు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో గంజాయి సేవించడం ఎక్కువగా జరుగుతోందని పోలీసులు గుర్తించారు. మత్తులో ఉన్న వ్యక్తులు స్థానిక వ్యాపారులు, పాదచారులను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఎంజీబీఎస్, జేమ్స్ స్ట్రీట్, సంజీవయ్య పార్క్, చిక్కడపల్లి, ముషీరాబాద్, కూకట్‌పల్లి, మణికొండ, గోల్కొండ, సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్, నగర శివార్లలోని ప్రాంతాల్లో గంజాయి ముఠాల అరాచకాలు తరచుగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

వారు మా వాళ్లే వదిలేయండి : కాలనీలలో పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించినప్పుడు పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటే, రాజకీయంగా పలుకుబడి ఉన్న స్థానిక నాయకులు 'వారు మా వాళ్లే' అని చెబుతూ వారిని విడుదల చేయాలని పోలీసులపై ఒత్తిడి తెస్తుంటారు. ఐటీ కారిడార్‌లో అర్ధరాత్రి వేళ రేసింగ్‌కు పాల్పడుతూ పట్టుబడిన వ్యక్తుల విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతుంది. వారు పట్టుబడిన వెంటనే రాజకీయ నాయకులు జోక్యం చేసుకుంటున్నారు.

కౌన్సిలింగ్ ప్రయత్నాలు : అల్లరిమూకలను, రాత్రి వేళల్లో అకారణంగా తిరిగే వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు 'ఆపరేషన్ చబుత్రా' వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. పాతబస్తీ పరిసర ప్రాంతాల్లోని సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించి, అక్కడ పట్టుబడిన యువకులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నప్పటికీ, కొందరిలో మాత్రం ఎటువంటి మార్పూ కనిపించడం లేదు. ఇలాంటి అల్లరి మూకలను గుర్తించేందుకు మల్కాజ్‌గిరి పోలీస్ కమిషనరేట్ ఒక కొత్త "క్లస్టర్ వ్యూహాన్ని" ప్రారంభించింది. ఈ ప్రాంతాలను పర్యవేక్షించడానికి రాత్రి గస్తీలతో పాటు డ్రోన్ నిఘాను కూడా ఇందులో భాగంగా వినియోగిస్తోంది.

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