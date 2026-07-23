ఓపెన్ ఏఐ సీటీఓ తెలుగు తేజం - ఉదయ్ రుద్దర్రాజు మహదేవపట్నం వాసి
ఓపెన్ఏఐ కంప్యూట్ విభాగ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ (సీటీఓ)గా తెలుగు తేజం ఉదయ్ రుద్దర్రాజు - ఆయన పూర్వీకులది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని మహదేవపట్నం - సొంతూరిపై మమకారంతో ఇంటి నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 3:31 PM IST
Indian Origin Uday Ruddarraju : ఏ సమాచారం కావాలన్నా గూగులమ్మను అడగడం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్. కానీ నేడు జెన్ జీతో కలిసి నడవాలంటే సంభాషణలో ప్రతి రెండో వాక్యంలోనూ గ్రోక్, చాట్ జీపీటీ, క్లాడ్లలో ఏదో ఒకదాన్ని ప్రస్తావించాలి. పర్ప్లెక్సిటీ, జెమినై బెటరా కోపైలట్ బెటరా ప్రత్యేకత ఏంటి? డీప్సీక్ ఏం చేయబోతోంది? లాంటివి చర్చించగలగాలి. ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం మనకివేవీ తెలియవు. పైన చెప్పినవేవీ అప్పటికి పుట్టలేదు కూడా.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్న మాటొక్కటి తెలుసు. దీంతో అద్భుతాలు చేయడానికి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయని, అదికూడా కాస్తో కూస్తో టెక్నాలజీ విషయాలు తెలిసినవారికి అవగాహన ఉండేది. అలాంటిది హఠాత్తుగా ఇవన్నీ నిత్య జీవితంలోకి వచ్చేసి గ్లోబల్ టెక్నాలజీ రంగాన్ని శాసిస్తున్నాయి. విద్య నుంచి వైద్యం వరకు అన్ని రంగాల్లోకీ వ్యాపించి ఇది మన రోజువారీ జీవితాలను సులభతరం చేశాయి. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోని అన్ని కంపెనీలూ కృత్రిమమేధ వెంట పరుగులు పెడుతున్నాయి. అందినకాడికి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుని ఏఐ రేసులో దూసుకుపోవాలని చూస్తున్నాయి.
Uday Ruddarraju in Mahadevapatnam : వీటిలో చాట్ జీపీటీ ఒక పెను సంచలనం. అలాంటి టెక్ దిగ్గజం మాతృసంస్థ ఓపెన్ ఏఐలో ఇప్పుడు ఒక తెలుగు తేజం తళుకున్న మెరిసింది. ఇప్పుడు ఆ పేరు టెక్ ప్రపంచం మొత్తం మార్మోగుతోంది. ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన ఎక్స్ఏఐ నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు శామ్ అల్టామన్ నేతృత్వంలోని ఓపెన్ ఏఐలో కంప్యూట్ విభాగ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ (సీటీఓ)గా బాధ్యతలు చేపట్టాడో ఓ హైదరాబాదీ. ఆ టెక్ జీనియస్ పేరే ఉదయ్ రుద్దర్రాజు.
ఉదయ్ రుద్దర్రాజు తల్లిదండ్రులు అరుణ, జానకిరామరాజు కాగా ఆయన సోదరుడి పేరు భార్గవ్రాజు. హైదరాబాద్లో స్థిరపడిన ఆయన తల్లి అరుణ బీకాం వరకు చదువుకోగా తండ్రి జానకిరామరాజు ఇంటర్ చదివారు. జానకిరామరాజు దుబాయ్లోని ఓ పత్రిక కార్యాలయంలో చాలాకాలం పనిచేశారు. భార్గవ్రాజు హైదరాబాద్లో, ఉదయ్ రుద్దర్రాజు అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో స్థిరపడ్డారు. కానీ ఆయన పూర్వీకులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని మహదేవపట్నం గ్రామంలో నివాసముండేవారు.
ఉదయ్ రుద్దర్రాజుకు పచ్చని పల్లెలంటే అమితమైన ప్రేమ. అందుకే మహదేవపట్నంలో చక్కటి భవనాన్ని నిర్మించుకున్నారని ఆయన తల్లిదండ్రులు అరుణ, జానకిరామరాజు పేర్కొంటున్నారు. యూఎస్ఏ నుంచి స్వదేశానికి వచ్చినప్పుడు మహదేవపట్నంలో తన పూర్వీకులున్న ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. గత సంవత్సరం నవంబర్లో ఆయన సతీమణి అలేఖ్యతో కలిసి మహదేవపట్నం ఉన్నత పాఠశాలలో జరిగిన మెగా టీచర్స్ మీటింగ్కు హాజరయ్యారు. అక్కడ ఓపెన్ ఆడిటోరియం, పాఠశాలకు షెడ్డు తదితర నిర్మాణాలకు నిధులిచ్చి విద్యార్థులకు సహకారం అందించారని ఉపాధ్యాయులు పేర్కొన్నారు.
సంకల్ప బలంతోనే : తన కుమారుడు ఉదయ్కు చదువు, కంప్యూటర్లు, సాంకేతికతపై అపారమైన ఆసక్తి ఉందని ఆయన తల్లిదండ్రులు అరుణ, జానకిరామరాజు తెలిపారు. హైదరాబాద్లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాక అమెరికాలో యూనివర్శిటీ ఆఫ్ మిన్నెసోటా నుంచి ఎంఎస్ పట్టా పొందారని చెప్పారు. అక్కడే ఈబే సంస్థలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా కెరీర్ ప్రారంభించి ఐదేళ్లలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారన్నారు. ఆ తర్వాత ఫిన్టెక్ సంస్థ రాబిన్ హుడ్లో సీనియర్ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టి 160 మంది ఇంజినీర్ల బృందానికి నాయకత్వం వహించారని వివరించారు. ప్రపంచంలోనే శక్తివంతమైన సూపర్ కంప్యూటర్ రూపకల్పనలో ముఖ్య పాత్ర పోషించారని వెల్లడించారు. తాజాగా ఓపెన్ ఏఐ సీటీవోగా ఎంపికవ్వడం అతడి సంకల్ప బలానికి నిదర్శనమని, సాధించాలనే పట్టుదల, కఠోర శ్రమకు లభించిన గౌరవమని వారు తెలియజేశారు.
'జనవరి 6 శాన్వి గుళ్లపల్లి డే' - అమెరికాలో తెలుగు యువతికి ప్రత్యేక గౌరవం
'వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్–2026'లో తెలుగు యువతుల ప్రతిభ - 'నారీశక్తి'పై గళమెత్తిన నారీమణులు