కేపీహెచ్బీ 15వ ఫేజ్లో ప్లాట్లు వేలం - గజం అక్షరాలా రూ.2.18లక్షలు
KPHB Plot Auction Fetches Record Price : కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డులో ఓపెన్ ప్లాట్లు భారీ ధర పలికాయి. 15వ ఫేజ్లో 11 ప్లాట్లు వేలం వేయగా రూ.33 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.
కేపీహెచ్బీ 15వ ఫేజ్లో ప్లాట్లు వేలం (Etv Bharat)
Published : November 12, 2026 at 10:03 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డులో స్థలాల వేలం ద్వారా రూ.33.11కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. కేపీహెచ్బీ 15వ ఫేజ్ కాలనీలో స్థలాల వేలానికి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. మొత్తం 4 వేల 64 గజాల విస్తీర్ణంలో 21 ప్లాట్లను వేలం వేశారు. కనీస ధరగా 1.40లక్షల నుంచి 1.60లక్షలుగా నిర్ణయించారు. అందులో ఎల్ఐజీ 103 ప్లాట్కు అత్యధికంగా గజానికి 2 లక్షల 18 వేల రూపాయల ధర పలికింది. మొత్తం 11 ప్లాట్లు వేలంలో అమ్ముడు పోయాయి. మరో 10 ప్లాట్లకు స్పందన రాలేదు. ఒక ప్లాటు కోర్టు వివాదంలో ఉన్నందున వేలం వేయలేదు.