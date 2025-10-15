అందుబాటులోకి ONDC - ఆన్లైన్లో మహిళా సంఘాల వస్తువులు
మహిళా సంఘాల సభ్యుల చేతుల్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న వస్తువులను సైతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ఆన్లైన్లో అమ్మకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 1:36 PM IST
వీరికోసం ప్రత్యేకంగా యాప్ : ఉత్పత్తుల విక్రయానికి ఓఎన్డీసీ యాప్ను తీసుకొచ్చారు. తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు సంబంధించి చీరలు, చేనేత వస్త్రాలు, టెర్రకోట బొమ్మలు, గాజులు, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాలు, చిన్న పిల్లల బ్లౌజులు, మిలెట్స్, చాక్లెట్స్, సౌందర్య వస్తువులు వంటివి విక్రయిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే వినియోగదారులకు అందిస్తున్నారు.
వీరికోసం ప్రత్యేకంగా యాప్ : ఉత్పత్తుల విక్రయానికి ఓఎన్డీసీ యాప్ను తీసుకొచ్చారు. తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు సంబంధించి చీరలు, చేనేత వస్త్రాలు, టెర్రకోట బొమ్మలు, గాజులు, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాలు, చిన్న పిల్లల బ్లౌజులు, మిలెట్స్, చాక్లెట్స్, సౌందర్య వస్తువులు వంటివి విక్రయిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే వినియోగదారులకు అందిస్తున్నారు.
యాప్లో వివరాలు నమోదు ఇలా :ప్లేస్టోర్లో మై స్టోర్ (ఐకాన్పై ఆంగ్లంలో పూర్తి పేరు ఉంటుంది) యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మెయిల్ఐడీ, వ్యాపారం పేరు, జీఎస్టీ నంబరు, ఇతర వివరాలు నమోదు చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. నాన్ జీఎస్టీ సభ్యులూ చేరవచ్చు. సంఘం సభ్యులు తమ ఉత్పత్తుల చిత్రాలు, ధరలు పొందుపర్చాలి. ఆహార ఉత్పత్తులకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ధ్రువీకరణపత్రం తప్పనిసరి అని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
ఇప్పటికే వెయ్యి మంది చేరిక : ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన వేయి మంది తమ ఉత్పత్తులను ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తుండటం గమనార్హం. ఇప్పటి వరకు పలమనేరుకు చెందిన టెర్రకోట బొమ్మలకు ఎక్కువ ఆర్డర్లు వచ్చాయి.
అమ్మకాలు ఎలా జరుగుతాయంటే : పుత్తూరుకు చెందిన స్వయం సహాయక సంఘం సభ్యులు కర్పూరం తయారు చేసి అమ్ముతున్నారు. రూ.62,332 మేర విక్రయించారు. నగరి వస్త్రాలకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి సంఘాలకు ఇప్పటికే 1604 ఆర్డర్లు వచ్చాయి. తద్వారా రూ.1,75,710 వ్యాపారం చేశారు. పలమనేరుకు చెందిన టెర్రకోట బొమ్మలు, శ్రీకాళహస్తి కళంకారీ వస్తువులు, వెంకటగిరి చేనేత వస్త్రాలు అమ్ముతున్నారు.
ఉచితంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలు: డ్వాక్రా మహిళలు తయారు చేస్తున్న ఉత్పత్తుల్ని వినియోగదారులకు చేరువ చేసేందుకు ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ సేవలను కొన్ని నెలల క్రితమే ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్-ONDC పేరిట ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫాంను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ తరహాలో సులువుగా ఆన్లైన్ ద్వారా మహిళలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తుల్ని కొనుగోలు చేసేలా రూపొందించింది. దీని ద్వారా మహిళలు ఉచితంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహించుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. ఉచితంగా వ్యాపార కార్యకలాపాలు చేసుకునేలా మై స్టోర్ యాప్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక డ్వాక్రా మహిళలు అధికారుల వద్దకు వెళ్లి వారి వివరాలు సమర్పించి మై స్టోర్ యాప్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే చాలు తమ ఉత్పత్తుల్ని ఆన్ లైన్ ద్వారా విక్రయించుకోవచ్చు.
