మైక్​ ముందుకు వెళ్లాలంటే భయంగా ఉందా? - ఈ ఓపెన్​ మైక్​ సెషన్లలో పాల్గొంటే చాలు!

మీలో ప్రతిభ ఉన్నా మైక్​ ముందుకు వెళ్లలేక భయపడుతున్నారా? - నగరంలో ఈ సెషన్లలో పాల్గొనండి చాలు - ఓపెన్​ కల్చరల్​ సెంటర్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్న సామాజిక కార్యకర్తలు, కళాకారులు, విద్యార్థులు

Open Mic Sessions
Open Mic Sessions (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Open Mic Sessions Help Uncover Hidden Talents : వ్యక్తుల్లో దాగిన ప్రతిభను వెలికితీసి ప్రదర్శించేలా నగరంలోని కొన్ని వేదికలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఓపెన్​మైక్​ సెషన్ల ద్వారా మీలో ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీసేందుకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. అవర్​ సాక్రెడ్​ స్పేస్​, కళాకారుల స్పేస్​, ఐరాస్పేస్​ పెర్ఫార్మింగ్​ ఆర్ట్స్​, హెచ్​హెచ్​ ఆర్టీ స్పేస్​, లామకాన్​ వంటి వేదికల్లో స్టాండప్​ కామెడీ, పాటలు పాడటం, డైలాగ్​ రైటింగ్​, నృత్యం వంటి నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించొచ్చు. ఇలాంటి వేదికల నుంచే ప్రతిభను సానపెట్టుకున్నట్టు సందేశ్​ జానీ, రాజశేఖర్​ వంటి స్టాండప్​ కామెడీ కళాకారులు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు.

సాయంత్రం అలా సరదాగా వెళ్లి : ఇది ఒక ఓపెన్​ కల్చరల్​ సెంటర్​. సామాజిక కార్యకర్తలు, కళాకారులు, విద్యార్థులు ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. కళల ప్రదర్శనతో పాటు, సాహిత్యం, సంగీతం, నాటకాలు, చర్చా గోష్ఠి వంటి మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సాయంత్రం వేళలో రిహార్సల్స్​ కూడా చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది.

ఇక్కడ పుస్తకావిష్కరణలు, ఆర్ట్​ ఎగ్జిబిషన్లు, ఫిల్మ్​ స్క్రీనింగ్​, కార్యశాలలకు వేదికగా ఉంది. సాయంత్రం వేళ సరదాగా వెళ్లి గడిపేలా ఆహ్లాదకర వాతావరణం, దానితో పాటు అందుబాటు ధరల్లో చిరుతిళ్లు ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. ఇలా అన్నింటిని అస్వాదిస్తూ కథా రచయితలు, కవులు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో కలుసుకొని చర్చలు జరుపుతుంటారు.

Open Mic Sessions in Weekends
చర్చా గోష్ఠిలో సామాజిక కార్యకర్తలు, కళాకారులు, విద్యార్థులు (Eenadu)

స్టాండప్‌ కామెడీ వంటి ప్రదర్శనలు : ఇదొక ఓపెన్​ మైక్​ సెషన్​. కవులు, కథకులు, గాయకులు, నృత్యకారులు, సంగీతకారుల ప్రదర్శనలతో పాటు స్టాండప్​ కామెడీ వంటి ప్రదర్శనలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో ఒత్తిడికి తావు లేకుండా, పోటీ లేని ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో ప్రోత్సహించే చప్పట్ల నడుమ ప్రదర్శనలు సాగుతాయి. అలాగే భాషా బేధం లేకుండా అన్నీ భాషల్లో ప్రదర్శనలకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. గడిచిన 6 నెలల్లో 20 ప్రదర్శనలు జరిగాయని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. దీని గురించి సోషల్​ మీడియాల్లో ఎప్పటికప్పుడు షెడ్యూల్​ కూడా ప్రకటిస్తారు.

వీక్లీ ఓపెన్​ మైక్​ : జూబ్లీహిల్స్​, బంజారాహిల్స్​లోని అనేక కేఫ్​లలో వీక్లీ ఓపెన్​ మైక్​, మంగళవారం ఓపెన్​ మైక్​, ఓపెన్​ మైక్​ బై క్యా బోల్తే, అన్​ ఫినిస్డ్​ స్టోరీస్​, ఎ కమ్యూన్​ ఓపెన్​ మైక్​ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియాల్లోని ప్రత్యేక గ్రూప్​లలో ఈ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్​లను ప్రతివారం ప్రకటిస్తున్నారు. ప్రతి ప్రదర్శనకు స్క్రిప్ట్​ రాసుకోవడానికి ఎలాంటి అంశాలు ఎంచుకోవాలో చుట్టూ ఉండే కళాకారులు సలహాలు అందిస్తారు. తర్వాత ప్రదర్శనలో వీటిని మెరుగుపరుచుకొని మరోసారి ప్రదర్శించొచ్చు.

Open Mic Sessions
స్టాండప్​ కామెడీ ప్రదర్శనలతో ఉల్లాసం (Eenadu)

వేదికపై ప్రదర్శనల ద్వారా కొత్త వారితో కనెక్షన్​ : ఈ ఓపెన్​ మైక్​ వేదికపై ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ద్వారా ప్రదర్శకులకు నెట్​వర్కింగ్​లో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది. అలాగే అనుభవం లేని ప్రదర్శకారులు వేదికపై సలహాలు అందించడం వల్ల అనుభవజ్ఞులైన వారితో కనెక్ట్​ అవ్వగలరు. ఓపెన్​ మైక్​లో పాల్గొన్న వారికి కొత్త, స్థానిక ప్రతిభను తెలుసుకునే అవకాశాన్ని లభిస్తుంది. అక్కడ ప్రదర్శనకారుడి అనుభవం కూడా మరొకరికి ప్రయోజనం అవుతుంది. ఓపెన్​ మైక్​ ఈవెంట్​లు సాధారణంగా వారం మధ్యలో లేదా వీకెండ్​లో జరుగుతుంటాయి.

