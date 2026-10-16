వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి సిద్ధం - దసరా నుంచి ఓపీ సేవలు ప్రారంభం
Warangal Super Speciality Hospital : 24 అంతస్తులతో నిర్మించిన వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిని డిసెంబరులోగా పూర్తి చేస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్కొన్నారు. దసరా నుంచి ఓపీ సేవలు ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారు.
Published : October 16, 2026 at 10:49 AM IST
Warangal Super Speciality Hospital : ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి దసరా కానుకగా ఓపీ సేవలను ప్రారంభించనుంది. వరంగంల్లోని ఎంజీఎం భవనం శిథిలావస్థకు చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే వీలైనంత త్వరగా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి భవనంలోకి వైద్య విభాగాలను తరలించి, వైద్య సేవలు ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
ఈ క్రమంలోనే 24 అంతస్తులతో నిర్మితమవుతోన్న సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిలో ముందుగా ఓపీ సేవలను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి చెప్పారు. ఈ దసరా నుంచి సేవలు అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ చివరి నాటికి లేదా, డిసెంబర్లోగా పనులను ముగించి పూర్తిస్థాయిలో ఇక్కడ వైద్య సేవలు ప్రారంభమయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. దీనిలో భాగంగా గురువారం మంత్రి సీతక్క, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి నూతనంగా నిర్మించిన ఆస్పత్రి భవనాన్ని పరిశీలించారు. ఓపీ సేవలను ప్రారంభిస్తున్న నేపథ్యంలో చేయాల్సిన ఏర్పాట్లు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఆమె పలు సూచనలు చేశారు.
మొండి గోడల దశలో విడిచిపెట్టి
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేవలం జీవోలు ఇచ్చి నిర్మాణాలు అసంపూర్తిగా వదిలేసిందని మంత్రి సీతక్క అన్నారు. నిర్మాణాలను మొండి గోడల దశలో విడిచిపెట్టిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులకు ఎదుర్కొని, ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తి చేశామని ఆమె వెల్లడించారు. మంత్రుల వెంట ఎంపీ బలరాం నాయక్, రాజ్యసభ సభ్యుడు వేం నరేందర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి, రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి, నాగరాజు, ఎమ్మెల్సీ బస్వరాజ్ సారయ్య, కుడా ఛైర్మన్ సుధారాణి, కలెక్టర్లు సత్య శారద, చాహత్భాజ్పాయ్ తదితరులు ఉన్నారు.
2,208 పడకల సామర్థ్యంతో
వరంగల్ సెంట్రల్ జైలు స్థలంలో 56 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.1,150 కోట్ల వ్యయంతో 2021లో ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి పనులు ప్రారంభించారు. నేడు ఈ నిర్మాణ పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ ఆస్పత్రిలో దశల వారీగా మొత్తం 2,208 పడకల సామర్థ్యంతో వైద్య సేవలు అందించనున్నారు. ఇక్కడ అన్ని విభాగాలు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే ఉమ్మడి వరంగల్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్రలకు చెందిన పేద ప్రజలకు ఆధునిక వైద్య సేవలు అందనున్నాయి.
9 అంతస్తులు వైద్య సేవలకు
ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ భవనంలోని 9 అంతస్తులను వైద్య సేవలకు వినియోగించేందుకు ప్రణాళిక వేశారు. మీది అంతస్తులను వైద్య విభాగాలు, వైద్య విద్యకు సంబంధించిన విభాగాలకు ఉపయోగించనున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం కేవలం ఆరు అంతస్తులలోనే పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగతా అంతస్తుల్లో సివిల్ పనులు మిగిలి ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
దసరా రోజున రెండు అంతస్తుల్లో సేవలు
ఎంజీఎం ఆస్పత్రి భవనం శిథిలావస్థకు చేరడంతో తరచూ ఏదో ఒక ఘటన జరగుతుంటోంది. ఈ కారణంగా సాధ్యమైనంత త్వరగా ఇక్కడి వైద్య సేవలను కొత్త భవనంలోకి మార్చాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో సీఎంవో అధికారులు, వైద్యశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఇక్కడకు వచ్చి రాత్రింబవళ్లు పనులు జరిగేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. దసరా రోజున రెండు అంతస్తుల్లో ముందుగా 22 విభాగాలకు సంబంధించిన ఓపీ సేవలను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
37 విభాగాల్లో చికిత్స
ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే ఇక్కడ మొత్తం 37 విభాగాలకు సంబంధించిన వైద్య సేవలను అందిస్తారు. సంతాన లేమి, అవయవ దానం, అవయవ మార్పిడి వంటి సమస్యలకు ప్రత్యేక విభాగాలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
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