సనత్​నగర్ టిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఓపీ సేవలు - నెల రోజుల పాటు ట్రయల్స్ రన్

టిమ్స్ ఆసుపత్రిలో మొత్తం 22 విభాగల్లో ఓపీ సేవలు - క్లినికల్ ట్రయల్స్​లో భాగంగా ఓపీ సేవలు ప్రారంభం - పేషంట్ల పరిశీలన అనంతరం అవసరమైన మెడిసిన్స్ పంపిణీ చేస్తున్న సిబ్బంది

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 9:54 PM IST

Out Patient Services At Sanathnagar TIMS Hospital : పేద ప్రజలకు కార్పొరేట్ వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన సనత్‌నగర్ టిమ్స్‌(తెలంగాణ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ సైన్సెస్)లో ప్రయోగాత్మకంగా ఓపీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వైద్యారోగ్య శాఖ ఆదేశాల మేరకు ప్రారంభమైన ఓపీ సేవలను నెల రోజుల పాటు ట్రయల్స్​ రన్​లో భాగంగా అమలు చేస్తున్నారు.​

22 విభాగల్లో వైద్య సేవలు : ప్రాథమికంగా ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు ఓపీ చూస్తామని టిమ్స్ సనత్ నగర్ ఆసుపత్రి నోడల్ అధికారి డాక్టర్ మహబూబ్ ఖాన్ తెలిపారు. ఆస్పత్రిలో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతాయన్న నమ్మకం ఉందని ఓపీ కోసం వచ్చినవారు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా 22 విభాగాల్లో అందించే ఓపీ సేవలను ప్రజలు సద్వినియోగ చేసుకోవాలని ఆసుపత్రి వైద్యులు కోరారు. నెల రోజుల ట్రయల్స్ రన్‌లో భాగంగా లోటుపాట్లు ఉంటే తెలుసుకొని ఆ తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో అన్నిరకాల సేవలు అందుబాటులో తెస్తామని చెప్పారు.

వెయ్యి పడకలతో ప్రభుత్వాసుపత్రి : సనత్‌నగర్‌ టిమ్స్‌ సూపర్‌స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని రూ.1,100 కోట్లతో నిర్మించారు. త్వరలోనే ప్రారంభించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 1000 పడకలతో ఆధునిక వైద్య సేవల విభాగాలతో నిర్మించినట్లు అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 2022 ఏప్రిల్‌లో ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి గత బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది.

22.6 ఎకరాలు 4 బ్లాకుల్లో అద్భుతం : 22.6 ఎకరాల స్థలంలో 11,68,344 చదరపు అడుగుల్లో సనత్​నగర్ టిమ్స్‌ ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేపట్టారు. తొలుత జీ+9 పద్ధతిలో నిర్మించాలని అనుకున్నప్పటికీ నిర్మాణ స్థలం ఫ్లైయింగ్‌ జోన్‌(విమానాలు ఎగిరే ప్రాంతం)లో ఉన్నందున జీ+5కు అధికారులు తగ్గించారు. నాలుగు బ్లాకులుగా నిర్మించిన ఆసుపత్రిలో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకతలు ఉండటం విశేషం. ప్రధాన భవనంలోని బ్లాక్‌-ఎలో ఎమర్జెన్సీ సేవల విభాగం, 15 ఆపరేషన్‌ థియేటర్లు, 30 ఐసీయూ(ఇంటెన్సివ్ కేర్​ యూనిట్లు) విభాగాలు ఉన్నాయి. బ్లాక్‌-బిలో ఓపీడీ నమోదు విభాగం, కార్డియాక్‌ ఆపరేషన్‌ థియేటర్, క్యాథ్‌ ల్యాబ్, సెంట్రలైజ్డ్‌ ఫార్మసీ, బ్లాక్‌-సిలో రేడియాలజీ విభాగం, పాథలాజికల్‌ ల్యాబ్స్, బ్లాక్‌-డిలో పరిపాలన, అకడమిక్‌ బ్లాక్, ఆడిటోరియం ఏర్పాటు చేశారు.

అవయవమార్పిడి శస్త్ర చికిత్సల కోసం : తొలిసారిగా సనత్‌నగర్‌ టిమ్స్‌లో సెంటర్‌ ఫర్‌ ఎక్సలెన్సీ కార్డియాక్‌ సైన్సెస్, ఆర్గాన్‌ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇక్కడ విశేషం. అవయవయాల ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్ శస్త్ర చికిత్సల కోసం ప్రత్యేక విభాగం పనిచేయనుంది. రోగులు, వారి సహాయకులు, వైద్య సిబ్బంది రాకపోకలు సాగించేలా 30 వరకు లిఫ్టులు ఉన్నాయి. ఆసుపత్రి ఆవరణలో మూడెకరాల స్థలాన్ని పార్కింగ్‌కు కేటాయించారు.

ధర్మశాల : పేషెంట్లతో వచ్చిన వారు ఉండేందుకు సౌకర్యంగా ధర్మశాల నిర్మించారు. ఇందులో మంచి కార్ట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయని సనత్​నగర్​ టిమ్స్ నోడల్ అధికారి మహబూబ్​ఖాన్​ తెలిపారు. అక్కడే ఉంటే రోగికి ఏది జరిగినా వెంటనే చేరవేసేలా సరికొత్త కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

"ఇక్కడ వైద్య సేవలు 24 గంటలు అందుబాటులో ఇస్తాం. ఎవరికైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన పూర్తి యంత్రాలను తీసుకువచ్చాం. ముఖ్యంగా కార్టియాక్​కు సంబంధించి చాలా ఖర్చుతో కూడుకుని ఉంటుంది. గుండెకు సంబంధించిన మెరుగైన సేవలు అందించడానికి ప్రభుత్వం ఈ ఆసుపత్రి కార్టియాక్​ స్పెషలైజేషన్ కింద పరిగణించింది. 22 విభాగాల కింద సేవలు అందిస్తాం. నెల రోజుల తర్వాత పూర్తిగా అన్నీ విషయాలపై అవగాహన వస్తుంది" -డాక్టర్ మహబూబ్ ఖాన్, సనత్​నగర్ టిమ్స్ ఆసుపత్రి నోడల్ అధికారి

