మంత్రి అజారుద్దీన్‌కు రెండు నెలలే గడవు - దాటితే మంత్రి పదవి వదులుకోవాల్సిందే - కారణమిదే

రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామం - ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీగా గెలవకుండానే గతేడాది అక్టోబర్​లో మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అజారుద్దీన్ - మరో రెండు నెలల్లో గెలవకుంటే పదవి కోల్పోయే ప్రమాదం

Published : February 28, 2026 at 2:40 PM IST

Azharuddin Ministry Issue Telangana : మంత్రి అజారుద్దీన్‌ ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నిక అయ్యేందుకు గడువు ఇక రెండు నెలలే మిగిలి ఉండటంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో కసరత్తు మొదలైంది. ఏప్రిల్‌ 30వ తేదీలోపు ఆయనను ఎమ్మెల్సీగా ఎంపిక చేసేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. గవర్నర్‌ కోటా కింద ఆయనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వాలని ఇప్పటికే మంత్రి మండలి తీర్మానం కూడా చేసింది. అయినా ఆయన ఇంతవరకు ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కాకపోవడంతో ముందుకు ఎలా సాగాలన్నది అధికార పార్టీకి సవాల్‌గా మారింది.

జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలో ఓటమి : టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌, ప్రస్తుత రాష్ట్ర మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌ అనూహ్య పరిణామాల్లో మంత్రిగా గత ఏడాది అక్టోబరు 31వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 2023 నవంబర్‌లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి చెందారు అజారుద్దీన్‌. మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పటికి ఆయన ఎమ్మెల్యే కానీ, ఎమ్మెల్సీ కానీ కాదు. అంటే భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 164 సబ్‌ సెక్షన్‌ 4 ప్రకారం, సభ సభ్యుడు కాని వ్యక్తి మంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన పక్షంలో, ఆరు నెలల్లోపు ఎమ్మెల్యేగా కానీ, ఎమ్మెల్సీగా కానీ ఎన్నిక అవడం తప్పనిసరి.

అదే విధంగా ఇక్కడ అజారుద్దీన్‌ కూడా నిర్దేశించిన గడువు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 30 నాటితో పూర్తి కానుంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర మంత్రి మండలి గవర్నర్ కోటాలో ఆయనను ఎమ్మెల్సీగా నామినేట్ చేయాలని తీర్మానం చేసి ప్రతిపాదనను గవర్నర్‌కు పంపింది. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఇప్పట్లో అయ్యేట్లు కనిపించడం లేదు. గవర్నర్ కోటాలో అజారుద్దీన్‌తో పాటు ప్రొఫెసర్ కోదండరాం నామినేషన్లపై కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఈ అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ కొనసాగుతోంది. వచ్చే నెల 19వ తేదీన తదుపరి విచారణ జరగనుంది.

పదవిని వదులుకోవాల్సిందే : అజారుద్దీన్‌కు రాజ్యాంగ బద్దంగా నిర్దేశించిన ఆరు నెలల గడువు ఏప్రిల్‌ 30వ తేదీ నాటికి ఎమ్మెల్యేగానో, ఎమ్మెల్సీగానో ఎన్నిక కానట్లయితే ఆయన ఆ పదవిని వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్‌ ఉన్న ఈ కేసులో తీర్పు ఆలస్యమైనా, ప్రతికూలంగా వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉండాల్సి ఉంది. దీంతో ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, వివిధ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను పరిశీలిస్తోంది. ఇప్పటికిప్పుడు అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలు లేకపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా ఎమ్మెల్సీలపైనే ఆధారపడాల్సి ఉంది.

కానీ ఇప్పటికిప్పుడు ఎమ్మెల్సీల ఎన్నిక కూడా లేదు. ప్రభుత్వం ముందు ఉన్న ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచన ఒకటే. అది కూడా ఎమ్మెల్యేల కోటా కింద ఎమ్మెల్సీగా ఎంపిక చేయడమే. అయితే ఎమ్మెల్యేల కోటా కింద ఎన్నికైన ఎమ్మెల్సీల్లో ఎవరిని రాజీనామా చేయించాలి అన్నదానిపై కసరత్తు కొనసాగుతోంది. అలా అయితేనే మంత్రి పదవిని కోల్పోకుండా అజారుద్దీన్‌ను మండలికి పంపడం సాధ్యం అవుతుందన్న యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఎవరిని రాజీనామా చేయిస్తారు? : గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కడియం శ్రీహరి, పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డిలు ఎమ్మెల్యేలుగా గెలవడంతో ఖాళీ ఏర్పడిన రెండు స్థానాల్లో ఎన్‌ఎస్‌యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్న బల్మూరి వెంకట్‌, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​కుమార్‌ గౌడ్‌ 2024 జనవరి 22న ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 2025 మార్చిలో ఐదు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి. అందులో మూడు స్థానాలకు కాంగ్రెస్‌ పోటీ చేసి విజయం సాధించింది. అందులో విజయశాంతి, అద్దంకి దయాకర్‌, కేతావత్‌ శంకర్‌ నాయక్‌ ఉన్నారు. ఈ ఐదుగురిలో ఎవరిని ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయిస్తారా? అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇందులో బల్మూరి వెంకట్‌ ఒక్కరే ఓసీ సామాజిక వర్గం నుంచి ఉన్నారు. మిగిలిన వారంతా వివిధ సామాజిక వర్గాల నుంచి ఎన్నికయ్యారు.

ఏం చేసినా ప్రభుత్వానికి కానీ, పార్టీకి కానీ చెడ్డపేరు రాకుండా ఉండేట్లు ముందే వాళ్లతో చర్చించి రాజీనామా చేయించాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాజ్యసభ ఎన్నికలు పూర్తి అయ్యాక బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ముగిసేలోపు ఈ విషయంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

మైనారిటీల మద్దతు బలోపేతం కోసం : అవసరమైతే ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీల్లో ఎవరినైనా ఒకరిని రాజీనామా చేయించి, ఆ స్థానంలో అజారుద్దీన్‌ను ఎంపిక చేయాలన్న యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా కొనసాగుతున్న అజారుద్దీన్‌ను జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల సమయంలో మైనారిటీల మద్దతు బలోపేతం చేసేందుకు మంత్రివర్గంలోకి తీసుకున్నారు.

టీమిండియా కెప్టెన్​ టు తెలంగాణ మినిస్టర్ : మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

