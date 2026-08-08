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క్యూర్‌ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు భారీగా స్పందన - మరో 2 రోజులే గడువు

క్యూర్‌ పరిధిలో 7,340 ఇళ్లకు ఇప్పటికే 35,125 దరఖాస్తులు - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుకు మరో 2 రోజులు మాత్రమే గడువు - క్యూర్‌ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఈనెల 20 తర్వాత లాటరీ

Indiramma Houses under the CURE ambit
Indiramma Houses under the CURE ambit (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 10:53 PM IST

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Huge Response to Indirammas Houses Within the Cure Area : క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో ఒక్కో ఫ్లాటుకు సుమారు ఐదుగురు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్‌లోని 16 నియోజకవర్గాల్లో 7,340 ఎల్​ఐజీ ఫ్లాట్లకు ఇప్పటివరకు 35,125 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అధికంగా కూకట్‌పల్లి నియోజకవర్గంలో 5,233 మంది దరఖాస్తు చేయగా మహేశ్వరంలో కేవలం 471 మంది మాత్రమే ఇప్పటివరకు స్పందించారు. ఎల్లుండితో గడువు ముగియనుండగా ఈ నెల 20 తర్వాత లాటరీ ద్వారా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయనున్నట్లు హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ వీపీ గౌతమ్ తెలిపారు.

మీ సేవ ద్వారా అర్జీలు స్వీకరణ : హైదరాబాద్ క్యూర్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఇప్పటివరకు 35,125 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారని అధికారులు తెలిపారు. ఒక్కో ఫ్లాటుకు సుమారు ఐదుగురు మధ్య పోటీ కనిపిస్తోంది. కోర్ అర్బన్‌లోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 7,680 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం జులై 21 నుంచి మీ సేవ ద్వారా అర్జీలు స్వీకరిస్తున్నారు.

దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువు ఎల్లుండి ముగుస్తుంది : ఎల్​ఐజీ ఫ్లాట్లకు అత్యధికంగా కూకట్‌పల్లి నియోజకవర్గంలో 5,233 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా ఖైరతాబాద్‌లో 4,394, కుత్భుల్లాపూర్‌లో 4,121, నాంపల్లిలో 3,613 అత్యల్పంగామహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో 471 మంది మాత్రమే అర్జీ పెట్టుకున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువు సోమవారంతో ముగుస్తుందని హౌసింగ్ బోర్డు వైస్‌ ఛైర్మన్ గౌతమ్ తెలిపారు. ఈ నెల20 తర్వాత లాటరీ ద్వారా దరఖాస్తుదారులకు ఇళ్లు కేటాయించనున్నట్లు చెప్పారు.

రూ.6 లక్షలే : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ నిర్మాణపనుల టెండర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందన్న గౌతమ్ ఏడాదిలోపే ఇండ్లను లబ్ధిదారులకు అందించేలా ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లు వివరించారు. బహిరంగ మార్కెట్​లో 30 నుంచి 58 లక్షల వరకు ధర పలికే ఆ ఫ్లాట్లను ప్రజల సంక్షేమం కోసం కేవలం రూ.6 లక్షలకే కేటాయిస్తున్నట్లు పునరుద్ఘాటించారు. ఇళ్లు పొందిన వారికి ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని చెప్పారు. దరఖాస్తు సమయంలో కుల, ఆదాయపత్రాలు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని గౌతమ్ తెలిపారు.

రూ.10 వేల తిరిగి చెల్లిస్తాం : ఇందిరమ్మ ఇళ్లు దక్కకపోతే దరఖాస్తుదారులు చెల్లించిన రూ.10 వేల తిరిగి చెల్లిస్తామని ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దరఖాస్తులకు మరో రెండు రోజులే గడువు ఉన్నందున అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు వీసీ గౌతమ్ సూచించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్లపై ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే 040-24603572 కాల్ సెంటర్‌ను సంప్రదించాలని గౌతమ్ తెలిపారు.

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క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు
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