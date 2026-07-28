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అన్నదాతలకు అలర్ట్​: పంటల బీమా నమోదుకు సమీపిస్తున్న గడువు - మిగిలింది మూడు రోజులే

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 15.25 లక్షల ఎకరాలకే ప్రీమియం చెల్లించిన రైతులు - ఎల్‌నినో తరుముతున్నా మేల్కొనని వ్యవసాయాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు

Three Days Left For Crop Insurance Registration
Three Days Left For Crop Insurance Registration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 9:55 AM IST

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Three Days Left For Crop Insurance Registration : పంటల బీమా నమోదుకు ఇంకా మూడు రోజుల గడువు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. అయినప్పటికీ, కొన్ని జిల్లాల్లో నమోదు ప్రక్రియ ఆశించిన స్థాయిలో సాగడం లేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు బీమా పథకాల కింద కేవలం 15.25 లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే రైతులు ప్రీమియం చెల్లించారు. కొన్ని జిల్లాలు, మండలాల్లో ఈ సంఖ్య సున్నాగానే ఉంది. 'ఎల్ నినో' (El Niño) ముప్పు పొంచి ఉన్నప్పటికీ, స్థానిక వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది పంటల బీమాపై రైతులకు అవగాహన కల్పించడంలో విఫలమవుతున్నారు. అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు కూడా దీనిపై ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపడం లేదు. రైతులు పంటల బీమాను ఎంచుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక శిబిరాలను నిర్వహిస్తే, కరువు కారణంగా పంటలు దెబ్బతిన్నప్పుడు వారికి పరిహారం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

అనంతపురం, కర్నూలు జిల్లాల్లోనే 60 శాతం: పంటల బీమా నమోదులో కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల రైతులు ముందున్నారు. ముఖ్యంగా, బీమా చేసిన మొత్తం 15.25 లక్షల ఎకరాలలో ఈ రెండు జిల్లాల వాటానే 60 శాతంగా ఉంది. నంద్యాల, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాల్లో నమోదు గణాంకాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, మిగిలిన జిల్లాల్లో మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా 'ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన' (PMFBY) విషయానికొస్తే, 12 జిల్లాల్లో జిల్లాకు సగటున 1,000 ఎకరాల కంటే తక్కువ విస్తీర్ణానికే బీమా చేశారు. అలాగే 'వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా పథకం' (WBCIS) కింద తొమ్మిది జిల్లాల్లో సగటు నమోదు 500 ఎకరాల కంటే తక్కువగా ఉంది.

పంటల బీమా నమోదుకు (జూలై చివరి వరకు) ఇంకా మూడు రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. అయితే, వరి పంటకు మాత్రం గడువు తేదీ ఆగస్టు 15 వరకు ఉంది. ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పంటల బీమా కవరేజీని కల్పించడం ద్వారా రైతులకు కొంత మేరకైనా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రీమియంలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అటువంటి ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వమే కొంత భారాన్ని తన వాటాగా భరించడం ద్వారా రైతులను ప్రోత్సహించాలి. ఖరీఫ్ సీజన్‌లో వరి, వేరుశనగ, కందులు, పత్తి, మిరప, మినుములు ,మొక్కజొన్న వంటి పంటలను విస్తృతంగా సాగు చేస్తారు. అయినప్పటికీ, కొన్ని జిల్లాల్లో నమోదు ప్రక్రియ నామమాత్రంగానే ఉంది.

2024 ఖరఫ్​తో పోల్చితే 21.42 శాతమే
2024 ఖరీఫ్​లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీమా : 71.17 లక్షల ఎకరాలు
ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు : 15.25 లక్షల ఎకరాలు
2024తో పోల్చితే 21.42 % మాత్రమే

తక్కువ ప్రీమియంలు ఉన్నప్పటికీ : కొన్ని పంటలకు ప్రీమియంలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. మిరప సాగు విస్తృతంగా జరిగే పల్నాడు జిల్లాలో, ఎకరాకు బీమా ప్రీమియం కేవలం రూ.360 మాత్రమే. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో, ఎకరా కంది పంటకు ప్రీమియం కేవలం రూ.36 మాత్రమే ఉంది. అయినప్పటికీ, అవగాహన లేకపోవడం వల్ల రైతులు ఇందులో నమోదు చేసుకోవడం లేదు. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఎకరం వరి పంటకు ప్రీమియం కేవలం రూ.76 మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, PMFBY పథకం కింద కేవలం 15,000 ఎకరాలకు మాత్రమే పంట బీమా చేశారు.వరి సాగు విస్తృతంగా జరిగే అవిభక్త కృష్ణా, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పంట బీమా నమోదు చాలా తక్కువగా ఉంది.

పంటల బీమా నమోదులో టాప్​ జిల్లాలు (విస్తీర్ణం ఎకరాల్లో )
జిల్లా పీఎంఎఫ్​బీవైవాతావరణ ఆధారిత బీమా
కర్నూలు 2,70,9002,96,000
అనంతపురం 1,72,5751,73,425
శ్రీ సత్యసాయి 26,8002,23,900
నంద్యాల 94,00018,300

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CROP INSURANCE LAST DATE
పంటల బీమాకు మూడు రోజులు
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