ETV Bharat / state

5 తరగతులకు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు - వారంతా ఒకే గదిలోనే విద్యాభ్యాసం!

ఒకటికి చెబితే మిగతా నాలుగు వినాల్సిందే! - ఆ పాఠశాల ఎక్కడుంది అంటే?

Only One Teacher For 5 Classes in primary school in at srisathya sai district
Only One Teacher For 5 Classes in primary school in at srisathya sai district (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Only One Teacher For 5 Classes: భావి భారత భవిష్యత్తు విద్యార్థుల చేతుల్లో ఉందన్నది ఎంత సత్యమో! ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో నేర్చుకునే అభ్యాసాలే భవిష్యత్తుకు నాంది అన్నదీ అంతే నిజం. విద్యార్థులు ఉంటే ఉపాధ్యాయులు ఉండరు. ఉపాధ్యాయలు ఉంటే విద్యార్థులు ఉండరు అన్నట్లుగా మారింది ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిస్థితి. అలాంటి ప్రాథమిక విద్యను బోధించే ఉపాధ్యాయుల కొరత శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో వేధిస్తోంది. కేవలం ఒకే ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు అన్ని తరగతులకు విద్యా బోధన కొనసాగించడం చాలా కష్టం. ప్రతిసారి విద్యా విధానంలో ఈ సమస్యలే పునరావృతమవుతున్నా అధిగమించే చర్యలు మాత్రం నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఇటువంటి సంఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నా మార్పు మాత్రం రావడం లేదు.

ఐదు తరగతులకు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు - వారంతా ఒకే గదిలోనే విద్యాభ్యాసం! (ETV Bharat)

బత్తలపల్లి మండలం రాఘవంపల్లి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో 13 మంది విద్యార్థులు విద్యను అభ్యసిస్తూన్నారు. ఇక్కడే ఒక్కరే ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నారు. అత్యవసర సమయంలో ఆయన సెలవు పెడితే ఇక బడికి తాళం వేయాల్సిందే. ప్రస్తుతం ఆయనే ఐదు తరగతులకు విద్య బోధిస్తున్నారు. ఒకటో తరగతి పాఠాలు మిగిలిన నాలుగు తరగతుల వారు వినాలి. దీంతో విద్యార్థులకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది.

వారంతా ఒకే గదిలోనే విద్యాభ్యాసం: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా బత్తలపల్లి మండలంలోని రాఘవంపల్లి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఒక్క ఉపాధ్యాయుడే ఉన్నారు. ఆ స్కూల్​లో 13 మంది విద్యార్థులు, ఐదు తరగతులు ఉన్నాయి. ఒకటో తరగతిలో ఇద్దరు, రెండవ తరగతిలో నలుగురు, మూడులో ఇద్దరు, నాలుగులో ముగ్గురు, ఐదులో ఇద్దరు ఉన్నారు. వీరికి ఎస్జీటీ రామమూర్తి పాఠాలు చెబుతున్నారు.

వారంతా ఒకే గదిలోనే విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నారు. అంటే ఒకటో తరగతి పిల్లలకు పాఠం చెప్పినా మిగతా 4 తరగతుల వారూ వినాల్సిందే. ఒక్కరే ఉపాధ్యాయుడు ఉండడంతో అన్ని తరగతులకు బోధించాలంటే కష్టమనే చెప్పాలి. దీన్ని కారణంగా పిల్లలు చదువులో వెనకబడతారు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కావాలంటే పాఠశాలకు మరో ఉపాధ్యాయుడిని కేటాయించాలి.

ఇక నిబంధనల మేరకు 20 మంది కంటే తక్కువ విద్యార్థులు ఉంటే ఒక్కరే ఉపాధ్యాయుడిని నియమించాల్సి ఉంటుందని ఎంఈవో చెబుతున్నారు. ఇక్కడి ఐదో తరగతి విద్యార్థులు ఏడాదంతా ఒకటో తరగతి పాఠాలు వినాల్సి వస్తుంది మరి. బత్తలపల్లి మండలంలో 20 మంది కంటే తక్కువ విద్యార్థులు ఉన్న పాఠశాలల సంఖ్య 11 ఉన్నాయి. వాటిలో ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. మరో ఉపాధ్యాయుడు ఉంటేనే పిల్లలకు సరైన విద్యా బోధన జరుగుతుందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పేర్కొంటున్నారు.

'బత్తలపల్లి మండలం రాఘవంపల్లి గ్రామంలో ప్రాథమిక పాఠశాలలో నేను ఎస్​జీటీ ఉపాధ్యాయునిగా పని చేస్తున్నాను. ఈ స్కూల్​ ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదవ తరగతి వరకు 13 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. పిల్లలకు ఒక తరగతి బోధిస్తూ మరొక తరగతి చెప్పాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంది. ఐదు తరగతులకు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు బోధించాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం గుర్తించాలి. నిబంధనల మేరకు 20 మంది విద్యార్థులు ఉంటే ఇద్దరి ఉపాధ్యాయులను ఇస్తున్నారు.' - రామ్మూర్తి ఉపాధ్యాయుడు, రాఘవంపల్లి

పిల్లల మెదళ్లలో నాటుకుపోయేలా - వినూత్నంగా పాఠాలు చెబుతున్న అప్పలరాజు

స్కూల్​ గ్రంథాలయానికి బహుమతిగా పుస్తకం - ఉపాధ్యాయుల స్ఫూర్తితో విద్యార్థులూ!

TAGGED:

ONE TEACHER FIVE CLASSES
ONLY ONE TEACHER IN PRIMARY SCHOOL
ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఒక్క ఉపాధ్యాయుడే
PRIMARY SCHOOL IN ONE TEACHER
ONLY ONE TEACHER FOR 5 CLASSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.