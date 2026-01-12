ETV Bharat / state

వందకు రూపాయి మాత్రమే కట్టారు - మిగతాదంతా కమీషన్ కింద కొట్టేశారు!

రైతులు రూ. లక్ష చెల్లిస్తే ప్రభుత్వ ఖజానాకు చేరింది రూ. వెయ్యి మాత్రమే - అయినా డీడ్‌ పత్రాలపై తహసీల్దారు-సంయుక్త సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ల సంతకాలు - ఆన్​లైన్​ ఆడిట్​ వ్యవస్థ ఉన్నా ఖజానాకు కన్నం

Dharani Registration Scam Update
Dharani Registration Scam Update (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 10:39 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Dharani Registration Scam Update : సాగుభూముల రిజిస్ట్రేషన్ల పోర్టల్​కు అక్రమార్కులు భారీగా కన్నమేశారు. రైతులు చెల్లించిన స్టాంపు డ్యూటీ, ఛార్జీలను దాదాపు మొత్తం మింగేశారు. రైతులు రూ. లక్ష చెల్లిస్తే ప్రభుత్వ ఖజానాకు దాదాపు రూ. వెయ్యి మాత్రమే చేరుతుంది. మిగతా సొమ్మును కమీషన్ల రూపంలో పంచుకుంటున్నట్లు సమాచారం. జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో బయటపడిన ఈ వ్యవహారంలో పలు కొత్త అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ఇంటర్నెట్ సెంటర్ల ఈ-ఫైళ్లను నిపుణులు పరిశీలిస్తున్నారు. వాటి నిర్వాహకులు ముఠాగా ఏర్పడి దోపిడీకి పాల్పడ్డారని గుర్తించిన్లు సమాచారం.

డీడ్​పై స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నా : రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలను రైతులు ఆన్​లైన్​ సెంటర్​లో చెల్లించాక ఆ వివరాలన్నీ డీడ్​పై ప్రచురితమవుతాయి. చెల్లించాల్సినవి, చెల్ల్లించినవి, ఈ-చలానా పే ఆర్డర్ నంబరు సహా అందులో ఉంటాయి. దాని దిగువనే ఎస్​బీఐ ఈ-పే వివరాలు ఉంటాయి. ఈ ఈ-పై వివరాల్లో తక్కువ మొత్తం చెల్లించిన్లు స్పష్టంగా వివరాలు కనిపిస్తున్నా డీడ్​ పత్రాలపై తహసీల్దారు - సంయుక్త సబ్​రిజిస్ట్రార్​ ఎలా సంతకం చేశారనే విషయంపై అనుమానాలు వస్తున్నాయి.

ఒక్క డీడ్​ ద్వారానే రూ.1.24 లక్షల దోపిడీ : గత నెల 23న జనగామకు చెందిన ఓ రైతు 20 గుంటల భూమి రిజిస్ట్రేషన్​కు స్టాంప్​ డ్యూటీ రూ.84,055, ట్రాన్స్​ఫర్​ డ్యూటీ రూ.42,028, హరిత నిధి రూ.50 కలిపి మొత్తం రూ.1,26,133 చెల్లించారు. ఈ -చాలానా నంబరు ఆర్​ఈజీ2500767799 (ఎస్​బీఐఎన్​)తో ఈ మొత్తం చెల్లించినట్లు ప్రింట్​లో వివరాలు వచ్చాయి.

ఈ వివరాల కిందే ఎస్​బీఐ ఈ-పే నుంచి ఆన్​లైన్​లో అందిన సొమ్ము వివరాల్లో రూ.1,261 మాత్రమే చెల్లించినట్లు ఉంది. ఈ డీడ్​ పత్రాన్ని తహసీల్దార్ - సంయుక్త సబ్​రిజిస్ట్రార్ ప్రింటర్లలో పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్​ అయిన వివరాలను 24-12-2025న ముద్రించి సంతకం చేశారు. ఆఫీస్​ సీల్​ వేసి రైతుకు అందజేశారు. ఈ ఒక్క డీడ్​ రిజిస్ట్రేషన్​ ద్వారా అక్రమార్కులు రూ.1,24,872 కొట్టేశారు.

ఆన్​లైన్​ ఆడిట్​ వ్యవస్థ ఉన్నా : ధరణి పోర్టల్ ఉన్న సమయంలోనూ ఛార్జీల దారిమళ్లింపు చోటుచోసుకోగా ఎన్​ఐసీ చేతికి వచ్చాక కూడా వెయ్యికి పైగా లావాదేవీల్లో ఇలా జరిగిందన్న అనుమానాలున్నాయి. ఎన్​ఐసీలో ఆన్​లైన్​ ఆడిట్ వ్యవస్థను రెవెన్యూశాఖ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ లూటీ కావడం నిపుణులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. జనగామ, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో అక్రమార్కులు ఈ వ్యవహారాన్ని గొలుసుకట్టులా నడిపిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లోని పలు మండలాల్లో రెండు, మూడు లావాదేవీల వరకు ఇలా చేశారని అంచనా వేస్తున్నారు. సైబర్ క్రైమ్​ విభాగంలోని ఐటీ కోర్​ నిపుణులు, ఎన్​ఐసీ నిపుణులు, సీసీఎస్​ పోలీసులు ఈ-ఫైళ్లను తనిఖీ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఎక్కువ సంఖ్యలో రిజిస్ట్రేషన్​లు జరిగిన ఆన్​లైన్​ కేంద్రాల లావాదేవీలను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. జిల్లా కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఇది జరుగుతున్నట్లు రెవెన్యూ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

రైతులకు నోటీసులు : ఛార్జీల దారిమళ్లింపు బయటపడటంతో రైతులకు రెవెన్యూ అధికారులు నోటీసులు ఇవ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రభుత్వానికి తక్కువ ఛార్జీ చెల్లించారని, మిగిలిన మొత్తం కట్టాలంటూ ఇద్దరు రైతులకు జనగామ తహసీల్దారు - సంయుక్త సబ్​రిజిస్ట్రార్ నోటీసులు జారీ చేశారు. వాస్తవానికి వారు నగదు చెల్లించిన మొత్తానికి సంబంధించిన వివరాలు ఆన్​లైన్ ద్వారా వచ్చే పత్రంలో ప్రచురితమయ్యాయి. కాగా ఆరైతులు 10 డాక్యుమెంట్లకు కలిపి రూ.8.75 లక్షలు (ఇతర ఖర్చులు కలిపి) చెల్లించారు. అయితే రూ.13 వేలు మాత్రమే కట్టారని, మిగిలిన మొత్తం చెల్లించాలని నోటీసులు ఇచ్చారని రైతులు చెబుతున్నారు. డీడ్​పై తాము చెల్లించిన మొత్తం ప్రచురితమైందని, దిగువన పేర్కొన్న మొత్తంపై తమకు అవగాహన లేదని అంటున్నారు. సొమ్ము కాజేసిన వారినుంచే వసూలు చేయాలని ఓ రైతు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

ఎవరి పాత్ర ఎంత : భూముల రిజిస్ట్రేషన్​ పోర్టల్​ను ఎన్​ఐసీ నిర్వహిస్తుండగా భూముల నిర్వహణను భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్ (సీసీఎల్​ఏ- ల్యాండ్ రెవెన్యూ) చూస్తున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్లశాఖ ఛార్జీల అమలు, నిధుల స్వీకరణ నిర్వహిస్తోంది. ఇంటర్నెట్, మీ-సేవా కేంద్రాల ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖకు ఎస్​బీఐ ద్వారా ఛార్జీలు జమవుతున్నాయి. ప్రస్తుత సాంకేతిక లొసుగులకు ఎవరు కారణమన్న చర్చ ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య నడుస్తున్నట్లు సమాచారం. ఎస్​బీఐ నిర్వహించే ఖాతాకు ఛార్జీలు పూర్తస్థాయిలో జమ కావడం లేదు. దీన్ని గుర్తించాల్సింది రిజిస్ట్రేషన్లశాఖ. అయితే ఆ శాఖ పూర్తిస్థాయిలో సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లను చూడటం లేదు. దీంతో ఏ శాఖ కూడా బాధ్యత తీసుకోవడం లేదన్న చర్చ జరుగుతోంది.

పోలీసుల అదుపులో ఇంటర్నెట్​ కేంద్రం నిర్వాహకులు : ఈ వ్యవహారంలో జనగామ జిల్లా కొడకండ్లలో ఓ ఇంటర్నెట్ కేంద్రం నిర్వాహకుడిని పోలీసులు అదుపులోనికి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు సమాచారం. జనగామ జిల్లాలో ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ఆన్​లైన్​ సెంటర్ల వివరాలను కలెక్టర్​ లాగిన్​లో పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

సర్కార్ ఖజానాకే కన్నం వేశారు - రూ.48 కోట్లు కొల్లగొట్టారు!

రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం - 'బై' నంబర్లతో యజమానులకు అష్టకష్టాలు!

TAGGED:

DHARANI REGISTRATION SCAM
LAND REGISTRATION SCAM TELANGANA
WHO INVOLVED IN BHUBHARATI SCAM
ధరణి రిజిస్ట్రేషన్​లలో అక్రమాలు
DHARANI REGISTRATION SCAM UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.