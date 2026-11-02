పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదుకు 5 రోజులే గడువు - మీ ఫోన్లోనే ఇలా అప్లై చేసుకోండి
Graduate MLC Voter Registration : రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్సీ ఓటరు నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. దీని గడువు మరికొన్ని రోజుల్లో ముగుస్తుండటంతో అర్హత కలిగిన వారు అప్లై చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
Published : November 2, 2026 at 11:47 AM IST
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్, వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ గ్రాడ్యుయేట్ల ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాలకు ఓటరు నమోదు ప్రక్రియ ముగియడానికి ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ నెల 6వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులను (ఫారమ్-18) సమర్పించవచ్చు. ఆదివారం నాటికి ఈ రెండు నియోజకవర్గాల పరిధిలో మొత్తం 9.04 లక్షల దరఖాస్తులు అందాయి. ఇప్పటికే దీనిపై అధికారులు విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నారు. మరికొన్ని రోజుల్లో గడువు ముగుస్తుండటంతో అర్హత గల వారు అప్లై చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
గణాంకాలు ఇవే!
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 4.11 లక్షల దరఖాస్తులు రాగా, అందులో 68,657 దరఖాస్తులు తుది ఓటరు జాబితా కోసం అర్హత పొందాయి. 1,672 దరఖాస్తులను అధికారులు తిరస్కరించారు. మిగిలిన 3,40,788 దరఖాస్తులు ప్రస్తుతం పరిశీలనలో ఉన్నాయి. వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ నియోజకవర్గంలో 4.93 లక్షల దరఖాస్తులు అందగా, 1,39,082 దరఖాస్తులు ఆమోదం పొందాయి. 7,526 తిరస్కరించారు. అలాగే 3,47,022 దరఖాస్తులు ఇంకా పరిశీలన దశలోనే ఉన్నాయి.
కొన్ని జిల్లాల్లో మంచి స్పందన
ఎన్నికల అధికారులు ఇప్పటికే ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో గ్రాడ్యుయేట్ల ఓటరు నమోదు శాతాన్ని పెంచడంపై, అలాగే దరఖాస్తుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడంపై దృష్టి సారించారు. వారు సంబంధిత ఈఆర్వోలు, ఏఈఆర్వోలు, అలాగే ఇతర నియమిత అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కొన్ని జిల్లాల్లో గ్రాడ్యుయేట్ల ఓటరు నమోదుకు మంచి స్పందన లభిస్తుండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో స్పందన అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. మరోవైపు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతుండటంతో బూత్ స్థాయి అధికారులు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓటరు నమోదు దరఖాస్తులపై తగినంత దృష్టి పెట్టడం లేదు.
బీఎల్ఓల అశ్రద్ధ
అనేక చోట్ల, దరఖాస్తుదారులను ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత, దరఖాస్తుదారుడు ఉంటున్న చిరునామాను ధ్రువీకరించడానికి బీఎల్వో స్వయంగా అక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ నిబంధన ఎక్కడా పాటించటం లేదు. బీఎల్వోలు దరఖాస్తుదారుల ఇళ్లకు వెళ్లడం లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో వారు దరఖాస్తుదారులను తమ ఆధార్ కార్డు, ఫొటోను వాట్సప్ ద్వారా పంపమని అడుగుతున్నారు. లేదంటే ఏదో ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశానికి వచ్చి కలవమని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల దరఖాస్తుదారులు అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు.
ముఖ్య తేదీలు, అర్హతలు ఇవే
ఎమ్మెల్సీ ఓటు నమోదుకు గడువు నవంబర్ 6న ముగుస్తుంది. నవంబర్ 25న ఓటరు ముసాయిదా జాబితాను ఎన్నికల అధికారులు విడుదల చేస్తారు. ఇక డిసెంబర్ 30 నాటికి తుది ఓటరు జాబితా విడుదలవుతుంది. దీనికి అర్హతల విషయానికొస్తే అక్టోబర్ 31, 2023 నాటికి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అప్లై చేసుకునే వారు సంబంధిత జిల్లాల్లో స్థిర నివాసం కలిగి ఉండాలి. అలాగే దీనికి కావాల్సిన పత్రాలు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో, డిగ్రీ కాన్వొకేషన్ సర్టిఫికేట్, ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ లేదా మార్కుల మెమో, ఆధార్ కార్డ్ లేదా ఓటరు గుర్తింపు కార్డు ఉండాలి.
అప్లై చేసుకునే విధానం
ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ రెండు పద్ధతుల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో చేసుకోవాలి అంటే ఈ కింద విధంగా చేయాలి.
- మొదట సీఈవో తెలంగాణ అధికారిక వెబ్సైట్లోని ఈ రిజిష్ట్రేషన్ విభాగానికి వెళ్లి దాంట్లో కౌన్సిల్ నియోజకవర్గంపై సెలక్ట్ చేసుకుని ఫారమ్ 18ని ఎంచుకోండి.
- ఆ తర్వాత మీ గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గాన్ని, అలాగే మీ జిల్లాను ఎంచుకోండి.
- మీ పేరు, ఇంటి పేరు, తండ్రి/భర్త పేరు, పుట్టిన తేదీ, లింగం వంటి వివరాలను నమోదు చేయండి.
- అవి నమోదు చేశాక విద్యకు సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేయాలి. మీరు డిగ్రీ పూర్తి చేసిన యూనివర్సిటీ పేరు, పాస్ అయిన సంవత్సరం నమోదు చేయాలి.
- ప్రస్తుతం మీరు నివసిస్తున్న ఇంటి నంబర్, వీధి, గ్రామం/ పట్టణం అలాగే జిల్లా వివరాలు నింపండి.
- ప్రస్తుతం మీకు ఉన్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఓటరు కార్డ్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్ వివరాలను ఎంటర్ చేయండి.
- మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో(100 కేబీ), డిగ్రీ సర్టిఫికేట్/మెమో(200 కేబీ) కాపీలను అప్లోడ్ చేయండి.
- నమోదు చేసిన వివరాలను మరోసారి చెక్ చేసుకుని, మీ మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి, డిక్లరేషన్ను టిక్ చేసి సబ్మీట్ బటన్ను నొక్కండి.
- దరఖాస్తు పూర్తయ్యాక చివరిగా స్క్రీన్పై ఒక అప్లికేషన్ ఐడీ వస్తుంది. దానిని నోట్ చేసుకోండి లేదా ప్రింట్ తీసుకోండి. దీని ద్వారా భవిష్యత్తులో మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ను ట్రాక్ చేయవచ్చు.
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