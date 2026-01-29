ETV Bharat / state

ఇన్‌స్టంట్​ లోన్‌ పేరుతో మోసాలు - ఫోన్‌లోని డేటా అంతా స్వాధీనం చేసుకుని బెదిరింపులు

డాక్యుమెంట్లు లేకుండా ఇన్‌స్టంట్ లోన్‌ ఇస్తామంటూ ప్రకటనలు - నమ్మి లింక్‌ క్లిక్‌ చేస్తే ఏపీకే ఫైల్‌ డౌన్‌లోడ్ - ఫోన్​లోని ఫొటోలు, వీడియోలతో బెదిరింపులు - భారీస్థాయిలో వసూలు చేస్తున్న నేరగాళ్లు

Choose ETV Bharat

Loan App Fraud Telugu : 'ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లు అవసరం లేదు. చిటికెలో లోన్‌ ఇస్తాం. కంగారేం లేదు. వాయిదా పద్ధతుల్లో తిరిగి చెల్లించండి. ఇంతకు మించిన అవకాశం మరెక్కడా ఉండదు. త్వరపడండి. కావాల్సిన సొమ్మును లోన్‌గా తీసుకోండి.' ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ప్రకటనలు కోకొల్లలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. నమ్మి ఆ లింక్స్‌ క్లిక్‌ చేశారా ఇక అంతే సంగతులు. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వారి దగ్గర ఫణంగా పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇన్‌స్టంట్‌ లోన్‌ అంటూ కేటుగాళ్లు చేస్తున్న మాయాజాలమేంటి? అసలు ఈ ప్రకటనలు నమ్మొచ్చా? ఇలాంటి వాటి పట్ల ఎలా ఉండాలో పోలీసులు ఏం చెబుతున్నారు?

నో డాక్యుమెంట్స్ అంటూ వల : హైదరాబాద్‌కు చెందిన 26 ఏళ్ల యువతికి ఇన్‌స్టంట్ లోన్‌-నో డాక్యుమెంట్స్ అంటూ వాట్సప్‌కు ఓ లింక్ వచ్చింది. అది క్లిక్ చేయగా ఏపీకే ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ అయ్యింది. యాప్‌ ఇన్‌స్టాల్ సమయంలో ఆమె అన్నింటికి అనుమతులు ఇచ్చింది. దీంతో ఫోన్ డేటా మొత్తం నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లింది. లోన్ తీసుకున్న కొద్ది రోజుల్లోనే బెదిరింపులు ప్రారంభమయ్యాయి. మార్ఫింగ్ ఫొటోలు పంపి రూ.లక్షకు పైగానే డబ్బులు వసూలు చేశారు. అయినా వేధింపులు ఆగకపోవడంతో బాధితురాలు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

ఇన్‌స్టంట్​ లోన్‌ పేరుతో మోసాలు - ఫోన్‌లోని డేటా అంతా స్వాధీనం చేసుకుని బెదిరింపులు (ETV)

రూ.8 లక్షలకు పైగా వసూలు : గతేడాది అక్టోబర్‌లో గచ్చిబౌలిలోని ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కనిపించిన ఇన్‌స్టంట్ లోన్‌ యాప్‌ యాడ్‌పై క్లిక్ చేశాడు. ఏపీకే ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని సూచనలు వచ్చాయి. అనంతరం ఆ లోన్ యాప్ ద్వారా చిన్న మొత్తంలో డబ్బులు పంపిన మోసగాళ్లు తర్వాత వడ్డీలు, ఫీజుల పేరుతో రూ.8 లక్షలకు పైగా వసూలు చేశారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అశ్లీల ఫొటోలు పంపుతామంటూ కుటుంబ సభ్యులను కూడా టార్గెట్ చేశారు. దీనిపై ఆందోళనకు గురైన బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

ఏపీకే ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ : ఉప్పల్‌కు చెందిన డిగ్రీ విద్యార్థి కళాశాల ఫీజులు, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం లోన్ కోసం వెతుకుతున్నాడు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కనిపించిన స్టూడెంట్ లోన్‌ - ఇన్‌స్టంట్ అప్రూవల్ అనే ప్రకటన అతడి దృష్టిని ఆకర్షించింది. యాడ్‌పై క్లిక్ చేయగానే వాట్సప్ నంబర్‌కు కనెక్ట్ చేసి లోన్ ఇస్తామంటూ మాట్లాడారు. ఏపీకే ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ చేయించారు. యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన వెంటనే ఫోన్‌లోని ఫొటోలు, కాంటాక్ట్స్, గ్యాలరీ అన్నిటికీ అనుమతులు తీసుకున్నారు. అనంతరం విద్యార్థి ఖాతాలో చిన్న మొత్తంలో లోన్ జమ చేసి రెండు రోజుల్లోనే రెట్టింపు డబ్బులు కట్టాలని ఒత్తిడి చేశారు. డబ్బులు ఇవ్వలేనని చెప్పగానే మోసగాళ్లు అసలు రంగు చూపించారు.

తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి లోనై : విద్యార్థి ఫొటోలను ఉపయోగించి అశ్లీల వెబ్‌సైట్లలో పెట్టినట్టు ఫేక్ స్క్రీన్‌షాట్లు సృష్టించారు. అవి అతడికి పంపుతూ బెదిరించారు. ఈ స్క్రీన్‌షాట్లను విద్యార్థి కాలేజ్ గ్రూపులకు, కుటుంబ సభ్యులకు పంపుతామని బెదిరించారు. దీంతో విద్యార్థి తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యాడు. కళాశాలకు వెళ్లలేని స్థితికి చేరాడు. కుటుంబ సభ్యులతో కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. చివరకు విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో సైబర్ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇదే తరహాలో కేసులు నమోదు అవుతున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

"ఎలాంటి డాక్యుమెంట్​ లేకుండా లోన్​ ఇస్తాం అంటారు. లేదా ఫ్రీ గిఫ్ట్ వచ్చింది అంటారు. ఇవే ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్​లో ఉన్నాయి. మెసేజ్​ లేదా వాట్సప్​లో ఏపీకే ఫైళ్లను పంపుతారు. దానిలో మన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అడుగుతారు. ఈ ఏపీకే ఫైళ్లు మన ఫోన్​లో ఇన్​స్టాల్​ అవుతాయి. ఫోన్​కు సంబంధించిన వివరాలను తన ఆధీనంలోనికి తీసుకుంటాయి. దీనిని నేరగాళ్లు కంట్రోల్​ చేస్తారు." - అరవింద్ బాబు, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం డీసీపీ

ప్రకటనలను నమ్మి మోసపోవద్దు : డాక్యుమెంట్లు లేకుండా లోన్ ఇస్తామంటూ వచ్చే సోషల్ మీడియా ప్రకటనలను నమ్మి సంబంధం లేని ఏపీకే ఫైల్స్‌ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డౌన్‌లోడ్ చేయకూడదని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లోన్ యాప్ పేరుతో ఫోటోలు, కాంటాక్ట్స్, మెసేజెస్, కాల్ లాగ్స్ వంటి అనుమతులు అడిగితే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలని ఇవే తర్వాత బెదిరింపులకు వాడతారని గుర్తించాలన్నారు. అశ్లీలంగా మార్ఫ్ చేసిన ఫోటోలు లేదా పోర్న్ సైట్ స్క్రీన్‌షాట్లు చూపిస్తూ బెదిరిస్తే భయపడి డబ్బులు కట్టకూడదని చెప్పారు. చాలావరకు అవి ఫేక్‌గా సృష్టించినవేనని అనుమానాస్పద యాప్ ఇన్‌స్టాల్ అయితే వెంటనే డిలీట్ చేసి ఫోన్‌లోని అనుమతులు చెక్ చేయాలని తెలిపారు.

ఇటువంటి మోసాల బారిన పడినప్పుడు బ్యాంక్ పాస్‌వర్డ్స్ మార్చాలని చెబుతున్న పోలీసులు ఒంటరిగా బాధపడకుండా కుటుంబ సభ్యుల సాయం తీసుకుని ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. సినీనటి శ్రీలీల సైతం ఇలాంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

"ఇన్​స్టెంట్​ లోన్​ ఇస్తామని ఏపీకే ఫైల్​ డౌన్లోడ్​ చేయమంటూ మన ఫోన్​లోని సమాచారాన్ని దొంగిలిస్తారు. మన ఫొటోలు, వీడియోలు వారి కంట్రోల్​లోనికి తీసుకుంటారు. మనకు నగదు బదిలీ చేసిన తర్వాత తిరిగి అధిక మొత్తంలో చెల్లించాలని అంటారు. లేదంటే మన ఫొటోలను చెడుగా మార్చి వాటిని మన బంధువులకు పంపుతామని బెదిరిస్తారు. పరువు తీస్తాం అంటూ బెదిరింపు చర్యలకు పాల్పడతారు. తక్షణ లోన్​ కోసం ఎలాంటి ఏపీకేలను ఎక్కించుకొని మోసపోవద్దు. సోషల్​ మీడియాలో వచ్చే ఫేక్ లోన్​ యాప్స్​ను సంప్రదించి మన సమాచారాన్ని షేర్ చేయకండి. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు 1930కు లేదా www.cybercrime.govt.in లో సమాచారం పంపండి. " - శ్రీలీల, సినీ నటి

జీవితాన్నే ప్రమాదంలో పడేస్తాయి : లోన్ అవసరం ఉండొచ్చు కానీ ఒక క్లిక్‌తో వచ్చే లోన్‌లన్నీ మన ఫోటోలు, జీవితాన్నే ప్రమాదంలో పడేస్తాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏపీకే ఫైల్స్‌కు దూరంగా ఉండాలని సైబర్ మోసగాళ్లకు చిక్కి బాధితులుగా మారొద్దని జాగ్రత్తలు చెబుతున్నారు.

