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పేపర్లు చూపించాల్సిందే : ఆర్టీవో ఆఫీసుల్లో 'ఆన్​లైన్​' అంటే కుదరదు!

పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసినా జిరాక్స్ అడుగుతున్న రవాణా సిబ్బంది - అన్ని సేవలు పోర్టల్‌లో కావడం లేదని చెబుతున్న అధికారులు - వివరాలు సరిగా కనిపించని సందర్భాల్లో మాత్రం మాన్యువల్‌గా అడుగుతున్నట్లు వెల్లడి

RTO Offices in Telangana
RTO Offices in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 12:59 PM IST

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Registration Problems RTO Offices in Telangana : తెలంగాణలో ఆర్టీవో కార్యాలయానికి సంబంధించిన పనులన్నీ ఇక పేపర్​ లేకుండా జరుగుతాయి. ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకుంటే కావాల్సిన ధ్రువపత్రం పోస్టులో ఇంటికే వచ్చేస్తుందని వాహన్, సారథి పోర్టల్‌లు ప్రారంభించినప్పుడు ప్రభుత్వ పెద్దలు, ప్రజా ప్రతినిధులు చెప్పిన మాటలు. వాహన ఆర్సీ (రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫకేట్)ల విషయంలో తప్ప, మిగతా సేవల్లో ఇది ఏ మాత్రం అమలుకు నోచుకోవడం లేదు.

కొత్త పోర్టళ్లకు అలవాటు పడకపోవడంతో : సాధారణంగా లెర్నర్‌ లైసెన్స్‌ కోసం కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన సారథి పోర్టల్‌లో దరఖాస్తు చేసేటప్పుడే వయసు, నివాస, ఫిజికల్‌ ఫిట్‌నెస్‌పై సెల్ఫ్‌ డిక్లరేషన్‌ సర్టిఫికెట్లు అప్‌లోడ్‌ చేస్తాం. ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌ పొందేటప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ కొన్ని ఆర్టీవో కార్యాలయాలు ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నాయన్న విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా, మాన్యువల్‌గా జిరాక్స్‌ ప్రింట్​ తీసుకురావాలి అని చెబుతున్నాయి.

సిబ్బంది కొత్త పోర్టళ్లకు అలవాటు పడకపోవడంతో : అధికారులు మాట్లాడుతూ కొత్త వాహన ఆర్సీ ప్రక్రియ మొత్తం ఆన్‌లైన్‌లోనే పూర్తవుతోందని అంటున్నారు. డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సుల విషయంలో మాత్రం సారథి పోర్టల్​ పురోగతిలో ఉందని, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సుల్లో మార్పులు చేర్పుల విషయాల్లో అన్ని సేవలు పోర్టల్‌లో కావడం లేదని చెబుతున్నారు. కొన్ని అంశాలు మాత్రం మాన్యువల్‌గా చేయాల్సి వస్తోందని అంటున్నారు. అప్‌లోడ్‌ చేసిన పత్రాల్లో వివరాలు సరిగా కనిపించని సందర్భాల్లో మాత్రం మాన్యువల్‌గా తప్పనిసరిగా అడుగుతున్నారని చెబుతున్నారు. సిబ్బంది పూర్తిగా కొత్త పోర్టళ్లకు అలవాటు పడకపోవడంతో కొన్నిచోట్ల ఈ సమస్య తలెత్తే అవకాశాలు ఉండొచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు.

ఇంటికి చేరని డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ : డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ కార్యాలయాల నుంచి సకాలంలో ఇంటికి రావడం లేదు. 15 రోజుల్లో చేతికి అందాల్సిన డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సుల కోసం వాహనాదారులు నెలల తరబడి ఎదురుచూస్తున్నారు. మళ్లీ ప్రైవేటు ఏజెంట్ల ద్వారా లైసెన్సులు తీసుకోవాల్సిన దస్థితి ఏర్పడిందని ఆరోపిస్తున్నారు. ఎం-పరివాహన్‌ యాప్‌లో కొత్త కార్డు వివరాలు చూపిస్తున్నా ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఒరిజినల్‌ కార్డులు చూపించాలని అడిగినప్పుడు వాహనదారులు ఇబ్బందులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పోస్టు నుంచి వెనక్కి వచ్చిన కార్డుల కోసం హైదరాబాద్‌ సెంట్రల్‌ కార్యాలయంలో డెస్క్‌ ఏర్పాటు చేసి వాటిని సంబంధిత వ్యక్తులకు ఇచ్చే ఏర్పాటు ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మిగతా కార్యాలయాల్లోనూ ఇవి ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

"ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసిన పత్రాల్లో అక్షరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయా లేదో ఒకసారి చెక్‌ చేసుకోవాలి. అక్షరాలు కనిపించకపోతే తనిఖీ చేసే క్రమంలో వాటిని పెండింగ్‌ పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే జిరాక్స్‌ పేపర్లైనా తెచ్చి చూపించాలని అడుగుతారు. డీఎల్‌లు ఇంకా మొత్తం ఆన్‌లైన్‌ కాలేదు. పోస్ట్​ ఆఫీస్​ ద్వారా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ అందని వారు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. పోస్టులో వెళ్లనివి తిరిగి మళ్లీ ఆఫీసులకే కార్యాలయాలకు వస్తాయి. వీటి కోసం అన్ని ఆర్టీవో కార్యాలయాల్లో త్వరలో హెల్ప్‌ డెస్క్‌లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి 4 లేదా 4 నుంచి 5 గంటలకు సంబంధిత వ్యక్తి వెళ్లి ఆధారాలు చూపించి, సెల్ఫ్‌ డిక్లరేషన్‌ ఇచ్చి డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ను నేరుగా తీసుకెళ్లొచ్చు" -వెంకటరమణ, జేటీసీ, హైదరాబాద్‌

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ONLINE REGISTRATION PROBLEMS
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తెలంగాణలో ఆర్టీవో ఆఫీసులు
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