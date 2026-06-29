బిల్లుల చెల్లింపుల జాప్యానికి చెక్ - ఎంఎస్ఎంఈలకు ఆన్లైన్ ఓడీఆర్ పోర్టల్
45 రోజుల్లో చెల్లింపులు తప్పనిసరి - ఆలస్యమైతే ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం - ఆన్లైన్ ద్వారా 90 రోజుల్లో పరిష్కారం - మంగళగిరిలో ప్రధాన కార్యాలయం, 4 ప్రాంతీయ కేంద్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 11:37 AM IST
Online Dispute Resolution Mechanism For MSME : సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు (ఎంఎస్ఎంఈలు) ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఒకటైన బిల్లుల చెల్లింపుల జాప్యానికి పరిష్కారం చూపేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ (ఓడీఆర్) పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఉత్పత్తులు లేదా సేవలు సరఫరా చేసిన తర్వాత కొనుగోలు సంస్థలు నిర్ణీత గడువులో చెల్లింపులు చేయకపోవడంతో చిన్న పరిశ్రమలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా డిజిటల్ విధానంలోనే వివాదాలను పరిష్కరించేలా ఎంఎస్ఎంఈ ఓడీఆర్ పోర్టల్ను రూపొందించారు.
45 రోజుల్లో బిల్లుల చెల్లింపు తప్పనిసరి : ఎంఎస్ఎంఈ అభివృద్ధి చట్టం ప్రకారం, కొనుగోలు సంస్థలు ఉత్పత్తులు లేదా సేవలు అందుకున్న తేదీ నుంచి గరిష్ఠంగా 45 రోజుల్లోపు బిల్లులను చెల్లించాలి. అయితే అనేక సంస్థలు ఈ నిబంధనను పాటించకుండా 90 నుంచి 180 రోజుల వరకు చెల్లింపులు ఆలస్యం చేస్తున్నాయి. దీంతో చిన్న పరిశ్రమల నగదు ప్రవాహం దెబ్బతిని, నిర్వహణ కష్టంగా మారుతోంది.
ఆన్లైన్లోనే ఫిర్యాదు, పరిష్కారం : చెల్లింపులు ఆలస్యం అయినప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ యజమానులు odr.msme.gov.in పోర్టల్లో అవసరమైన పత్రాలతో ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు. కేసు నమోదు నుంచి విచారణ, మధ్యవర్తిత్వం, ఆర్బిట్రేషన్, తుది తీర్పు వరకు మొత్తం ప్రక్రియ ఆన్లైన్లోనే నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రక్రియను పరిశ్రమల శాఖ పరిధిలో పనిచేసే ఎంఎస్ఎంఈ ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ పర్యవేక్షిస్తుంది.
ఎవరికి అవకాశం? : ఉద్యమ్ పోర్టల్లో నమోదైన సూక్ష్మ, చిన్న పరిశ్రమలు మాత్రమే ఈ పోర్టల్ ద్వారా క్లెయిమ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ఈ సదుపాయం వర్తించదు. కొనుగోలుదారుడు చెల్లింపులు చేయకపోతే సరఫరాదారు నేరుగా ఓడీఆర్ పోర్టల్లో కేసు నమోదు చేయవచ్చు.
ఆలస్యానికి మూడు రెట్లు చక్రవడ్డీ : నిర్ణీత గడువులో చెల్లింపులు చేయని కొనుగోలుదారులు, బకాయితో పాటు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) నిర్ణయించిన బ్యాంకు రేటుకు మూడు రెట్లు చక్రవడ్డీ కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కేసు కౌన్సిల్ పరిధిలోకి వచ్చిన తర్వాత సాధారణంగా 90 రోజుల్లోపు వివాద పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటారు.
రాష్ట్రంలో నాలుగు ప్రాంతీయ కౌన్సిల్ కేంద్రాలు : ఫిర్యాదుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంగళగిరిలోని పరిశ్రమల శాఖ కార్యాలయంతో పాటు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి, కర్నూలు ప్రాంతాల్లో ప్రాంతీయ ఎంఎస్ఎంఈ ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రాంతాల వారీగా ఫిర్యాదులను విభజించడం ద్వారా కేసుల పరిష్కారం మరింత వేగంగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఏపీలో నమోదైన అమ్మకందారులు రాష్ట్ర కౌన్సిల్ పరిధిలోకి వస్తారు. కొనుగోలుదారుడు దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
కేసు నమోదుకు అవసరమైన పత్రాలు : ఓడీఆర్ పోర్టల్లో కేసు నమోదు చేయాలంటే ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్, కొనుగోలుదారుడు జారీ చేసిన వర్క్ ఆర్డర్ లేదా పర్చేజ్ ఆర్డర్, జీఎస్టీ నంబర్, ఈ-మెయిల్, ఫోన్ నంబర్, చిరునామా, సరఫరాదారు జారీ చేసిన ఇన్వాయిస్, ఉత్పత్తులు లేదా సేవలు అందించినట్లు రుజువులు, గతంలో పంపిన రిమైండర్ లేఖలు లేదా ఈ-మెయిల్స్, సమర్పించిన వివరాలు వాస్తవమని తెలిపే అఫిడవిట్ వంటి పత్రాలు సమర్పించాలి. అలాగే కొనుగోలుదారుడు తన వాదనను స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ రూపంలో సమర్పించాలని కౌన్సిల్ కోరుతుంది.
చిన్న పరిశ్రమలకు పెద్ద ఊరట : ఓడీఆర్ విధానం ద్వారా కేసు నమోదు, నోటీసుల జారీ, ఆధారాల అప్లోడ్, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణ వంటి అన్ని ప్రక్రియలు ఆన్లైన్లోనే జరుగుతాయి. దీంతో కౌన్సిల్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు. కన్సిలియేషన్, ఆర్బిట్రేషన్ కోసం పదేపదే హాజరు కావాల్సిన ఇబ్బంది కూడా తగ్గుతుంది.
ముందు రాజీకి అవకాశం.. తర్వాత అధికారిక విచారణ : ఫిర్యాదు నమోదు అయిన తర్వాత ఇరుపక్షాలు పరస్పర అంగీకారంతో సమస్యను పరిష్కరించుకునేందుకు 15 నుంచి 30 రోజుల వరకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కొనుగోలుదారుడు స్పందించకపోతే కేసు అధికారికంగా రాష్ట్ర ఎంఎస్ఎంఈ ఫెసిలిటేషన్ కౌన్సిల్కు బదిలీ అవుతుంది. అనంతరం కౌన్సిల్ ఆన్లైన్ ద్వారా మధ్యవర్తిత్వం లేదా ఆర్బిట్రేషన్ నిర్వహించి వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తుంది.
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