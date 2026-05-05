ఫిలిప్పీన్స్‌ క్రికెట్​ బెట్టింగ్ ముఠా గుట్టురట్టు - కళ్యాణదుర్గంలో 10 మంది అరెస్ట్

ఆన్‌లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ దందా - అనంతపురం పోలీసులకు చిక్కిన అంతర్జాతీయ ముఠా - రూ.19.7 లక్షలు స్వాధీనం - క్రికెట్ మక్కువతో యువతకు వల

Online Cricket Betting Gang Arrested in Kalyanadurgam of Anantapur
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 4:10 PM IST

Updated : May 5, 2026 at 4:40 PM IST

Online Cricket Betting Gang Arrested in Kalyanadurg of Anantapur: ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియాపై మక్కువ, ఆన్‌లైన్ గేమ్‌ల వ్యసనం యువతను పక్కదారి పట్టిస్తోంది. డబ్బు సంపాదన ఈజీ అంటూ వచ్చే యాప్‌లు, లింకులు, బెట్టింగ్​ల వలలు జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నాయి. క్రికెట్‌పై ఉన్న మక్కువను ఆసరాగా చేసుకొని దేశవ్యాప్తంగా యువతను దోచుకుంటున్న అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టును అనంతపురం పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఫిలిప్పీన్స్‌ కేంద్రంగా నడుస్తున్న ఆన్‌లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ ముఠాకు కళ్యాణదుర్గంలో ఏజెంట్ దొరికిపోవడంతో తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలింది.

ఫిలిప్పీన్స్‌ కేంద్రంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆన్‌లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న అంతర్జాతీయ ముఠా గుట్టును అనంతపురం పోలీసులు రట్టు చేశారు. క్రికెట్‌పై మక్కువ ఉన్న యువతను లక్ష్యంగా చేసుకొని బెట్టింగ్‌లకు ప్రోత్సహిస్తూ లక్షలు దండుకుంటున్న ఈ ముఠా బాగోతం కళ్యాణదుర్గంలో బయటపడింది.

దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాల్లో ఏజెంట్లను నియమించుకొని వారి ద్వారా ఆన్‌లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. కళ్యాణదుర్గానికి చెందిన తలారి మధు ఈ ముఠా కోసం పని చేస్తున్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తీగ లాగితే డొంక కదిలినట్లు విచారణలో ఈ దందా మూలాలు ఫిలిప్పీన్స్‌ వరకు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.

12 మంది వివరాలు వెల్లడి - 10 మంది అరెస్ట్​: తలారి మధును విచారించగా ఈ ముఠా కోసం పని చేస్తున్న 12 మంది వివరాలను వెల్లడించాడు. వారిలో 10 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పిలిప్పీన్స్‌లో ఉన్న శివ, కర్ణాటకకు చెందిన సచిన్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. వీరిలో శివ కీలక నిందితుడు కావడంతో అతడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.

రూ.19.70 లక్షలు స్వాధీనం: అరెస్టయిన 10 మంది నిందితుల నుంచి రూ.19.70 లక్షల నగదు, 4 ద్విచక్ర వాహనాలు, 3 ల్యాప్‌టాప్‌లు, 15 సిమ్ కార్డులు, 4 చెక్ బుక్కులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ పి.జగదీష్ మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. నిందితులను మీడియా ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. పరారీలో ఉన్న ఇద్దరు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని ఎస్పీ తెలిపారు.

'ఈ అంతర్జాతీయ ముఠా డ్రీమ్​ ప్లేవన్​ అనే యాప్​ ద్వారా దందా నడిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి పది మంది, ఫిలిప్పీన్స్‌ నుంచి మరో వ్యక్తితో కలిసి ఈ వ్యవహారం సాగిస్తున్నారు. లోకల్​గా సిమ్​ కార్డులు, పాస్​బుక్​లు తీసుకుని కార్గో పాంట్లలో పెట్టి పంపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆరుగురిని అరెస్ట్​ చేశాం. మిగిలిన వారిని త్వరలోనే అదుపులోకి తీసుకుంటాం.' -జగదీష్, అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ

