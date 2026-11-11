ఐఐటీ తరహాలో బోధన - జేఎన్టీయూ విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ పాఠాలు
Online Teaching in JNTU Colleges : జేఎన్టీయూ విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహించనున్నారు. అనుబంధ కళాశాలల విద్యార్థులకు నాణ్యమైన బోధన, ప్రయోగశాలలు, పరిశోధనలపై ఆసక్తి పెరిగేలా కార్యాచరణ చేయనున్నారు.
Published : November 11, 2026 at 1:03 PM IST
జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం (జేఎన్టీయూ) తన అనుబంధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు ఐఐటీ తరహాలో ఆన్లైన్ బోధనను అందించనుంది. జేఎన్టీయూ స్టూడియో నుంచి సిరిసిల్ల, పాలేరు, వనపర్తి, మహబూబాబాద్, జగిత్యాలలోని ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్టుల ప్రొఫెసర్లు ప్రతి శుక్రవారం, శనివారం ఆన్లైన్లో పాఠాలు బోధిస్తారు.
ఒక్కో విడతలో రెండు కళాశాలలకు పాఠాలు చెప్పనున్నారు. జేఎన్టీయూ అనుబంధ కళాశాలల్లో ప్రొఫెసర్ల కొరతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉన్నతాధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సెమిస్టర్ పరీక్షల్లో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యేలా చూడటానికి అధికారులు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ప్రయోగశాలల్లో పరిశోధనలు, ప్రయోగాల పట్ల ఆయా కళాశాలల విద్యార్థుల్లో ఆసక్తిని ప్రోత్సహించేలా కార్యాచరణను రూపొందించారు.
ఆంగ్లంలో అనర్గళంగా మాట్లాడేలా
గ్రామీణ నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులను ఇంజినీర్లుగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన జిల్లాల్లో జేఎన్టీయూకు అనుబంధంగా ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలను ఏర్పాటు చేసింది. 8 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో 4,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఇక్కడ విద్యార్థులకు బోధించడానికి ప్రొఫెసర్లు లేకపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. విద్యార్థులకు సాంకేతిక నైపుణ్యాలను నేర్పేందుకు, ఆంగ్ల భాషపై పట్టును మెరుగుపరిచేందుకు, జేఎన్టీయూహెచ్ ప్రధాన క్యాంపస్ నుంచి ఆన్లైన్ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ ప్రధాన క్యాంపస్లోని ప్రొఫెసర్లతో వారికి పాఠాలు బోధించడం, అక్కడి విద్యార్థులను జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్తో అనుసంధానించాలనేవి ప్రధాన లక్ష్యాలు. అదనంగా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీపై ప్రాక్టికల్ తరగతులు నిర్వహించనున్నారు. దీంతో విద్యార్థుల విషయ పరిజ్ఞానం, అవగాహన పెరుగుతుంది.
రైతులకు ఉపయోగపడేలా
గ్రామస్థులకు, రైతులకు ఉపయోగపడే పరికరాలు, యంత్రాలను తయారు చేయడంలో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థుల ఆలోచనలను ప్రొఫెసర్లు ప్రోత్సహిస్తారు. వారికి ఆన్లైన్ పాఠాల ద్వారా మరింత సమాచారం అందించనున్నారు. వనపర్తి, సిరిసిల్ల, మహబూబాబాద్లోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల విద్యార్థులకు, జేఎన్టీయూ క్యాంపస్ విద్యార్థులకు ఆలోచనా తీరు భిన్నంగా ఉంటుంది.
గ్రామీణ విద్యార్థులూ నాణ్యమైన విద్యను అభ్యసించడానికి ఆన్లైన్ పాఠాలు సహాయపడతాయి. అనుబంధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో కేవలం సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ ల్యాబ్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి అదనంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, కెమికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రయోగశాలలను విద్యార్థులకు పరిచయం చేస్తారు.
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