వర్సిటీల 'నీటి పొదుపు' మంత్రం: బాసర IIITలో ఆన్లైన్ క్లాసులు - పాలమూరు క్యాంపస్లో దిగుడు బావుల వాడకం
Water Shortage at RGUKT : ఎల్నినో నేపథ్యంలో బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో నీటి కష్టాలు ప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం ఆన్లైన్లో క్లాసులు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : October 25, 2026 at 11:02 AM IST
Water Shortage at RGUKT : ఎల్నినో నేపథ్యంలో నీరు, కరెంట్ సమస్యను అధిగమించేందుకు యూనివర్సిటీలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుకుతున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రణాళికలను రూపొందించగా, మరికొన్ని ఆ దిశగా దృష్టి సారించాయి. బాసర ఆర్జీయూకేటీలో నీటి కొరత కారణంగా ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహిస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు. దసరా సెలవుల పొడగింపులోనే యూనివర్సిటీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక్కడ దాదాపు 9 వేల మంది విద్యార్థులు, 1000 మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు. రోజుకు 20 లక్షల లీటర్ల నీరు అవసరం పడుతోంది.
గోదావరి నది నుంచి ప్రతిరోజూ అవసరమైన నీటిలో సగమే ఆర్జీయూకేటీ ప్రాంగణంలోని 27 ఎకరాల రిజర్వాయర్కు చేరుతోంది. బోర్లలో భూగర్భ జలాలు తగ్గాయి. ఫలితంగా దసరా సెలవులను పొడిగించారు. 26 నుంచి పూర్తిగా ఆన్లైన్లో తరగతులు నిర్వహిస్తామని, అందుకు విద్యార్థులు సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులు శనివారం షెడ్యూల్ విడుదల చేశారు. నవంబర్ 17 వరకు సిలబస్ పూర్తి చేయాలని వర్సిటీ నిర్ణయించింది. పీయూసీ మొదటి, రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు నవంబర్ 10, ఇంజినీరింగ్ మొదటి సంవత్సరం నుంచి నాలుగో సంవత్సరం విద్యార్థులందరూ నవంబర్ 18న తిరిగి కాలేజీల్లో రిపోర్టు చేయాలని వర్సిటీ సూచించింది.
వివిధ పరీక్షలు ఇలా
- పీయూసీ నుంచి ఇంజినీరింగ్ నాలుగో సంవత్సరం విద్యార్థులందరికీ నవంబర్ 19 నుంచి 21 వరకు ఆబ్జెక్టివ్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. ఇంజినీరింగ్ మొదటి, రెండవ సంవత్సరం బ్యాచ్లకు ల్యాబ్ పరీక్షలు నవంబర్ 23 నుంచి 28 వరకు, థియరీ పరీక్షలు నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 6 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
- ఇంజినీరింగ్ మూడు, నాలుగో సంవత్సరం బ్యాచ్లకు థియరీ పరీక్షలు నవంబరు 23 నుంచి 29 వరకు, ల్యాబ్ పరీక్షలు నవంబరు 30 నుంచి డిసెంబరు 3 వరకు జరుగుతాయి. పీయూసీ మొదటి, రెండవ సంవత్సరం విద్యార్థులకు థియరీ పరీక్షలు నవంబరు 23 నుంచి డిసెంబరు 6 వరకు నిర్వహిస్తారు.
- రిమిడియల్ పరీక్షలు బీ22, బీ23, బీ24 బ్యాచ్లకు అక్టోబరు 27 నుంచి నవంబరు 11 వరకు, ఇంజినీరింగ్ సెమిస్టర్ 2 రిమిడియల్స్ నవంబరు 10 నుంచి 18 వరకు, మిగిలిన పెండింగ్ పీయూసీ మొదటి, రెండో సంవత్సరం రిమిడియల్ పరీక్షలు డిసెంబరు 7 నుంచి ప్రారంభమవుతాయని వర్సిటీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
పాలమూరు విశ్వవిద్యాలయంలో రీసైక్లింగ్ ప్లాంటు
నీటి వినియోగం విషయంలో పాలమూరు విశ్వవిద్యాలయం ముందుగానే అప్రమత్తమైంది. వర్సిటీ ప్రాంగణంలో సుమారు 2 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. ప్రాంగణంలోని నాలుగు దిగుడు బావులను తాగునీరు మినహా ఇతర అవసరాలకు వాడుకోవాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. మరోవైపు 50 కిలోవాట్ల సోలార్ విద్యుత్ను వినియోగంలోకి తెచ్చారు. నీటిని రీసైక్లింగ్ చేసి వాడుకునేందుకు వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంటునే నిర్మిస్తున్నారు. నీరు, విద్యుత్ను పొదుపుగా వాడాలని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు.
ఇతర యూనివర్సిటీలు, విద్యాసంస్థలు కూడా పరిస్థితిని క్షుణ్నంగా గమనిస్తున్నాయి. బోర్వెల్స్ ద్వారా వచ్చే నీటిని నిత్యం పరిశీలిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి పెద్దగా ఇబ్బంది లేదని, మున్ముందు నీటిని, విద్యుత్ను పొదుపుగా వాడుకునేందుకు ఆదేశాలు ఇస్తామని తెలంగాణ వర్సిటీ వైస్ ఛాన్స్లర్ చెప్పారు.
పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశాలు!
పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధిలో 495 కేజీబీవీ విద్యాలయాలున్నాయి. రెసిడెన్షియల్ విధానంలో నడిచే వాటిల్లో 1.40 లక్షల మంది అమ్మాయిలు చదువుతున్నారు. మరో 194 మోడల్ స్కూళ్లు ఉండగా, ఒక్కోచోట 100 మంది చొప్పున విద్యార్థులు హాస్టల్లో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నీరు, కరెంట్ పొదుపు చర్యలు సహా పలు సూచనలతో ఆదేశాలు జారీ చేసేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ సైతం సమాయత్తమైంది.
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