ఐపీఎల్ ప్రిడిక్షన్ పేరిట బెట్టింగ్ ఉచ్చు - సోషల్ మీడియా ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్ల మాటలు నమ్మొద్దు!

సోషల్ మీడియాలో ఊదరగొడుతూ నిలువునా ముంచేస్తున్న ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు - క్రికెట్​ మ్యాచ్​ ముందస్తు అంచనాలు వంద శాతం కచ్చితత్వంతో ఉంటాయని బురిడీ - బెట్టింగ్​ యాప్‌లపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసుల నిఘా

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 12:51 PM IST

Social Media Influencers IPL Prediction Scams : ఐపీఎల్‌ (ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్) ప్రిడిక్షన్‌ పేరుతో కొందరు సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు ఆన్​లైన్​లో ఊదరగొడుతూ, అమాయకపు యువతను నిలువునా ముంచేస్తున్నారు. మ్యాచ్ మొదలైన దగ్గర నుంచి టాస్‌ ఎవరు గెలుస్తారు? ఏ జట్టు విజయం సాధిస్తుందో ముందే అంచనాలు చెబుతాయంటూ కొన్ని వెబ్‌సైట్లు, యాప్‌లకు విస్తృత ప్రచారం చేస్తూ యువతను బెట్టింగ్‌ ఊబిలోకి లాగుతున్నారు. కష్టపడకుండా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించే పేరుతో ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు ఆన్‌లైన్‌ యాడ్స్​తో ముంచెత్తుతుంటే, కొందరు ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు కూడా ఆ నేరంలో పాలు పంచుకుంటున్నారు.

129 సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ బ్లాక్ : ఫలానా వెబ్‌సైట్, యాప్‌లు ఐపీఎల్​లో జరిగే ముందస్తు అంచనాలు వంద శాతం కచ్చితత్వంతో ఉన్నాయంటూ విరివిగా తప్పుడు ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. దీన్ని నమ్మి స్థాయికి మించి పందెం కాస్తూ ఎందరి జీవితాలో ఆగం అవుతున్నాయి. రాజధానిలో హైదరాబాద్​ సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీస్‌స్టేషన్లకు వచ్చే బెట్టింగ్‌లో డబ్బు నష్టపోయే ఫిర్యాదుదారుల్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ఈ ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ల ఫేక్ ప్రకటనల బాగోతం బయటపడుతోంది. వీటిపై ఇటీవల దృష్టి సారించిన పోలీసులు, ఏకంగా 494 పెయిడ్‌ ప్రకటనలు, వాటి గురించి ప్రచారం చేస్తున్న 129 సోషల్‌ మీడియా ప్రొఫైళ్లు, అకౌంట్స్​ను బ్లాక్‌ చేయించారు.

అంచనాలు నమ్మితే దారుణాలు : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఇతర సందర్భాలతో పోలిస్తే ఐపీఎల్‌ సమయంలో ప్రతిరోజూ రూ.వందల కోట్ల విలువ చేసే పందేలు జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. బెట్టింగ్‌ యాప్‌ నిర్వాహకులు ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ల ఫాలోవర్ల సంఖ్య ఆధారంగా డబ్బు చెల్లిస్తూ, విస్తృత ప్రచారం చేయిస్తున్నాయి. దీనికితోడు కొంతమంది యువకుల్ని ఏజెంట్లుగా నియమించి యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని టెలిగ్రామ్‌లోనూ విస్తృతంగా ప్రకటనలు గుప్పిస్తున్నారు.

నష్టపోతే ఆత్మహత్యలే శరణ్యం : ప్రారంభంలో ఈ యాప్‌లు కొంతమేర లాభాలు ఇస్తూ మెల్లగా ముగ్గులోకి దించుతున్నాయి. వీటికి ఆశపడుతున్న యువత మరింత సంపాదించొచ్చనే ఉద్దేశంతో లోన్‌యాప్‌లో అప్పులు తీసుకోవడం, ద్విచక్రవాహనాలు తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తీసుకుని మరి పందెం కాస్తున్నారు. తీరా డబ్బులు నష్టపోయాక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అప్పులు తీర్చేందుకు కొందరు దొంగతనాల బాట సైతం పడుతున్నారు. కొన్నాళ్లుగా బెట్టింగ్‌ యాప్‌లు ఉపయోగించేవారి మీద సైబర్​ క్రైం పోలీసులు గట్టి నిఘా పెడుతున్నారు. ఐపీ అడ్రస్‌లు, ఇతర టెక్నాలజీ మార్గాల్లో పందెం కాస్తున్న వారిని గుర్తిస్తున్నారు.

అసత్య ప్రచారాలు చేస్తూ : ఐపీఎల్ ప్రిడిక్షన్ పేరిట ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ఉచ్చు జాగ్రత్త అని పోలీసు కమిషనర్ సజ్జనార్ ట్వీట్​ చేశారు. ఐపీఎల్ క్రికెట్ ఫీవర్‌ను ఆసరాగా చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో కొందరు మోసపూరిత ప్రకటనలతో విరుచుకుపడుతున్నారన్నారు. కేవలం డబ్బు కోసం కొంతమంది ఇన్​ఫ్లూయెన్సర్లు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తూ సామాన్యులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టాస్ ఎవరిది!? మ్యాచ్ ఏ టీమ్ గెలుస్తుంది!? అని ముందే చెబుతామంటూ మిమ్మల్ని తమ ఛానెల్స్‌లో సబ్‌స్క్రైబ్ చేయించుకుని, నిలువునా ముంచే బెట్టింగ్ ఊబిలోకి లాగుతున్నారని చెప్పారు. ఇలాంటి ఫేక్ ప్రిడిక్షన్ ఛానెళ్ల మాటలు నమ్మి మీ కష్టార్జితాన్ని పోగొట్టుకోవద్దని సూచించారు. ఇలాంటి ప్రమోషన్ల విషయంలో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందని హెచ్చరించారు. గత నెల రోజుల్లోనే 494 పెయిడ్ యాడ్స్​ను, వాటిని ప్రచారం చేస్తున్న 129 సోషల్ మీడియా ప్రొఫైళ్లను బ్లాక్ చేయించినట్లు తెలిపారు. ఈ నిఘా నిరంతరం కొనసాగుతుందన్న ఆయన బాధ్యులపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఇలాంటి మోసపూరిత యాడ్స్ మీ దృష్టికి వచ్చినా లేదా మీరు మోసపోయినా, వెంటనే 1930 నంబరుకు కాల్ చేసి http://cybercrime.gov.in పోర్టల్‌లో ఫిర్యాదు చేయాలని పేర్కొన్నారు.

"ఐపీఎల్, క్రికెట్‌ మ్యాచ్‌ ప్రిడిక్షన్‌ పేరుతో జరిగే మోసపూరిత యాడ్స్​పై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాం. మోసాలకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మోసపూరిత యాడ్స్‌ పౌరుల దృష్టికొచ్చినా నమ్మి డబ్బు కోల్పోయినా నేషనల్​ సైబర్‌ క్రైమ్‌ టోల్‌ఫ్రీ 1930 లేదా, సైబర్‌క్రైమ్‌ వెబ్‌సైట్‌లో ఫిర్యాదు చేయండి" -సజ్జనార్, హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌

