ఉల్లి @100 : కొనేవారికి కన్నీళ్లు - రైతులకు ఆనందభాష్పాలు
మలక్పేట మార్కెట్కు భారీగా పడిపోయిన ఉల్లి రాక - మరో నెలపాటు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందంటున్న నిపుణులు - ఉల్లి సాగు విస్తీర్ణం పెంపుపై ప్రభుత్వ, ఉద్యాన శాఖలు దృష్టి
Published : September 4, 2026 at 3:39 PM IST
Onion Prices Surged : రాష్ట్రంలో ఉల్లి ధరలు పెరిగి వినియోగదారులు గగ్గోలు పెడుతుంటే, టోకు మార్కెట్లో రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు లభిస్తుండటంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎగువ రాష్ట్రాల్లో ఆశించిన పంట దిగుబడులు లేకపోవడంతో కొరత ఏర్పడి ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. చిల్లర మార్కెట్లో కిలో ధర రూ.60 నుంచి రూ.70 గా ఉండడం వల్ల కొనుగోలుదారులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. టోకు మార్కెట్లో క్వింటా ధర రూ.5000 పైగా పలుకుతుండటంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కిలో తెల్ల ఉల్లి ధర రూ.100 : వాతావరణ మార్పులతో ఉల్లి పంట దిగుబడులు తగ్గి మార్కెట్లో కొరత ఏర్పడింది. దీంతో ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్లో ఎర్ర ఉల్లి కిలో రూ.60 నుంచి రూ.70 వరకు, తెల్ల ఉల్లి రూ.100 వరకు ఉంది. అతి పెద్దదైన మలక్పేట మార్కెట్కు కూడా ఉల్లి రాక తగ్గడంతో ధరల పెరుగుదల కొనసాగుతోంది. అయితే అధిక ధరలతో రైతులకు మాత్రం గిట్టుబాటు ధర లభిస్తోంది. గత రెండు మూడు సంవత్సరాలతో పోల్చుకుంటే ఈ ఏడాది పంట సాగు, ఉత్పత్తి తగ్గినప్పటికీ కూడా మార్కెట్ ధరలు నాణ్యత ఆధారంగా క్వింటా రూ.1600 నుంచి రూ.5,000లకు పైగా లభిస్తున్నాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
అక్కడ ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా : ఉల్లిపాయల కోసం తెలంగాణ ఇప్పటికీ ఇతర రాష్ట్రాలపై ఆధారపడుతోంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా తెలంగాణ మార్కెట్కు ఉల్లి వస్తోంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా, రాష్ట్రంలో ఉల్లి ధరలకు రెక్కలు వస్తాయి. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉల్లి పంట సాగుపై దృష్టిపెడతామని ప్రభుత్వం, ఉద్యానవన శాఖ చెబుతున్నప్పటికీ ఆచరణలోకి రావట్లేదు.
గతంలో రబీ సీజన్లో రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, సంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లాల్లో మొత్తం ఉల్లి సాగు విస్తీర్ణం సుమారు 21,869 ఎకరాల వరకు ఉంటుందని ఉద్యాన శాఖ అంచనా. బాగల్కోట్, కర్నూలు, ఎమ్మిగనూరు, గద్వాల, మహబూబ్నగర్, జహీరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి కొత్త పంట వస్తే తప్ప అప్పటి వరకు ధరలు పెరుగుతూనే ఉంటాయని వర్తకులు వెల్లడించారు.
సామాన్య ప్రజలపై ఉల్లి భారం : ఒకవైపు చక్కెర ధరలు పెరుగుతుండగా, మరోవైపు సామాన్యులపై ఉల్లి భారం పడింది. శుభకార్యాలు, పండుగలు రాబోతోన్న వేళ ఉల్లి ధరలు పెరగడంపై కేంద్రం కూడా చర్యలు తీసుకుంటోంది. మరో నెలన్నర పాటు ఈ ధరలు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లు మార్కెటింగ్ శాఖ విశ్లేషిస్తోంది. గత ఏడాది ఆగస్టు మాసంలో 2,54,120 క్వింటాళ్ల ఉల్లిపాయ హైదరాబాద్ మలక్పేట టోకు మార్కెట్కు వచ్చింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో 1,99,686 క్వింటాళ్లు మాత్రమే వచ్చిందని మార్కెటింగ్ అధికారులు తెలిపారు.
"కర్ణాటక, కర్నూల్, మహారాష్ట్రలో పంట దిగుబడి తగ్గడం, సీజన్ లేకపోవడం వల్ల ధరలు పెరిగాయి. మళ్లీ కొత్త పంటలు వస్తే తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. వ్యాపారులు అధికంగా ఉల్లి నిల్వలు చేయకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటుంది. వినియోగదారులు ఆవేదన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ధరల స్థిరీకరణ కోసం చర్యలు తీసుకుంటుంది" - చిలకా నరసింహారెడ్డి, సీనియర్ గ్రేడ్ కార్యదర్శి, మలక్పేట