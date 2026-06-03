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సమాజానికి సేవ చేయాలన్న తపన - తొలి ప్రయత్నంలోనే జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన యువతి

చిన్న వయసులోనే న్యాయమూర్తిగా ఎంపికైన గౌతమి - దామోదరం సంజీవయ్య వర్సిటీలో న్యాయవిద్య - తండ్రి ఆశయాలనే ధైర్యంగా మార్చుకున్న గౌతమి - కుమార్తె విజయాన్ని చూసి తల్లి ఆనందబాష్పాలు

Ongole Woman Cracks Junior Civil Judge Exam in First Attempt
Ongole Woman Cracks Junior Civil Judge Exam in First Attempt (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 3:50 PM IST

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Ongole Woman Cracks Junior Civil Judge Exam in First Attempt: తాత నడిచిన మార్గాన్ని జీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకున్నారు ఆ యువతి. సమాజానికి సేవ చేయాలన్న తపనతోనే విజయం సాధించారు. తండ్రి లేడన్న బాధ దిగమింగుతూ అమ్మ ఇచ్చిన ధైర్యంతో ముందుకు నడిచారు. చక్కటి ప్రణాళికతో కచ్చితమైన మార్గంలో నడుస్తూ అనుకున్న లక్ష్యం చేరుకున్నారు. తొలి ప్రయత్నంలోనే జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ పోస్టుకు ఎంపికయ్యారు. చిన్న వయస్సులోనే సమాజానికి ఏది తప్పు, ఏది ఒప్పు చెప్పే స్థాయికి ఎదిగారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలుకు చెందిన గౌతమి.

గౌతమి స్వస్థలం ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు. తల్లిదండ్రులు శ్రీనివాస్, ఉదయలక్ష్మి. చిన్ననాటి నుంచి చదువులో టాపర్‌గా నిలిచిన గౌతమికి సమాజ సేవ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇంటర్మిడియట్ పూర్తి కాగానే విశాఖపట్నంలోని ప్రతిష్టాత్మక దామోదరం సంజీవయ్య న్యాయ విశ్వవిద్యాలయంలో లా డిగ్రీ చేశారు. న్యాయాధికారి కావాలనే బలమైన లక్ష్యంతో ఓ వైపు చదువుతూనే ఉద్యోగ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యారు. 2024లో లా పూర్తి కాగానే ఒంగోలు బార్ అసోసియేషన్‌లో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. ఆ వెంటనే 2025లో రాసిన పరీక్షల్లో తొలి ప్రయత్నంలోనే జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికయ్యారు.

తొలి ప్రయత్నంలోనే జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన యువతి (ETV Bharat)

తండ్రి ఆశయమే తనకు కొండంత ధైర్యాన్నిచ్చింది: మొదటి ప్రయత్నంలోనే జడ్జి పదవి సాధించడం అంత సులువు కాదు. కానీ సరైన ప్రణాళిక, పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమేనని నిరూపించారు ఈ యువతి. తాతయ్య గతంలో న్యాయవాద వృత్తిలో పని చేశారు. కోర్టుకు వచ్చే సాధారణ ప్రజల బాధలు, న్యాయం కోసం వారు పడే కష్టాలు చిన్నప్పుడే చూసిన గౌతమి తానూ ఒకరోజు న్యాయవ్యవస్థలో భాగం కావాలని బలంగా నిశ్చయించుకున్నారు. అయితే తండ్రి మరణం ఆ కుటుంబాన్ని కలచివేసింది. ఆ సమయంలో తీవ్ర మానసిక వేదన అనుభవించినా తండ్రి ఆశయమే తనకు కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని, మరింత పట్టుదలతో ముందుకు నడిచేలా చేసిందని గౌతమి తెలుపుతున్నారు.

'లా చదువుతున్న రోజుల నుంచే టైమ్ టేబుల్ ప్రకారం ముందుకు సాగాను. ప్రతిరోజూ నిర్దిష్ట సమయం చదవడం, పాత ప్రశ్నపత్రాలపై సాధన చేయడం, న్యాయవ్యవస్థలో జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలను అధ్యయనం చేయడం అలవాటుగా మార్చుకున్నాను. పోటీ పరీక్షల్లో కేవలం కష్టపడటం మాత్రమే కాదు స్మార్ట్ వర్క్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇలా చెయ్యడం వల్ల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం తేలికవుతుంది. యువత ఎప్పుడూ సమయస్ఫూర్తితో నడుచుకుంటే విజయం వరిస్తుంది.' -గౌతమి, జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్

కుమార్తె సాధించిన విజయానికి ఆనందబాష్పాలు రాల్చారు తల్లి ఉదయలక్ష్మి. పదో తరగతిలో పదికి పది పాయింట్లు సాధించినప్పటి నుంచి తండ్రి లేని లోటు తెలియకుండా గౌతమిని ప్రోత్సహించినట్లు తల్లి గర్వంగా చెబుతున్నారు. తండ్రి జ్ఞాపకాలను గుండెల్లో పెట్టుకుని తాతయ్య చూపిన మార్గంలో నడుస్తూ సమాజానికి సేవే జీవిత లక్ష్యమంటోన్న జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ గౌతమి ప్రయాణం ఇది.

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