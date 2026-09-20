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ఒంగోలు సరికొత్త చరిత్ర - 'మెగా సెగ్రిగేషన్‌ డ్రైవ్‌'తో వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో చోటు

ఒంగోలు నగరంలో ఒక గంటలో 80 వేల ఇళ్ల నుంచి వేరు చేసిన చెత్తను పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది సేకరించారు. సేకరణ ప్రక్రియ డబ్ల్యూబీఆర్‌ ప్రతినిధులు పరిశీలించి గోల్డ్​ మెడల్ ఇచ్చారు.

OMC Waste Segregation Drive
చెత్త సేకరణలో ఒంగోలు రికార్డ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 11:44 AM IST

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OMC Waste Segregation Drive : ఒక నగరం. ఒక గంట. 80 వేల కుటుంబాలు. అందరూ ఏకతాటిపైకి వచ్చి చిత్తశుద్ధితో కష్టపడితే ఏం చేయొచ్చో తెలుసా? చరిత్ర సృష్టించొచ్చు. వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌లో చోటు సంపాదించొచ్చు. అర్థం కాలేదా? పూర్తి స్టోరీ తెలుసుకోవాలంటే ఒంగోలు వెళ్లాల్సిందే.

ఉదయం రోజూ చెత్త బండి వచ్చే సమయానికి ఇంటి ముందు డస్ట్‌ బిన్లు రెడీగా పెడతారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒక నలుపు కవర్‌, ఒక తెలుపు కవర్‌ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇంట్లోనే తడి, పొడి చెత్తను వేరు చేసి బండి రాగానే రెండు కవర్లు అందించారు జనం. ఇలా ఒక ఇల్లో, ఒక వీధో కాదు. ఒంగోలు నగరమంతా కదిలింది. 80 వేల కుటుంబాలు ఏకతాటిపైకి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకొని సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాయి.

చెత్త సేకరణలో ఒంగోలు రికార్డ్​ (ETV Bharat)

ఒంగోలులో ఇప్పటికే వ్యర్థాల నుంచి సేంద్రీయ ఎరువుల తయారీ, పునర్వినియోగ పదార్థాల విభజనపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. మున్సిపాలిటీ 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా నగరంలో శనివారం మెగా సెగ్రిగేషన్‌ డ్రైవ్‌ నిర్వహించారు. పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది ఇంటింటికీ వెళ్లి వేర్వేరు కవర్లలో వేసి ఉంచిన తడి, పొడి చెత్తను సేకరించారు. వాటిని కంపోస్ట్‌ యార్డుకు తరలించారు. ప్రజాప్రతినిధులు, కలెక్టర్‌ కలసి గానుగపాలెం, ఆంధ్రకేసరి నగర్, గాంధీనగర్‌లో చెత్తసేకరణ, అనంతరం మామిడిపాలెం వద్ద డంపింగ్‌ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు.

మార్పునకు నాంది : సేకరణ ప్రక్రియ పరిశీలన, కంపోస్ట్‌ యార్డులో చెత్త సంచులు లెక్కించిన తర్వాత వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌ ప్రతినిధులు నగరం పేరును రికార్డ్స్‌లో నమోదు చేశారు. కమిషనర్‌ వెంకట కృష్ణయ్యకు గోల్డ్‌ మెడల్‌, ప్రశంసా పత్రాన్ని అందించారు. ఇది కేవలం రికార్డ్‌ కోసం నిర్వహించిన కార్యక్రమం కాదని భవిష్యత్​లో నగర పారిశుద్ధ్యానికి అవసరమైన మార్పునకు నాంది అని కలెక్టర్‌ రాజాబాబు అన్నారు.

అందరి సహకారంతోనే ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమైంది. ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం ఆగకూడదు. దీనిని ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత మనపై ఉంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. - వెంకట కృష్ణయ్య, ఒంగోలు కమిషనర్‌

ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 81,000 ఇళ్లకు తడి, పొడి చెత్త వేరుచేసి నింపే బ్యాగులు అందజేశారని ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్‌ తెలిపారు. ఇందులో పాల్గొన్న వారిని ప్రోత్సహించేందుకు డివిజన్ల వారీగా లక్కీ డ్రా నిర్వహించి బంగారు నాణేలు అందించనున్నట్లు చెప్పారు. ఇంకా చాలామంది కాలువల్లో చెత్త వేస్తున్నారని, వారిలో మార్పు రావాలన్నారు. ప్రజలు రోజూ ఇలాగే చెత్తను వేరు చేసి సిబ్బందికి అందించాలని దామచర్ల జనార్దన్‌ పిలుపునిచ్చారు. స్థానిక శాసనసభ్యులు, కలెక్టర్‌ చొరవతో పండగలా ఇంటింటి చెత్త సేకరణ చేపట్టారని ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్‌ టి. వెంకటకృష్ణయ్య, ప్రత్యేకాధికారి రవి, ఎంహెచ్‌వో వైష్ణవితో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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OMC WORLD RECORD IN WASTE DRIVE
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OMC WASTE SEGREGATION DRIVE
ONGOLE WASTE SEGREGATION DRIVE

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