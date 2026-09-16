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యువకుడు బతికుండగానే చనిపోయినట్లు వార్త - చివరలో ఊహించని ట్విస్ట్

ఆకతాయితనంతో ఓ యువకుడు చేసిన పనికి పోలీసులు పండగపూట తలలు పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులను ఉరుకులు పరుగులు పెట్టించింది. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

Ongole Student Death News Viral
బతికుండగానే మరణించినట్లు వార్త (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 3:52 PM IST

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Ongole Student Death News Viral : నిజం గడప దాటేలోపు అబద్ధం ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తుందనే నానుడి ఉంది. తాజాగా ఓ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి ఆకతాయితనంతో తాను బతికుండగానే మరణించినట్లు ఓ న్యూస్​ యాప్​నకు వార్త పంపిచాడు. అంతేకాక తన ఫొటో, చిరునామా అన్ని వారికి పంపాడు. ఇదే నిజమేనని నమ్మిన సదరు వార్త సంస్థ ఆ న్యూస్​ యాప్​లో పబ్లిష్ చేసింది. ఇదే విషయాన్ని కొన్ని యూట్యూబ్​ ఛానెళ్లు, ఫేస్​బుక్​ పేజీల్లో ప్రచురించారు. దీంతో ఆ వార్త వైరల్​గా మారడంతో యువకుడి మిత్రులు ఒక్కసారిగా ఖంగుతిన్నారు. వెంటనే వారు కాలేజీ యజామాన్యంతో పాటు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు.

దీంతో పోలీసులు సదరు విద్యార్థి కోసం వెతకసాగారు. కానీ ఇక్కడే ఊహించని ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. అతడిని కనిపెట్టి విచారించగా అసలు నిజం బయటపడింది. ఆ యువకుడు చెప్పిన సమాధానం విని పోలీసులు ఒక్కసారిగా షాక్​కి గురయ్యారు. మరి అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే. ప్రకాశం జిల్లా మర్రిపూడి మండలానికి చెందిన యువకుడు ఒంగోలులో బీటెక్‌ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. ఒక ఆన్‌లైన్‌ న్యూస్‌ యాప్‌నకు అడపాదడపా వార్తలు పంపేవాడు.

ఒంగోలు మంగమూరు రోడ్డులోని ఓ హాస్టల్‌లో ఉంటున్న ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు సదరు యాప్‌నకు ఆదివారం వార్త పంపాడు. వినాయకచవితికి స్నేహితులంతా స్వస్థలాలకు వెళ్లినప్పుడు ఈ ఘటన జరిగినట్లు ఆ యువకుడు పేర్కొన్నాడు. సదరు వార్తకు తన ఫొటో, చిరునామా పంపాడు. నిమిషాల్లోనే ఆ వార్త యాప్‌లో రావడంతో సంతోషించాడు. కానీ అక్కడి నుంచే అసలు కథ మొదలైంది. కొన్ని యూట్యూబ్‌ ఛానెళ్లు, ఫేస్‌బుక్‌ పేజీల్లో ఈ వార్తను నిర్ధారించుకోకుండా, పోలీసులను సంప్రదించకుండానే ప్రచురించారు. దీంతో ఆ వార్త వైరల్‌గా మారింది.

Ongole Police on Student Death News : ఈ విషయం విద్యార్థి స్నేహితులు, కాలేజీ నిర్వాహకుల దృష్టికి విషయం వెళ్లటంతో పండుగపూట అంతా హైరానా పడ్డారు. దీంతో వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే పోలీసులు కాలేజీలు, హాస్టళ్లలో వెతుకులాట ప్రారంభించారు. చివరకు మర్రిపూడి మండలంలోని సదరు విద్యార్థి కుటుంబీకుల ఫోన్‌ నంబర్లు సేకరించి వారితో పోలీసులు మాట్లాడారు. తమ కుమారుడు కాసేపటి క్రితమే తమతో మాట్లాడాడని వారు చెప్పటంతో ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు.

చివరకు సదరు యువకుడిని కనిపెట్టిన పోలీసులు ఒంగోలు పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తీసుకొచ్చి విచారించారు. న్యూస్‌ యాప్‌లో తన వార్తలు రాకపోవడంతో తానే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు వార్త పంపానని అతడు చెప్పడంతో పోలీసులు షాక్​కి గురయ్యారు. ఇంకెప్పుడూ ఇలాంటి పిచ్చిపనులు చేయొద్దని అతనికి హితవు చెప్పి పంపించారు. నిరాధార వార్తలను సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేసేముందు వాటిని అధికారుల ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలని యూట్యూబర్లు, సోషల్ మీడియా వినియోగించేవారికి పోలీసులు సూచించారు.

సాధారణంగా ఇదేమంత పెద్ద విషయంగా కనిపించకపోయినా, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్పుడు ప్రచారం ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. తెలిసో తెలియకో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసే వార్తలు ఒక్కోసారి వివాదాలతో పాటు నష్టాన్ని కూడా కలిగిస్తాయని గ్రహించాలి. అందుకే సమాచారాన్ని చేరవేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తేనే అందరికీ ప్రయోజనం కలుగుతుంది.

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