ముంపులో ఒంగోలు, ఒక్కరోజులోనే వరద తొలగింపు - కమిషనర్ను సత్కరించనున్న సీఎం
మొంథా తుపాను తీరం దాటే సమయంలో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం - పకడ్బందీ చర్యలతో ఒక్కరోజులోనే నగరాన్ని సాధారణ స్థితికి తీసుకొచ్చిన యంత్రాంగం
Published : November 1, 2025 at 10:28 AM IST
Effective Management of ongole Floods: మొంథా తుపాను తీరం దాటే సమయం. ఒంగోలులో రికార్డు స్థాయిలో వర్షపాతం. వీటన్నింటి తీవ్ర ప్రభావంతో ఒక్కరోజులోనే 29.5 సెం.మీ వర్షం ఫలితంగా నగరమంతా జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. ప్రధానంగా నగరాన్ని ఆనుకొని ఉన్న చెరువులు పొంగడం, అక్కడ నుంచి వరద నీటిని సముద్రంలోకి తీసుకెళ్లే కాలువల్లో సామర్థ్యానికి మించి ఐదారు రెట్ల ప్రవాహం కొనసాగడంతో భారీ వరద నీరు ఒంగోలును ముంచేసింది. మంగళవారం ఉదయం నుంచి ఆగకుండా వర్షం కురవడంతో బుధవారం తెల్లారేసరికి 50 కాలనీలు నీట మునిగాయి.
అయినప్పటికీ పకడ్బందీ చర్యలతో నగరపాలక సంస్థ యంత్రాంగం వరద నిర్వహణను మెరుగ్గా చేపట్టి కేవలం ఒక్కరోజులోనే నగరాన్ని సాధారణ స్థితికి తీసుకొచ్చింది. ముంపు పరిస్థితులను త్వరితగతిన ఎలా చక్కదిద్దారంటూ ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు ఆరా తీయడంతో నగరపాలక సంస్థ దీనిపై నివేదికను పంపించింది. తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ముందునుంచే 24 గంటలూ సేవలందించేలా ప్రత్యేక బృందాలను, 8 జేసీబీలను, రంపపు కోత యంత్రాలు, ట్రాక్టర్లను యంత్రాంగం సిద్ధం చేసింది.
యంత్రాంగం పకడ్బందీ చర్యల ఫలితం: వరద నీరు ఏయే ప్రాంతాలకు చేరుకోవచ్చో అంచనా వేసి, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. సోమవారం నుంచి వర్షాలు మొదలుకాగా, పొడవైన ఎక్స్కవేటర్ల సాయంతో కాలువల్లో వంతెనల వద్ద పేరుకుంటున్న చెత్తను నిరంతరాయంగా తొలగించే ప్రక్రియను చేపట్టారు. బుధవారం తెల్లారేసరికి నగరం నీట మునగడంతో తమ చర్యలను మరింత ఉద్ధృతం చేశారు. ఎక్కడికక్కడ జేసీబీలను ఏర్పాటు చేసి పూడిక తొలగింపు, కచ్చా కాలువలు తవ్వి ప్రవాహానికి ఇబ్బందులు లేకుండా చేశారు.
అదే విధంగా జాతీయ రహదారులపైకి నీరు చేరడంతో డివైడర్లను పగలగొట్టడంతో పాటు ప్రవాహానికి అడ్డంగా ఉన్న ఆక్రమణలను తొలగించి వరద నీరు పోయేలా చూశారు. బుధవారం సాయంత్రమే విద్యుత్తు సిబ్బంది వెంటవెంటనే స్తంభాలను ఏర్పాటు చేసి గంటల వ్యవధిలోనే సరఫరా పునరుద్ధరించి చీకటి నుంచి ప్రజలను విముక్తి చేశారు.
వరద తొలగిన గంటలోనే సహాయక చర్యలు: వరద తొలగిన ప్రాంతాల్లో గురువారం ఉదయం నుంచే వీధుల్లో ఫైరింజన్ల సాయంతో రోడ్లను శుభ్రం చేయించారు. ప్రత్యేక బృందాలు పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టి వీధుల్లో చెత్తను తొలగించి, బ్లీచింగ్ చల్లించారు. ప్రజలకు సురక్షిత జలాన్ని, బాధితులకు నిత్యావసరాలు అందించారు. ఈ విషయాలను తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయం అధికారులు వరద నివారణ చర్యలపై ఆరా తీయడంతో పాటు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావును శనివారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సత్కరించనున్నట్లు వర్తమానం పంపారు. జిల్లా కలెక్టర్ రాజాబాబు, సిబ్బంది చురుగ్గా స్పందించిన ఫలితంగానే వరద ముప్పును తగ్గించగలిగినట్లు కమిషనర్ పేర్కొన్నారు.
